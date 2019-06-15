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نقيب الفلاحين: مصر حقل تجارب للتقاوي المستوردة

حسين أبو صدام: أصبحنا حقل تجارب للتقاوي المستوردة.. وهناك مافيا تسيطر على السوق.. وزارة الزراعة تعاني من عشوائية القرارات ونطالب بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية
تحرير:خالد وربي - تصوير هاني شمشون ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
حسين أبو صدام النقيب العام للفلاحين
حسين أبو صدام النقيب العام للفلاحين
يعاني الفلاحون في مصر من أزمات عديدة أهمها نقص مياه الرى في ظل وجود مصر ضمن الدول الأكثر فقرا في المياه، كما يعانون من انتشار التقاوي والمبيدات غير المطابقة للمواصفات، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وغياب دور الإرشاد الزراعي وضعف دور البنك الزراعي المصري في مساندته وعدم توافر الآلات الزراعية الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي الزراعي. «التحرير» التقى الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين لمناقشة أهم القضايا والأزمات التي يعاني منها المزارعون في مصر وإلى نص الحوار:
- ما أهم المشكلات التي تواجه الفلاحين حاليا؟ تعد أهم المشكلات التي تواجه المزارعين في مصر حاليا وأهمها المعاناة من عشوائية قرارات وزارة الزراعة وعدم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية بصفة عامة على كل المحاصيل وهو القانون الذي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 ولم يطبق حتى الآن وهذه القضية تمثل أزمة
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مترو الأنفاق

«النقل» للركاب: نشكر استجابتكم لزيادة سعر تذكرة المترو

تقدمت وزارة النقل والمواصلات بالشكر للركاب على الاستجابة التي وصفتها بـ"المتميزة"، لتحريك شركة مترو الأنفاق لسعر تذكرة المترو والإقبال على عمل الاشتراكات المخفضة للجمهور لتقليل أثر هذا التحريك والتعامل الحضاري للركاب خلال تنقلهم في المحطات الجديدة ومرفق المترو بشكل عام، خصوصا مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الإفريقية في الحادي والعشرين من هذا الشهر التي يهدف الجميع إلى خروجها بشكل مميز يليق بسمعة ومكانة مصر الإفريقية والدولية. وأعلنت الوزارة حركة تشغيل مترو الأنفاق بالمحطات الجديدة (هارون – ألف مسكن - نادي الشمس) التي تم فتحها صباح اليوم.
تمثال-الخديوى-اسماعيل

الخديو آخرها... تشويه التماثيل التاريخية عرض مستمر

حالة من السخرية شهدها الشارع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تداول رواد مواقع التواصل صورًا تظهر قيام إدارة حى وسط الإسكندرية بطلاء تمثال الخديو إسماعيل، بمادة سوداء تشبه "الدوكو"، دون الرجوع إلى مسئولى وزارة الآثار المنوط بها العمل على الترميم أو فنانين تشكيليين متخصصين لطلاء التمثال، واعتمدت على عمال من إدارة الحى استخدموا "الدوكو" الأسود اللامع الذى قضى على الشكل الأصلي للتمثال، وهو ما اعتبره المتابعون إهانة لتاريخ مصر من قبل المسئولين، وأن ما حدث ينم عن تقصير كبير من قبل وزارة الثقافة والمحافظة.
سرطان-الثدي

خلال أيام.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تدق الأبواب

حالة من الرعب والقلق تسيطر على السيدات فى كل مكان، تخوفا من وحش سرطان الثدى الذى يطارد العديد من السيدات ويدخل معهن فى معارك شرسة، بعضهن قاومن وانتصرن على الرغم من المعاناة الشديدة التى مررن بها، وبعضهن استسلمن من شدة المرض وتأثير الكيماوى فيهن، فأول ما تعانيه المرأة بمجرد علمها بإصابتها بهذا المرض هو القلق من أن تسرق جرعات الكيماوى القاتلة جمالها الذى اعتادت الحفاظ عليه بكل الطرق، ولأن التأخر فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من احتمالات خسارة المرأة للمعركة، قررت الدولة البدء فى الكشف المبكر عن الورم بدايةً من شهر يوليو المقبل.
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و عبد المجيد صقر محافظ السويس يتفقدون ستاد السويس (6)

شعراوي وصقر يتفقدان استاد السويس (صور)

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، المدينة الرياضية واستاد السويس الرياضي، لمتابعة استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما تفقد المقصورة الرئيسية وأرضية الاستاد ومداخل ومخارج الاستاد والمركز الصحفي وقاعة الإعلاميين وغرفة الكنترول وكاميرات المراقبة، وغرف تغيير الملابس والحكام وقاعة استراحة كبار الزوار، والعيادة الطبية للاعبين وكبار الزوار وغرفة تحليل المنشطات. رافقهما الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.
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ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (6)

الفلاحين: هؤلاء وراء ارتفاع سعر الليمون

قال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، اليوم الأحد، إن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار محصول الليمون، الذي وصل سعر الكيلو فى بعض المناطق إلى ما يقرب من 100 جنيه، هم أبناء الذوات والأغنياء في مصر، وذلك نظرًا لاستخدامه بكثافة خلال فصل الصيف. وأضاف أبو اللوز في تصريحاته لـ«التحرير»، أن الأغنياء في مصر هم من يُقبلون على شراء محصول الليمون خاصة بعد ارتفاع أسعاره قائلًا: «بيشتروه الأغنيا إللي معاهم فلوس علشان يطري على قلوبهم من الحر ودرجة حرارة الصيف».
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