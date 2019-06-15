استقالة 4 آلاف.. لماذا يهجر الأطباء وزارة الصحة؟

الأطباء: 4 آلاف طبيب تقدموا باستقالاتهم لزيادة أسباب الطرد والهجرة.. والطاهر: الأطباء يشعرون بأن الدولة تُعاديهم.. والعماري: نحتاج إلى حوار مجتمعي لحل الأزمة من الجذور

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها وكيل نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، عندما أعلن عن تقدم 4 آلاف طبيب باستقالاتهم من وزارة الصحة مؤخرا، فى فترة زمنية وجيزة على الرغم من وجود عجز في عدد الأطباء في مصر بسبب غياب الأمن في المستشفيات وضعف الرواتب والحوافز، كما لفت إلى أن منظومة الطب فى مصر تعاني من خلل في توزيع الأطباء، لأن التوزيع بين المحافظات يحدث بشكل به خلل شديد، ويأتى هذا فى الوقت الذى يعاني فيه الأطباء من تردي أوضاعهم المالية والاجتماعية والنفسية، وعدم الاهتمام بهم، وهو ما تسبب فى هجرة عدد كبير من الأطباء باحثين عن الأفضل لهم ولذويهم.

عام الطبيب على الرغم من إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اختيار الوزارة عام 2019 ليكون "عام مقدمي الرعاية الصحية"، وأن الوزارة تعكف على دراسة كيفية تحسين دخول الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية وفتح قنوات تواصل معهم لتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال عملهم، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية

عام الطبيب

على الرغم من إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اختيار الوزارة عام 2019 ليكون "عام مقدمي الرعاية الصحية"، وأن الوزارة تعكف على دراسة كيفية تحسين دخول الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية وفتح قنوات تواصل معهم لتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال عملهم، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، فإن هذا الأمر لم يحدث على أرض الواقع وكل يوم تزداد الفجوة بين الأطباء والوزارة وتزداد الأعداد المهاجرة إلى الخارج.

عوامل الطرد

الدكتور أسامة عبد الحي أكد فى تصريحات تليفزيونية أن الأزمة تكمن في زيادة عوامل الطرد وهجرة الأطباء، فضلا عن أن استقالة الأطباء جاءت ليتحولوا إلى "طبيب حر"، مشددا على أن علاج هذه الأزمة يكمن فى معرفة أسباب هجرة الأطباء واستقالاتهم وليس فى زيادة دفعات كليات الطب كما يعتقد البعض. (اقرأ أيضا: يُطيح بإدارات.. نص مسودة قانون الهيئة العليا للدواء (صور)

بلغ عدد الخريجين من كليات القطاع الطبى والخاص خلال الفترة من 2014 حتى 2018، 47 ألفا شاملة جميع التخصصات بما فيها معاهد التمريض، وفى آخر عامين تم تكليف 8515 طبيبا من خريجي دفعة عام 2017 مقابل 2530 خريجا تم تكليفهم في دفعة 2016، والتى يطلق عليها دفعة الفراغ، حسبما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.

يوجد بمصر 30 كلية طب، 20 كلية منها حكومية و3 كليات طب خاصة وكلية طب تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى 6 كليات طب تابعة للأزهر، فضلاً عن وجود 33 كلية طب أسنان، و43 كلية صيدلة، و15 كلية علاج طبيعي. (اقرأ أيضا: كيف نعى الأطباء دكتورة التخدير التي توفيت في غرفة عمليات الساحل؟

الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قال إن الدولة تعانى من عجز متزايد فى عدد الأطباء، لأن عددا كبيرا من الأطباء يتقدمون باستقالاتهم من العمل الحكومي ويُقدمون على هجرة مهنة الطب، لعدم توافر بيئة العمل المناسبة لهم فى القطاع الحكومي، وعدم وجود الحد الأدنى من الأجر الملائم لهم، ناهيك بعدم توافر الحماية الكافية لهم، فى الوقت الذى تفتح فيه الدول العربية ذراعها للأطباء المصريين، لعلمها التام بمدى كفاءة الطبيب المصري.

وتساءل الطاهر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "كيف يستمر الأطباء فى العمل الحكومي وهم يتقاضون 2000 جنيه، ومطالبون بالوجود فى المستشفيات على مدى الـ24 ساعة دون توفير التدريب السنوي لهم على نفقة جهة العمل، ويتم الاعتداء عليهم وترهيبهم دون وجود أدنى معدلات الحماية لهم".

وشدد الأمين العام لنقابة الأطباء، على ضرورة وضع استراتيجية عاجلة وسريعة لوقف نزيف وهجرة الأطباء إلى الخارج، لأنه بهذه الطريقة خلال سنوات معدودة لن يكون لدينا أطباء يعالجون المصريين ونتمنى أن لا نصل إلى هذه الدرجة.

علاج الأسباب من الجذور

وأوضح الطاهر أن الحل لأزمة هجرة الأطباء العمل الحكومى لن يكون بزيادة أعداد الطلبة فى كليات الطب، أو التوسع فى افتتاح مزيد من كليات الطب، كما يطالب البعض، لأن هذا سيكون بمثابة علاج للعرض والتغاضي عن علاج المرض، وهو ما سوف يؤدى إلى تفاقم الأزمة، لأن زيادة الأعداد دون علاج الأسباب التى دفعت من قبلهم للهجرة سوف يؤدى إلى هجرتهم أيضا «هيطفشوا زى اللى قبلهم».

وتابع الطاهر: تخرج طبيب متخصص يحتاج إلى 15 عاما من الدراسة والتدريب المستمر، فهل ستنتظر الدولة 15 عاماً لحل الأزمة؟ للأسف هذا سيكون بمثابة «دفن الرؤوس فى الرمال».

عداء الدولة

ونوه بأن الأطباء يشعرون أن الدولة تقف موقف العداء منهم، لذلك لا بد من قرارات تعيد الثقة إليهم مثل إقرار قانون المسئولية الطبية وتشديد العقوبات على من يعتدى على الأطباء بحيث تكون جرائم لا يجوز التصالح فيها، ومضاعفة الأجور وزيادة بدل العدوى ليتراوح بين 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، وتحسين سكن الأطباء فى المستشفيات لأن الغالبية العظمى منها مزرٍ.

أسباب الهجرة

من أسباب هجرة الأطباء لوزارة الصحة سواء إلى الخارج أو التفرغ للعمل الحر، عدم رفع قيمة بدل العدوى والذى لا يتعدى حاليا 19 جنيهًا، وعدم وجود تشريع قانوني يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، ومشروع آخر لقانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى عدم وجود سكن لائق داخل المستشفيات، وضعف الرواتب والحوافز مقارنة بالخارج.

الحوار المجتمعي

الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أرجع السبب فى هجرة الأطباء وتقدمهم باستقالاتهم من وزارة الصحة إلى مجموعة من الأسباب، أهما غياب تدنى أجور الأطباء بشكل يتماشى مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وعدم وجود تحفيز للأطباء من قبل وزارة الصحة، لا سيما أن البيئة التى يعمل بها الأطباء أصبحت غير مناسبة. اقرأ أيضا: «هيئة الدواء».. إحياء للصناعة أم مزيد من الأزمات؟

وأوضح العماري فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "لا بد من تفعيل بدل العمل فى المناطق النائية، وأن يكون للأطباء حصانة في أثناء العمل، وأن تتبنى الدولة قانون المسئولية الطبية، وأن تكون هذه الأمور على رأس أولوية الحكومة فى الفترة القادمة"، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي من أجل حل أزمة استقالة الأطباء وهجرتهم إلى الخارج أو من أجل التفرغ للعمل الحر.