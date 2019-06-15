أغاني كأس إفريقيا.. الهضبة وصلاح «بالحب اتجمعنا»

حرص عدد من المشاهير على الاحتفال بتنظيم مصر كأس الأمم الإفريقية، وطرحوا عددا من الأغاني.. تم تداول بعضها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وحرص النجوم والمطربون على الاحتفاء بتلك المناسبة، وقدموا عددا من الأغاني سواء المستقلة أو ضمن حملات إعلانية، لتشجيع الجمهور المصري على المنافسة، وترحيبا باستقبال مصر البطولة هذا العام، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأغاني التى قدمت لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
بالحب اتجمعنا
فى مفاجأة للجمهور شارك كل من الهضبة عمرو دياب ونجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح لأول مرة في إعلان واحد لصالح شركة "فودافون"، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا «كان 2019»، وقدم الهضبة أغنية "بالحب اتجمعنا"، التي غناها الهضبة قبل ذلك في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت
بالحب اتجمعنا
فى مفاجأة للجمهور شارك كل من الهضبة عمرو دياب ونجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح لأول مرة في إعلان واحد لصالح شركة "فودافون"، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا «كان 2019»، وقدم الهضبة أغنية "بالحب اتجمعنا"، التي غناها الهضبة قبل ذلك في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وهي من كلمات مجدي النجار، وألحان عمرو دياب، توزيع مودى الإمام.
يتحدث صلاح فى بداية الإعلان ويوجه رسالة لجمهور مصر ويقول: «طول مانتوا ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم"، ويستكمل عمرو دياب غناء كوبليه من الأغنية قائلا: «بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا والليلة أول أعيادنا.. آدي طريق أمجادنا وادي السمر ولادنا وادي القاهرة وادي بلدنا.. آه أفريقيا».
الهباداباديم
قدم الفنان أمير كرارة أغنية تحمل اسم "الهباداباديم"، ضمن إعلان طرحته شركة "اتصالات"، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وغنى من خلاله لأول مرة على طريقة المهرجانات الشعبية، ولكنه حقق انتشارا كبيرا وتجاوز الـ11 مليون مشاهدة عبر "فيسبوك".
يأتي الإعلان تحت شعار "الهباداباديم.. الهتاف الرسمي لتشجيع الوحوش المصرية"، وتقول كلمات الأغنية: "لا نخاف ولا بنجيب ورا، ملعب والكورة مدورة، مراجيح يلا تعالَ اتمرجح، على الهادي ومن غير منظرة، طب هوب طخ طخ خش فخ فخ، خطة صح صح باي وبح بح، يجي نكسبه سهلة ونغلبه، هوب أجوان تنزل وترخ، هبا دابا ديم، تعويذة هترعب كله يا نجم، هبا دابا ديم، أصلنا لعيبة ودماغنا دي سم".
إفريقيا ياغالية
حرصت شبكة قنوات MBC مصر، على أن تقدم لمنتظري بطولة كأس الأمم الإفريقية، أغنية جديدة بعنوان "إفريقيا يا غالية"، احتفالا بتنظيم مصر للبطولة، وجاء الفيديو كليب ببعض المشاهد للجماهير المختلفة في أثناء التشجيع فى عدد من المباريات الشهيرة، والأغنية من كلمات وألحان ودود، وتوزيع أماديو، وإخراج محمد سعيد ومن إنتاج مجموعة MBC.
إفريقيا
فيما قدم الفنان محمد رمضان أغنية بعنوان «إفريقيا»، وحرص على غنائها خلال الحفل الذي أقيم مؤخرا بمركز المنارة بمحور المشير بالتجمع الخامس، تحت عنوان «أقوى حفل مصر»، وهى التجربة الأولى لرمضان في مجال الحفلات الغنائية.
إحنا الأساطير
وفاجأ الفنان كريم أبو زيد جمهوره بالعودة للغناء من خلال أغنية "إحنا الأساطير"، التى يهديها للمنتخب المصرى بمناسبة انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، وتقول كلماتها "عمرنا يوم ما قولنا فى بطولة إن احنا وحظنا مكسبنا دايمًا إحنا بنتعب عليه"، وتم تصويرها داخل الأستديو مع لقطات من بعض المباريات الهامة، وهي من كلمات أحمد الشبكشي وأحمد العرفان، وتوزيع أشرف أبو زيد وماستر كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج جمال العقاد.
كان 2019
ومن المقرر أن يكون هناك أغنية تحمل اسم «كان 2019»، تعرض فى خلال حفل الافتتاح، وستكون من ثلاث لغات، حسبما أعلن محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، مضيفًا أن هناك شركة متخصصة تم التعاقد معها من أجل إنهاء الكلمات، وأن حفل الافتتاح سيكون فيه الطابع المصري والإفريقي.
منتخب صلاح
أعلن الشاعر رمضان محمد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "منتخب صلاح"، يهديها لجمهور كأس الأمم الإفريقية 2019، وهى من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى محمود صبرى، ويغنيها عدد من الجمهور.
محمد صلاح سفير الكفاح
وتقدم الطفلة أشرقت متسابقة برنامج اكتشاف المواهب The voice kids أغنية تحمل اسم "محمد صلاح سفير الكفاح"، وهى من كلمات وألحان والدها أحمد سعد السكندري.