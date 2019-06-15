تحديث جديد.. فيسبوك يطلق آلية "ترتيب التعليقات"

قال فيسبوك إنه يعمل على تحسين تصنيف المشاركات العامة بتحديث جديد، تنظر الشركة في "إشارات" متعددة لتحديد ما إذا كان التعليق ذا جودة وأهمية عند تحديد الترتيب
ذكر موقع Intercept، أنه على الرغم من إصرار مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرج المتكرر على أن شركته تلتزم أخلاقيًّا ومهنيًّا بحماية خصوصية المستخدمين، جادل محامو فيسبوك مع قاضٍ في كاليفورنيا مايو الماضي بأن المستخدمين يتنازلون عن حقهم في الخصوصية عندما يشاركون معلوماتهم الخاصة عبر الشبكة الاجتماعية، ليصبح بإمكان أي شخص آخر رؤية تلك المعلومات بكل سهولة. ليتم الكشف عن تحقيق مؤخرًا، حول انتماء مئات من ضباط الشرطة إلى مجموعات كراهية خاصة على فيسبوك مليئة بالتعليقات والميمز العنصرية والمعادية للحكومة.
في محاولة لتحسين المحادثات الموجودة في بعض منشورات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت الشركة عن تحسينات في ترتيب تعليقاتها والتي ستستخدم عددًا من العوامل لتحديد التعليقات الأكثر أهمية، تعد آلية التصنيف ضرورية لمشاركات الأشخاص والصفحات التي تضم العديد من المتابعين، ما يساعد المستخدمين في العثور على
في محاولة لتحسين المحادثات الموجودة في بعض منشورات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت الشركة عن تحسينات في ترتيب تعليقاتها والتي ستستخدم عددًا من العوامل لتحديد التعليقات الأكثر أهمية، تعد آلية التصنيف ضرورية لمشاركات الأشخاص والصفحات التي تضم العديد من المتابعين، ما يساعد المستخدمين في العثور على التعليقات المهمة ذات المغزى من خلال مئات التعليقات غير المفيدة.
على الرغم من أن العديد من المنشورات على فيسبوك لا تحصل على ما يكفي من التعليقات لجعل الترتيب ضروريًا، إلا أنه نظام حيوي للمشاهير والعلامات التجارية المشهورة والصفحات الأخرى والأشخاص الذين يحصلون عادة على مئات التعليقات على المنشور الواحد.
العديد من هذه التعليقات تحتوي على العديد من الرموز التعبيرية والميمزة غير المهمة للعديد من الأشخاص الآخرين.
يساعد ترتيب تعليقات فيسبوك على ضمان رؤية المستخدمين لهذه التعليقات عالية الجودة في الجزء العلوي من التعليقات.
في إعلان يوم الجمعة، قال فيسبوك إنه يعمل على تحسين تصنيف المشاركات العامة بتحديث جديد، تنظر الشركة في "إشارات" متعددة لتحديد ما إذا كان التعليق مهما عند تحديد الترتيب، بما في ذلك كيفية تفاعل المستخدمين الآخرين مع التعليق.
يعتمد فيسبوك على "إشارات النزاهة"، وما يريد الناس رؤيته فى التعليقات، ومدى تفاعل المستخدمين مع التعليقات، وإمكانية التحكم بتعليقات المنشورات. تستخدم الشركة أيضًا استبيانات لتحديد نوع التعليقات التي يرغب المستخدمون في رؤيتها.
كجزء من تحسينه، سيقوم فيسبوك بتصنيف التعليقات أعلى إذا كان لديهم تفاعلات من الشخص أو الصفحة التي نشرت المحتوى الأصلي، وكذلك التعليقات أو ردود الفعل من أصدقاء الشخص الذي كتب المنشور الأصلي.
قال جوستين شين، مسؤول في فيسبوك، في بيان "سنواصل أخذ إشارات أخرى في الاعتبار حتى لا نظهر بشكل بارز التعليقات منخفضة الجودة، حتى لو كانت من الشخص الذي قام بنشر المنشور الأصلي أو أصدقائه".
يمكن للمستخدمين تعديل التعليقات على منشوراتهم عن طريق إخفاء أو حذف المشاركة في التعليقات.
يتم تشغيل التصنيف افتراضيًا للصفحات والأشخاص الذين لديهم الكثير من المتابعين، ولكن يمكن للصفحات والأشخاص الذين لديهم الكثير من المتابعين اختيار إيقاف تصنيف التعليقات.
لن يتم تشغيل تصنيف التعليقات للأشخاص الذين ليس لديهم أكبر عدد من المتابعين تلقائيًا نظرًا لوجود عدد أقل من التعليقات بشكل عام، ولكن يمكن لأي شخص أن يختار ترتيب التعليقات من خلال الانتقال إلى إعداداته.
أكد فيسبوك: "نريد أن يرى الأشخاص التعليقات الآمنة والموثوقة، إذا انتهك أحد التعليقات معايير مجتمعنا، فسنزيلها".
أضاف فيسبوك "نأخذ أيضًا في الاعتبار إشارات أخرى، لمعالجة سلامة المعلومات وتحسين جودة التعليقات التي يراها الناس، ومن المقرر إطلاق العديد من الآليات، خلال الفترة المقبلة".
سيتعين على جميع المستخدمين الآخرين الاشتراك في نظام تصنيف التعليقات إذا كانوا يريدون إخفاء جميع التعليقات الغريبة التي يكتبها الأشخاص على صفحتهم.