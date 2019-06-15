رئيس الزمالك يتحدث عن رحيل ساسي وكهربا وطارق حامد

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

كهربا

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية، بشأن رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «لا يوجد أي لاعب في الزمالك جاء له عرض فرجاني ساسي، سيستمر مع الفريق، وكذلك طارق حامد»، وأضاف رئيس الزمالك: «الأمر دائمًا متعلق بالمقابل المادي الذي يعرض على النادي لضم اللاعب، ومدى تأثيره فى الفريق، كل شيء قابل للحدوث من أجل توفير المال لبناء الاستاد الجديد».

وتابع رئيس مجلس إدارة الزمالك تصريحاته: «لم تصل إلينا عروض بخصوص كهربا أو حمدي النقاز، والأمر دائما متعلق بتوفر البديل المناسب والحصول على مقابل مادي مناسب». وقال رئيس الزمالك: «خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مستمر مع الفريق، خلال الموسم المقبل، وليس تكملة