رياضة

رئيس الزمالك يتحدث عن رحيل ساسي وكهربا وطارق حامد

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
كهربا
كهربا
تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية، بشأن رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «لا يوجد أي لاعب في الزمالك جاء له عرض فرجاني ساسي، سيستمر مع الفريق، وكذلك طارق حامد»، وأضاف رئيس الزمالك: «الأمر دائمًا متعلق بالمقابل المادي الذي يعرض على النادي لضم اللاعب، ومدى تأثيره فى الفريق، كل شيء قابل للحدوث من أجل توفير المال لبناء الاستاد الجديد».
وتابع رئيس مجلس إدارة الزمالك تصريحاته: «لم تصل إلينا عروض بخصوص كهربا أو حمدي النقاز، والأمر دائما متعلق بتوفر البديل المناسب والحصول على مقابل مادي مناسب». وقال رئيس الزمالك: «خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مستمر مع الفريق، خلال الموسم المقبل، وليس تكملة
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نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يعلن عن موعد الانتخابات التكميلية

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادى بميت عقبة، والذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث إنه قرر أن تقام هذه الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية خلال الأيام الماضية.
الاهلى-والمصرى

رئيس الزمالك يكشف حقيقة ضم نجم المصري

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن دخول القلعة البيضاء، في مفاوضات مع إسلام عيسى، لاعب النادي المصري، وشدد على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمقر النادي، بأن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى، من المعارين ومن الموجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب ولكننا لم نفاوضه، وأضاف أن خالد جلال المدير الفني الجديد لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وأحرز بطولة كأس مصر.
اتحاد-الكرة

اتجاه بالجبلاية لمنع إشراك الأندية في أكثر من بطولة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المشكلة من الجبلاية لإعداد لائحة المسابقات خلال الموسم الجديد بالدوري (2019- 2020)، أن هناك اتجاها قويا لوضع بند في اللائحة يمنع اشتراك أي نادٍ في أكثر من بطولتين بالموسم الواحد، كما حدث في الموسم المنقضي، وترتب عليه الكثير من المشكلات، وقال شوبير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «يجب الحرص على انتظام مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، ففكرة مشاركة أي ناد في كل البطولات أمر مرفوض شكلا وموضوعًا».
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الزمالك-وانبي (1)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
جروس

رئيس الزمالك: جروس تسبب في مرض عدد كبير من المشجعين

علق رئيس نادي الزمالك، على المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قام بتقديم خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي والجهاز المعاون له، وقال: «نادي الزمالك دائما يعطى الفرصة لأبنائه، كما حدث من قبل مع عدد من المدربين السابقين، حيث طلب خالد جلال استمرار أمير عزمى مجاهد وأيمن حافظ فى الجهاز الفني الجديد، كما أن جلال تولى قيادة الفريق في ظروف صعبة من قبل استطاع الفوز على الأهلي وحصد بطولة كأس مصر».
جروس‎ (2)

جروس يظهر في نادي الصيد بعد رحيله عن الزمالك (فيديو)

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى.
جروس

بعد الرحيل عن الزمالك.. جروس يكشف عن وجهته المُقبلة

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي انتهى تعاقده يوم أمس الخميس عن اقترابه من تولي مسئولية تدريب فريق أهلي جدة السعودي، مؤكدًا أن مسؤولي النادي الأهلي المصري لم يتفاوضوا معه لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة. وظهر جروس مساء اليوم الجمعة في نادي الصيد لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة.
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