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إصابة مراقبة وطالب في امتحان الإستاتيكا ببني سويف

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيبت مراقبة تدعى "حنان. م"، اليوم السبت، في أثناء مراقبتها على امتحان الإستاتيكا، بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وذلك داخل لجنة مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية في مدينة بني سويف، وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم. كما أصيب طالب يدعى "محمد. ف. م" بتشنجات في أثناء أداء امتحان الإستاتيكا، شعبة علمي رياضة، بمدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية في مدينة الواسطى، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم.
واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان
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الاكياس-البلاستيكية

تكلف الدولة 12 مليارا.. البرلمان يطلب حظر الأكياس

«فاتورتها 12 مليار جنيه سنويا».. تعالت صيحات المطالبة بضرورة حظر استخدام «الأكياس البلاستيكية» داخل مجلس النواب مؤخرا، نظرا لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين، وتكلفتها لخزينة الدولة ما يزيد على 12 مليار جنيه سنويا، بواقع 12 مليار كيس بلاستيك، وتسببها فى العديد من الأمراض شديدة الخطورة على الإنسان نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية سامة، فضلًا عن كونها غير قابلة للتحلل وتأثيرها على البيئة لاستمرارها لأكثر من 100 عام. النواب أكدوا ضرورة الاستعاضة عنها بمنتجات أخرى صديقة للبيئة، يتم الاعتماد فيها على المواد الورقية فى الفترة الحالية.
طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
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3 محاولات غش وحالة إغماء في «الإستاتيكا» بالمنيا

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 محاولات غش بالهاتف المحمول بمدينتي سمالوط ومطاي، في امتحان مادة الرياضيات "الإستاتيكا"، كما تعرض طالب آخر للإغماء، وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم إخطارًا من رئيس لجان المراقبة، بضبط الطلاب "أحمد. م. م" و"محمود. ا. ز" بلجنة مدرسة سمالوط الثانوية للبنين، و"محمد. ي. ح" بلجنة مدرسة مطاي الرسمية للغات في أثناء محاولتهم الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم تحريز الهواتف وعمل محضر بالواقعة وإحالة الطلاب للتحقيق.
طائرة الأحلام (5)

رفاهية وراحة وتطور.. طائرة الأحلام تصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، طائرة مصر للطيران الثالثة ذات حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، قادمة من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. وكان وفد من مصر للطيران قد تسلم الطائرة في مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، وأقامت شركة بوينج حفلا بهذه المناسبة، حضره مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
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امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

«التعليم» ترصد 5 حالات غش إلكتروني في الاستاتيكا

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، من ضبط 5 حالات غش إلكترونى بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين فى الغش وأيضا الملاحظين فى اللجان. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
محافظ-الدقهلية-يزور-طالب-المروحة

شاروبيم لـ«طالب المروحة»:تأجيل الامتحان بدرجات كاملة

توجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إلى مستشفى شربين العام، للاطمئنان على حالة الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بمدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك بعد سقوط مروحة السقف على رأسه بلجنة الامتحان، ما تسبب في جرح قطعي بالفم بطول 2 سم. وقرر "شاروبيم" السماح للطالب بتأجيل المادة التالية في جدول الامتحانات في حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، قائلًا: "تأجيل مواد الطالب للدور الثاني سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل معاملة مواد امتحانات الدور الأول في التصحيح".
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إصابة طالب ثانوي بسبب التدافع في الدقهلية

أصيب طالب يدعى "محمود إبراهيم سعد - 18 عامًا"، بمدرسة السيد سويلم بقرية الرياض التابعة لإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أول أيام ماراثون الثانوية العامة، باشتباه كسر في الذراع اليسرى وسحجات، أثناء التدافع للخروج من لجنة الامتحان في فترة الاستراحة بين مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ونقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى منية النصر العام، لاتخاذ التدابير الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار أسرة الطالب المصاب.
امتحانات الجامعات

نقل طالبة ثانوي للمستشفى بـ«مغص كلوي» في بني سويف

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي اليوم السبت، بمغص كلوي في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية داخل لجنة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، إذ نقلت سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان طالبة تدعى "أميرة.ص.إ"، 17 سنة، ومقيمة بقرية الشنطور، في أثناء تأديتها الامتحان بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
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