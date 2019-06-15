إصابة مراقبة وطالب في امتحان الإستاتيكا ببني سويف

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

صورة أرشيفية

أصيبت مراقبة تدعى "حنان. م"، اليوم السبت، في أثناء مراقبتها على امتحان الإستاتيكا، بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وذلك داخل لجنة مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية في مدينة بني سويف، وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم. كما أصيب طالب يدعى "محمد. ف. م" بتشنجات في أثناء أداء امتحان الإستاتيكا، شعبة علمي رياضة، بمدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية في مدينة الواسطى، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان