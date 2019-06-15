إصابة شخصين انهارت عليهما شرفة عقار في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

انهيار شرفة بالإسكندرية

أصيب شخصان في شارع الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، جراء انهيار شرفة عقار بالطابق الأخير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بلاغا بإصابة شخصين عقب مرورهما بالشارع المشار إليه، انهارت عليهما شرفة عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية ترافقها سيارات الإسعاف لمحل الواقعة.

وانتقل اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، فور تلقيه إشارة من غرفة عمليات الحي، يرافقه سكرتير عام الحي، وإدارة المشروعات، ومهندس مختص، ووحدة التدخل السريع بالحي إلى محل الواقعة، وتبين إصابة شخصين أثناء مرورهما بالشارع ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تسبب الانهيار في غلق الشارع بشكل كامل. وكلف رئيس