10 أسباب وراء التخوف من التبرع بالدم في الشارع

تنتشر سيارات الإسعاف بالشارع فى مناطق مختلفة تطلب من المارة التبرع بالدم، هناك من المواطنين من يقبل الطلب ويتوجه للتبرع، ولكن هناك عدد كبير يعزف عن التبرع فما الأسباب؟

تحرير:هالة صقر ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

التبرع بالدم

نداءات يومية يطلقها عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، يطالبون من خلالها الجميع بالتوجه إلى إحدى المستشفيات للتبرع بالدم وإنقاذ إنسان مريض من الموت، وبالفعل تحظى مثل هذه النداءات بمصداقية؛ لأنها تدعو الجميع للذهاب إلى مريض معين فى المستشفى مع وضع بياناته وطريقة الوصول إليه للتبرع بالدم، ولكن على النقيض تماما يعزف غالبية المواطنين عن الاستجابة لطلب سيارات الإسعاف المتجولة بالشارع للتبرع بالدم، بل ويشعرون بحالة من الفزع مع إلحاح أحد المسئولين عن السيارة عليهم للتبرع بالدم، ولكن الرفض ليس رفضا لمساعدة المرضى وإنما رفضا للتبرع بسيارة الإسعاف.

ماذا يعنى التبرع بالدم "تبرع بالدم وأنقذ حياة إنسان"، عبارة تدق القلوب فى كل مستشفيات مصر، فهناك أشخاص تتوقف حياتهم على هذا التبرع، لذا لا تتوقف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عن المطالبة بضرورة الإقبال على التبرع بالدم. ويعرف الأطباء التبرع بالدم بأنه إجراء طبى، يقوم به أحد الأطباء لنقل دم من شخص