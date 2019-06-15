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تحديث جديد.. فيسبوك يطلق آلية "ترتيب التعليقات"

قال فيسبوك إنه يعمل على تحسين تصنيف المشاركات العامة بتحديث جديد، تنظر الشركة في "إشارات" متعددة لتحديد ما إذا كان التعليق ذا جودة وأهمية عند تحديد الترتيب
تحرير:مي فؤاد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
فيسبوك
فيسبوك
ذكر موقع Intercept، أنه على الرغم من إصرار مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرج المتكرر على أن شركته تلتزم أخلاقيًّا ومهنيًّا بحماية خصوصية المستخدمين، جادل محامو فيسبوك مع قاضٍ في كاليفورنيا مايو الماضي بأن المستخدمين يتنازلون عن حقهم في الخصوصية عندما يشاركون معلوماتهم الخاصة عبر الشبكة الاجتماعية، ليصبح بإمكان أي شخص آخر رؤية تلك المعلومات بكل سهولة. ليتم الكشف عن تحقيق مؤخرًا، حول انتماء مئات من ضباط الشرطة إلى مجموعات كراهية خاصة على فيسبوك مليئة بالتعليقات والميمز العنصرية والمعادية للحكومة.
في محاولة لتحسين المحادثات الموجودة في بعض منشورات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت الشركة عن تحسينات في ترتيب تعليقاتها والتي ستستخدم عددًا من العوامل لتحديد التعليقات الأكثر أهمية، تعد آلية التصنيف ضرورية لمشاركات الأشخاص والصفحات التي تضم العديد من المتابعين، ما يساعد المستخدمين في العثور على
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هواوي تخرج عن صمتها وتعترض على الحظر الأمريكي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي والولايات المتحدة، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول. سيتوفر نظام التشغيل الجديد بحلول هذا العام داخل الصين، وسيتم إطلاقه في أجزاء أخرى من عام 2020.
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720 مليون مستخدم شهريا.. تعرف على خدمة «فيسبوك واتش»

تقول شركة فيسبوك إن منصة "فيسبوك واتش" ستغير تجربة مشاهدة المحتوى المرئي لتصبح أكثر متعة بالتواصل مع الغير بدلاً من الوحدة والانعزالية دون أي تفاعل، وذلك بعدما أفسحت الطريق أمام المستخدم لمعايشة تجربة فريدة بأدوات غير محدودة -كالتعليقات والمشاركات والتفاعلات واستطلاعات الرأي والمجموعات والرسائل وحفلات المشاهدة الجماعية والمزيد من الأدوات التي تساعد المستخدم على التواصل من الأشخاص حول مقاطع الفيديو المفضلة لديه، وفقًا لتقرير أعده باريش راجوات مدير المنتج، وماثيو هينيك رئيس استراتيجية وتخطيط المحتوى، بشركة فيسبوك.
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دراسة: الإنترنت تغير طريقة عمل الدماغ

يقضي المعظم عدد ساعات كبيرا جدًا على الإنترنت، دون الشعور بالوقت، فعلى الرغم من فوائد الإنترنت الكثيرة التي لا حصر لها، فإنها سلاح ذو حدين، بل بالعكس يمكن أن تكون أضرارها أكثر من منافعها. حيث أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن الاستخدام المفرط للإنترنت يمكن أن يدمر أدمغتنا ويغير من طريقة عملها. وجدت دراسة حديثة حسب موقع business-standard، أن الإنترنت يمكن أن تغير مناطق معينة من الدماغ وأن تؤثر على قدرة انتباهنا وعمليات الذاكرة والتفاعل الاجتماعي.
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«واتس آب» تقاضي كل من ينتهك شروط الاستخدام

يعد أحد الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري واتس آب عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى، هو مستوى الاهتمام الذي يوليه المطورون بأمان المستخدم، حيث قال معظم المستخدمين إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من المميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان فيما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. في خطوة غير متوقعة، وعد تطبيق واتس آب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الرسائل المزعجة، غير المرغوب فيها بدءًا من 7 ديسمبر من العام الجاري.
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هل يدفع فيسبوك أموالا للمستخدمين مقابل بياناتهم؟

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إطلاق تطبيقه الجديد ستدي Study المخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، والوقت الذي يقضونه فيها، وذلك مقابل أجر مالي. تضمن تلك البيانات؛ البلد الذي تستخدم منه فيسبوك، وبيانات التطبيق الإضافية التي يمكن أن تكشف عن ميزات معينة تستخدمها، من بين أشياء أخرى. قال فيسبوك إنه لن يرى أي محتوى بعينه، بما في ذلك الرسائل وكلمات المرور ومواقع الويب التي تزورها.
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بخلاف فيسبوك.. وسائل التواصل الأشهر في العالم

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من يومنا، إذ لا نجد هاتفًا محمولًا من دون التطبيقات التي تسمح بالتواصل عبر شبكة الإنترنت. حتى زاد الأمر وأصبحنا نقضي معظم أوقاتنا أمام شاشات هواتفنا، ووصل منا البعض إلى درجة الإدمان. ما أدى إلى مخاطر عدة على نمط حياتنا تمثلت في انعدام الحياة الاجتماعية والتواصل الشفهي مع من حولنا. ورغم الانتقادات التي تطال مواقع التواصل الاجتماعي فإن لها فوائد كثيرة، ومساهمة كبرى في العولمة. لا تتساوى وسائل التواصل الاجتماعي من حيث عدد المشاركات، والزيارات وحتى الأوقات التي يقضيها كل فرد عليها.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

لا تتوقعوا الخصوصية عند استخدام فيسبوك

من منا لم ينشئ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك؟ ومن منا لا يشارك أصدقاؤه وأقاربه أهم لحظاته وصوره الشخصية عبر فيسبوك؟ في لمح البصر، احتل فيسبوك جزءًا كبيرًا من حياتنا، ليصبح جزءا لا يتجزأ من يومنا العادي. نقضي معظم أوقاتنا عليه، نشارك ونقرأ العديد من المنشورات وندردش مع المعارف والأصدقاء. لكن، ماذا عن الخصوصية؟ وهل تفترض أن بإمكانك أن تفعل ما تريد دونَ أن يراقبك أحد؟ كانت فضيحة تسريب بيانات أكثر من 50 مليون حساب على فيسبوك مؤخرًا بمثابة صدمة ومفاجأة لجميع محبي الشبكة الاجتماعية.
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