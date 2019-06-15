تحديث جديد.. فيسبوك يطلق آلية "ترتيب التعليقات"

قال فيسبوك إنه يعمل على تحسين تصنيف المشاركات العامة بتحديث جديد، تنظر الشركة في "إشارات" متعددة لتحديد ما إذا كان التعليق ذا جودة وأهمية عند تحديد الترتيب

تحرير:مي فؤاد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

فيسبوك

ذكر موقع Intercept، أنه على الرغم من إصرار مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرج المتكرر على أن شركته تلتزم أخلاقيًّا ومهنيًّا بحماية خصوصية المستخدمين، جادل محامو فيسبوك مع قاضٍ في كاليفورنيا مايو الماضي بأن المستخدمين يتنازلون عن حقهم في الخصوصية عندما يشاركون معلوماتهم الخاصة عبر الشبكة الاجتماعية، ليصبح بإمكان أي شخص آخر رؤية تلك المعلومات بكل سهولة. ليتم الكشف عن تحقيق مؤخرًا، حول انتماء مئات من ضباط الشرطة إلى مجموعات كراهية خاصة على فيسبوك مليئة بالتعليقات والميمز العنصرية والمعادية للحكومة.

في محاولة لتحسين المحادثات الموجودة في بعض منشورات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت الشركة عن تحسينات في ترتيب تعليقاتها والتي ستستخدم عددًا من العوامل لتحديد التعليقات الأكثر أهمية، تعد آلية التصنيف ضرورية لمشاركات الأشخاص والصفحات التي تضم العديد من المتابعين، ما يساعد المستخدمين في العثور على