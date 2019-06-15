جريمة

إصابة شخصين انهارت عليهما شرفة عقار في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
انهيار شرفة بالإسكندرية
انهيار شرفة بالإسكندرية
أصيب شخصان في شارع الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، جراء انهيار شرفة عقار بالطابق الأخير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بلاغا بإصابة شخصين عقب مرورهما بالشارع المشار إليه، انهارت عليهما شرفة عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية ترافقها سيارات الإسعاف لمحل الواقعة.
وانتقل اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، فور تلقيه إشارة من غرفة عمليات الحي، يرافقه سكرتير عام الحي، وإدارة المشروعات، ومهندس مختص، ووحدة التدخل السريع بالحي إلى محل الواقعة، وتبين إصابة شخصين أثناء مرورهما بالشارع ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تسبب الانهيار في غلق الشارع بشكل كامل. وكلف رئيس
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دواع أمنية تعوق ترحيل بديع والبلتاجي في «قسم العرب»

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل القضية التي يحاكم فيها 47 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى جلسة 27 من يوليو المقبل، لتعذّر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، على خلفية اتهامهم بالتحريض على وقائع اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد ومهاجمة قواته عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة؛ ما تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة العشرات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قسم العرب».
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سجن محام ومعاونين قضائيين لـ«التزوير» في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين شريف قورة ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات (غيابيًّا) للمتهم "م. ا"، محامٍ، ومعاقبة كل من "ح. أ"، 38 سنة، و"ع. م"، 35 سنة، معاونين قضائيين بقلم محضري بيلا، ويقيمان بمركز بيلا، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وألزمتهما المحكمة دفع المصاريف الجنائية، وصادرت الأحراز المزورة، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية.
حبس-متهمه

كنت عايزة أربّيه.. براءة أم قتلت طفلها في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم السبت، ببراءة ربة منزل من التهم الموجهة إليها في قضية مقتل طفلها البالغ من العمر سبعة أعوام، بعدما تعدت عليه بالضرب المُبرح بقصد تأديبه إلا أن وصلة التأديب امتدت لما لا يُحمد عُقباه، حيث تسببت في صدمة لرأس الصغير في حائط المنزل، فيما جاء الحُكم فور انتهاء مدة إيداع المتهمة بمصحة للأمراض العقلية، لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة.
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«دفنه في حفرة».. سائق يقتل عاملًا انتقامًا لشرف عمه

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الاختفاء جريمة قتل أقدمَّ عليها سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ بعدما أنهى حياة المجني عليه ودفنه في أرض مزرعة دواجن، انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط المتهم وزوجة عمه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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انهيار عقار في كرموز.. والحي: صادر له قرار إزالة

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وخالي من السكان بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بورود بلاغ لرئاسة حى غرب بقيادة اللواء هشام كمال، صباح اليوم الأربعاء، بسقوط منزل من ثلاث طوابق خالي من السكان بحارة السلام المتفرعة من شارع التوفيقية. وعلى الفور انتقل قيادات من الحى وإدارة المتابعة الميدانية، وإدارة أشغال الطريق، وفني الإدارة الهندسية بالحي، وبإجراء المعاينة على الطبيعة، تبين أن العقار رقم 3 بحارة السلام مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين، انهار حتى سطح الأرض دون إصابات.
انهيار-شرفة-عقار

إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، عقب انهيار شرفة عقار بالطابق الثامن "علوي" بشارع ملك حفني المتفرع من شارع عبد العزيز رضوان رقم 1، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة بشرق المحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرق لتلقي العلاج. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد إصابة ثلاثة أشخاص على أثر انهيار شرفة عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية، ترافقهم سيارات الإسعاف، لمحل الواقعة.
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تصادم 7 سيارات بالإسكندرية.. وسقوط قتيلين و8 مصابين

كشف مصدر أمنى عن تفاصيل حادث طريق الكافوري بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية المروري المروع الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وقع تصادم بين 7 سيارات، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين. وأوضح المصدر أن الحادث بدأ بعُطل في إحدى السيارات في نهر الطريق، ترتب على أثره وقوف السيارات لمحاولة إصلاح العطل فصدمتهم سيارة نقل ثقيل من الخلف، ما تسبب في وقوف الحركة المرورية تماما. وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمرور لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع آثار الحادث.
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إنقاذ سيدة بعد انهيار جزء من عقار في الإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية سيدة عجوزا بالعقد السابع من العمر من الموت المحقق، وذلك أسفل أنقاض عقار محل سكنها وذلك بدائرة قسم شرطة أول الرمل بشرق محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من المواطنين وأهالي المنطقة بسقوط أجزاء من أحد العقارات القديمة بدائرة القسم، واحتجاز سيدة عجوز تحت الأنقاض وتمكنوا من إنزالها وتم تقديم كل الرعاية لها ومراعاتها صحيا.
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