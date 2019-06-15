جريمة

كنت عايزة أربّيه.. براءة أم قتلت طفلها في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم السبت، ببراءة ربة منزل من التهم الموجهة إليها في قضية مقتل طفلها البالغ من العمر سبعة أعوام، بعدما تعدت عليه بالضرب المُبرح بقصد تأديبه إلا أن وصلة التأديب امتدت لما لا يُحمد عُقباه، حيث تسببت في صدمة لرأس الصغير في حائط المنزل، فيما جاء الحُكم فور انتهاء مدة إيداع المتهمة بمصحة للأمراض العقلية، لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة.
تعود تفاصيل القضية ليوم الثلاثاء 8 يناير الماضي، عندما استقبل مستشفى «منيا القمح» المركزي، الطفل «أ.م.ال»، 7 أعوام، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة؛ متأثرًا بإصابته بنزيف في الأذن وكدمات متفرقة بالرأس. توصلت التحريات إلى
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محمد-بديع

دواع أمنية تعوق ترحيل بديع والبلتاجي في «قسم العرب»

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل القضية التي يحاكم فيها 47 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى جلسة 27 من يوليو المقبل، لتعذّر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، على خلفية اتهامهم بالتحريض على وقائع اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد ومهاجمة قواته عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة؛ ما تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة العشرات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قسم العرب».
محكمة

سجن محام ومعاونين قضائيين لـ«التزوير» في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين شريف قورة ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات (غيابيًّا) للمتهم "م. ا"، محامٍ، ومعاقبة كل من "ح. أ"، 38 سنة، و"ع. م"، 35 سنة، معاونين قضائيين بقلم محضري بيلا، ويقيمان بمركز بيلا، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وألزمتهما المحكمة دفع المصاريف الجنائية، وصادرت الأحراز المزورة، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية.
انهيار-شرفة-عقار-بالإسكندرية (1)

إصابة شخصين انهارت عليهما شرفة عقار في الإسكندرية

أصيب شخصان في شارع الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، جراء انهيار شرفة عقار بالطابق الأخير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بلاغا بإصابة شخصين عقب مرورهما بالشارع المشار إليه، انهارت عليهما شرفة عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية ترافقها سيارات الإسعاف لمحل الواقعة.
القبض-على-متهم

«دفنه في حفرة».. سائق يقتل عاملًا انتقامًا لشرف عمه

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الاختفاء جريمة قتل أقدمَّ عليها سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ بعدما أنهى حياة المجني عليه ودفنه في أرض مزرعة دواجن، انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط المتهم وزوجة عمه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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القبض-على-متهم

«دفنه في حفرة».. سائق يقتل عاملًا انتقامًا لشرف عمه

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الاختفاء جريمة قتل أقدمَّ عليها سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ بعدما أنهى حياة المجني عليه ودفنه في أرض مزرعة دواجن، انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط المتهم وزوجة عمه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
محكمة

إحالة خباز في الشرقية للجنايات لقتله زوجته وحرقها

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة خباز إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل زوجته وإقدامه على التخلص منها بمعاونة سائق تروسيكل، بعدما عاونه الأخير على نقلها إلى جوار مصرف قرية «العزيزية» التابعة لدائرة المركز، عقب 12 عامًا من الزواج توجت بأربعة أبناء وانتهت بجريمة قتل شنعاء لم يكتفي الزوج فيها بالقتل فقط، بل أحرق الجثة لإخفاء جريمته.
حبس-متهمه

حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
جثه -علي-الطريق (2)

«ذبح وطعن وقتل».. يوم الجرائم بالقاهرة والمحافظات

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم السبت، جرائم قتل بشعة تنوعت ما بين جرائم أسرية وجرائم بسبب خلافات مادية، ففي محافظة الشرقية أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، على ذبح شقيقتيها مما أسفر عن مصرع إحداهن، وتبين أنها ارتكبت جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.
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