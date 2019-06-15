آثار مصرية في الخارج لن تتمكن مصر من استعادتها

رأس نفرتيتي تم تهريبه داخل قالب جبس.. مفتاح الحضارة المصرية القديمة يعد أهم قطعة في الخارج.. البعثات الأجنبية كانت تحصل على 50% من الاكتشافات.. وهذه القطع لن تعود

تحرير:أحمد صبحي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

إحدى صالات المزادات فى بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي، عن بيع قطع أثرية مصرية فى مزاد علني، من بينها رأس تمثال توت عنخ أمون، الأمر الذي تسبب فى حالة من الغضب، خاصة أن الفترة الأخيرة تشهد قيام أكثر من دولة بالإعلان عن بيع آثار مصرية فى مزادات علنية، سبق أن تم تهريبها من مصر منذ عشرات السنين. إعلان صالة كريستيز البريطانية عن بيع قطع آثار مصرية دفع مجلس النواب إلى إدانة هذه الأعمال، مطالبا الحكومة البريطانية بوقف المزاد المزمع بيع القطع الأثرية المصرية فيه، ومعتبرا أن تمرير المزاد سيصبح جريمة ثقافية عظمى تتم على أرض بريطانية.

الحكومة تنفي بيع رأس تمثال توت عنخ أمون ما إن بدأت تتسرب عملية بيع رأس تمثال توت عنخ أمون فى المزاد البريطاني، حتى انتشرت الأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الحكومة بعرضها للبيع، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء لنفى قيام الحكومة المصرية بعرض رأس التمثال للبيع فى مزاد علني ببريطانيا، وقال إن وزارة

الحكومة تنفي بيع رأس تمثال توت عنخ أمون

ما إن بدأت تتسرب عملية بيع رأس تمثال توت عنخ أمون فى المزاد البريطاني، حتى انتشرت الأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الحكومة بعرضها للبيع، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء لنفى قيام الحكومة المصرية بعرض رأس التمثال للبيع فى مزاد علني ببريطانيا، وقال إن وزارة الآثار، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ستتخذ كل الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، من أجل استردادها وباقي الآثار التى تم الإعلان عن طرحها فى المزاد.

وقال مجلس الوزراء أيضا فى بيان له، أمس الجمعة، إن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارة المصرية بلندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على الرأس وطلب إعادته إلى مصر، كما أن الحكومة حريصة على حفظ جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، لأهميتها وقيمتها التاريخية.

بعد 97 عاما.. هل سرق هوارد كارتر مقبرة توت عنخ أمون؟

هوارد كارتر هو عالم آثار، ولد بمدينة لندن بمقاطعة كينسينجتون، في عام 1891 كان عمره 17 عاما، بدأ في دراسة النقش والرسم بمصر، وعمل بالاكتشافات الأثرية ببني حسن، مقر مقابر أمراء مصر الوسطى، 2000 ق.م، كما أنه أحد مكتشفي آثار الملكة حتشبسوت بالدير البحري عام 1899.

فى عام 1922 وبعد 15 عاما ظل يبحث فيها كارتر عن مقبرة الفرعون، توصل إلى مقبرة توت عنخ أمون، وهي أفضل مقبرة وُجدت على مر التاريخ، ولم تمس من قبل بوادي الملوك، حينها قام كارتر، بحسب روايات عدة، بنهب المقبرة، بعد أن أقنع الحكومة المصرية حين ذاك بأن المقبرة تعرضت للسرقة فى العصر الفرعوني، ومع ظهور رأس تمثال توت عنخ أمون، يبقى السؤال، هل سرق كارتر المقبرة؟

الآثار والخارجية تنجحان فى استعادة ما يقرب من ألف قطعة

خلال الأعوام الماضية نجحت جهود وزارتي الآثار والخارجية فى استعادة ما يقرب من ألف قطعة أثرية تم تهريبها للخارج منذ الحملة الفرنسية على مصر، بعد أن تلقت الإدارة المركزية للآثار المستردة التابعة لوزارة الآثار بلاغات عن قيام صالات المزادات في عدد من دول العالم بعرض قطع آثار مصرية للبيع.



رحلة استعادة الآثار ليست بالأمر البسيط، فما أن تتلقى وزارة الآثار صور القطع المعروضة للبيع فى المزادات عن طريق وزارة الخارجية، يتم تشكيل لجان لإعداد تقرير فني لإثبات أن الأثر مصري، وهو ما يستدعي شرح تاريخ الأثر والفترة الزمنية الخاصة به، وكذلك وجود أدلة حية، كتسجيل الأثر فى مصر، لتتم مخاطبة الإنتربول الدولي من خلال الخارجية، لاتخاذ إجراءات استعادة الأثر.

110 آلاف قطعة أثرية نُهبت من مصر

التقارير الرسمية تشير إلى وجود أكثر من 110 آلاف قطعة أثرية مصرية خارج البلاد، كان لفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، نصيب الأسد منها، وأغلب هذه القطع الأثرية تم نهبها خلال الحملة الفرنسية على مصر، حتى إنه فى عهد والي مصر قام بتفكيك بعض المتاحف والآثار وأهداها للخارج.

رأس نفرتيتي ومسلة الفاتيكان وإنجيل يهوذا

ولعل رأس تمثال الملكة نفرتيتى، وهى من أهم الشخصيات المصرية فى العصر الفرعوني، والذي لم تتمكن مصر من استعادته من ألمانيا حتى الآن، أكبر أثر مصري تم نهبه، بعد أن استولى عليه عالم الآثار الألماني بورشاردت وتمكن من تهريبه خارج البلاد، ليصبح في ما بعد في يد الألماني النازي أدلوف هتلر.

فى قرية البهنسا، إحدى قرى مركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا، عثر أحد المنقبين على وثيقة عرفت في ما بعد بإنجيل يهوذا، قام ببيعها لتجد طريقها إلى مدينة نيويورك، وعمل مركز مخطوطات واشنطن على ترميمها بعد أن تعرضت للتلف بفعل الرطوبة، وما زالت هذه الوثيقة التاريخية القيمة خارج مصر.

مصر لم يتبق فيها سوى 5 مسلات ضمن 100 مسلة بحسب خبراء الآثار، بعد أن تم إهدارها على يد الوالي محمد علي، الذي قام بإهدائها لفرنسا ونيويورك، كما أن عددا آخر سبق أن تم إرساله لروما، والفاتيكان، وسولاري، وفلورنسا، وإنجلترا.

هذه القطع لا يمكن استعادتها

الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، قال إن أهم قطعة أثرية على الإطلاق تمت سرقتها وتهريبها للخارج ولم تعُد إلى مصر حتى الآن، هي حجر رشيد، لأنه يعد مفتاح الحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن كل المتاحف حول العالم توجد بها آثار مصرية، بعضها خرج بشكل رسمي والباقي تم تهريبه، كرأس نفرتيتي الذي خرج في قالب من الجبس.

الصغير أضاف فى تصريحات لـ"التحرير"، أنه منذ 100 عام تقريبا كان هناك نظام متبع عرف باسم القسمة، وكان يقضي بتقسيم الآثار التى يتم الحصول عليها من قبل البعثات الأجنبية بالنصف، وللأسف كانت البعثات تنتقي الأشياء المهمة وترسلها للخارج، مؤكدا أن هذه القطع من الصعب استعادتها مرة أخرى لأنها خرجت بعد اتفاقات.

وأشار الصغير إلى عمليات التفكيك التى تعرضت لها بعض المعابد المصرية بالكامل وإرسالها للخارج على سبيل الهدايا، كمعابد ديبود وطافا ودندور والليسيه، وتم تركيب هذه المعابد فى هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا.

واستنكر الصغير طلب بعض الدول التى يتم العثور فيها على آثار مصرية، تقديم ما يثبت أن الأثر مصري، لأن الآثار المصرية معروفة، وعلى هذه الدول أن تقدم ما يثبت ملكيتها وليس العكس، مشيرا إلى أن مصر فى الفترة الأخيرة ومن خلال العلاقات الدبلوماسية تمكنت من استعادة عدد هائل من الآثار التى تم نهبها خلال الفترات السابقة.