«بالحب اتجمعنا».. نصف مليون مشاهدة للهضبة ومحمد صلاح

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

عمرو دياب

اقتربت أغنية «بالحب اتجمعنا» التي تجمع كلا من الفنان عمرو دياب ونجم ليفربول محمد صلاح، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لعام 2019، من نصف المليون الأول فى أقل من 12 ساعة، وهذه الأغنية سبق أن غناها «الهضبة» في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح لصالح إحدى شركات المحمول، حملت الأغنية اسم «بالحب اتجمعنا ورا فريقنا»، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول للجمهور: «طول ما انتو ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم»، بعد استماعه إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم له.

وبعد رسالة محمد صلاح يغني عمرو دياب: «بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا والليلة أول أعيادنا.. آدي طريق أمجادنا وادي السمر ولادنا وادي القاهرة وادي بلدنا.. أفريقيا»، الأغنية من كلمات مجدي النجار، وألحان عمرو دياب، توزيع مودى الإمام. ولاقت الأغنية ردود فعل قوية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي،