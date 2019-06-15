10 أسباب وراء التخوف من التبرع بالدم في الشارع

تنتشر سيارات الإسعاف بالشارع فى مناطق مختلفة تطلب من المارة التبرع بالدم، هناك من المواطنين من يقبل الطلب ويتوجه للتبرع، ولكن هناك عدد كبير يعزف عن التبرع فما الأسباب؟
نداءات يومية يطلقها عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، يطالبون من خلالها الجميع بالتوجه إلى إحدى المستشفيات للتبرع بالدم وإنقاذ إنسان مريض من الموت، وبالفعل تحظى مثل هذه النداءات بمصداقية؛ لأنها تدعو الجميع للذهاب إلى مريض معين فى المستشفى مع وضع بياناته وطريقة الوصول إليه للتبرع بالدم، ولكن على النقيض تماما يعزف غالبية المواطنين عن الاستجابة لطلب سيارات الإسعاف المتجولة بالشارع للتبرع بالدم، بل ويشعرون بحالة من الفزع مع إلحاح أحد المسئولين عن السيارة عليهم للتبرع بالدم، ولكن الرفض ليس رفضا لمساعدة المرضى وإنما رفضا للتبرع بسيارة الإسعاف.
ماذا يعنى التبرع بالدم
"تبرع بالدم وأنقذ حياة إنسان"، عبارة تدق القلوب فى كل مستشفيات مصر، فهناك أشخاص تتوقف حياتهم على هذا التبرع، لذا لا تتوقف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عن المطالبة بضرورة الإقبال على التبرع بالدم.
ويعرف الأطباء التبرع بالدم بأنه إجراء طبى، يقوم به أحد الأطباء لنقل دم من شخص
ماذا يعنى التبرع بالدم
"تبرع بالدم وأنقذ حياة إنسان"، عبارة تدق القلوب فى كل مستشفيات مصر، فهناك أشخاص تتوقف حياتهم على هذا التبرع، لذا لا تتوقف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عن المطالبة بضرورة الإقبال على التبرع بالدم.
ويعرف الأطباء التبرع بالدم بأنه إجراء طبى، يقوم به أحد الأطباء لنقل دم من شخص سليم إلى شخص آخر مريض، وهى عملية بسيطة لا تسبب مضاعفات إلا فى حالات نادرة.
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طريقة التبرع بالدم
تبدأ عملية التبرع بالدم بتوجه الشخص السليم إلى أماكن التبرع، ثم الاستلقاء على كرسى مع فرد الذراع على المكان المخصص له، ثم يبدأ الطبيب بقياس الضغط، ووضع كفة جهاز اختبار الضغط حول الجزء العلوى من الذراع، حتى تمتلئ الشرايين بالدم، مما يسهل إدخال الإبرة وملء كيس الدم، وبعد ذلك يقوم الطبيب بتنظيف مكان دخول الإبرة، ثم بتم إدخال الإبرة فى أحد الأوردة، مع توصيلها بأنوب بلاستيكى رفيع وكيس الدم، وبعد استقرارها فى الوريد، يبدأ المتبرع فى تحريك قبضة يده حتى يساعد على تدفق الدماء.
وبعد امتلاء كيس الدم بحوالى نصف لتر، يتم إزالة الإبرة بعد عشر دقائق تقريبا، ووضع لاصقة طبية مكان الإبرة، وبذلك تنتهى عملية التبرع.
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أماكن التبرع بالدم
نظرا لأهمية عملية التبرع الدم فى إنقاذ حياة المرضى، تنتشر أماكن تبرع الدم فى جميع المحافظات.
من الممكن التبرع بالدم من خلال بنوك الدم بالمستشفيات الحكومي، أو من خلال سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والمنتشرة فى مناطق مختلفة.
وأوصت منظمة الصحة العالمية خلال اليومين الماضيين بضرورة توجه المصريين للتبرع بالدم بانتظام لإنقاذ حياة المرضى، وتجديد الدورة الدموية للمتبرعين.
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فوائد التبرع بالدم
لا تنحصر فوائد التبرع بالدم فى عملية إنقاذ أرواح المرضى، بل تعود بالفائدة أيضا على المتبرع.
حسب ما أكده الأطباء فالتبرع بالدم يعمل على زيادة نشاط الدورة الدموية للمتبرع، وزيادة نشاط نخاع العظم مما يساهم فى إنتاج خلايا دم جديدة.
وجدير بالذكر أن هناك دراسات أثبتت أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.
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تخوفات من التبرع فى الشارع
يتخوف العديد من المواطنين من التبرع بالدم من خلال سيارات الإسعاف المنتشرة فى الشوارع، وذلك لأسباب متنوعة.
الدكتورة هبة كرم مسئول بنوك الدم بالهيئة العام للتأمين الصحى قالت لـ"التحرير"، إن هناك عدة تخوفات تمنع المواطن من التبرع بالدم فى الشارع وهى:
- عدم الثقة فى تبعية سيارة الإسعاف إلى جهة رسمية.
- التخوف من الأمراض نتيجة استخدام أدوات غير معقمة.
- القلق من استغلال الدم فى المتاجرة بغرض الربح.
- اكتفاء الطبيب بسؤال المتبرع عن حالته المرضية.
- تقديم البعض مكافآت للمتبرع مما يضع الشك فى قلبه.
- طريقة جذب المواطنين للتبرع قد تثير القلق لدى المتبرع.
- المواقف السيئة التى مر بها بعض الأشخاص مع سيارات الإسعاف المزيفة.
- عدم وجود طبيب مشرف على عملية التبرع.
- عدم وجود ما يثبت تبعية القائمين على التبرع لمؤسسة حكومية.
- القلق من حدوث مضاعفات عقب عملية التبرع بالدم .
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نصائح أثناء التبرع
الدكتورة هبة كرم مسئول بنوك الدم بالهيئة العام للتأمين الصحى أوضحت لـ"التحرير"، أن هناك بعض النصائح أثناء التبرع بالدم، وهى كالآتي:
- أن يتراوح سن المتبرع من 18 سنة وحتى 60.
- التبرع فى مكان موثوق به.
- التأكد من هوية العاملين بسيارات الإسعاف، والخطوات الصحيحة المتبعة أثناء سحب الدم، والتأكد من الجهة التى تتبعها السيارة.
- التبرع فى حالة التزام الطبيب بخطوات التبرع وهى قياس الضغط ونسبة الهيموجلوبين والتأكد من التاريخ المرضى للمتبرع، والتأكد من النظافة.
- أن تكون سيارة الإسعاف مكتوبا عليها الجهة التى تتبعها.
- النوم جيدا والراحة قبل التبرع.
- أن يكون المتبرع سليما لا يعانى من الأمراض.
- التبرع للرجال كل 3 شهور، وللنساء كل 4 شهور.
- الجلوس خمس دقائق بعد التبرع وتناول العصير والمياه.
- عدم التدخين لمدة ساعة بعد التبرع.
- تناول وجبة خفيفة دون الإثقال حتى لا ينسحب الدم للمعدة.
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المتاجرة بالدم
الدكتورة هبة كرم أكدت أن البعض لديه تخوفات دائمة بأن الدم المتبرع به يتم استخدامه للمتاجرة لأن المرضى يدفعون ثمنه، ولكن هذا غير صحيح، فالمستشفيات الحكومية تحصل فقط على ثمن الأدوات المستخدمة والتحاليل، ولكن الدم لا يقدر بثمن، ولا يتم بيعه، كما يعتقد البعض.
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