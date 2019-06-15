أغاني كأس إفريقيا.. الهضبة وصلاح «بالحب اتجمعنا»

حرص عدد من المشاهير على الاحتفال بتنظيم مصر كأس الأمم الإفريقية، وطرحوا عددا من الأغاني.. تم تداول بعضها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

عمرو دياب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وحرص النجوم والمطربون على الاحتفاء بتلك المناسبة، وقدموا عددا من الأغاني سواء المستقلة أو ضمن حملات إعلانية، لتشجيع الجمهور المصري على المنافسة، وترحيبا باستقبال مصر البطولة هذا العام، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأغاني التى قدمت لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

بالحب اتجمعنا فى مفاجأة للجمهور شارك كل من الهضبة عمرو دياب ونجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح لأول مرة في إعلان واحد لصالح شركة "فودافون"، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا «كان 2019»، وقدم الهضبة أغنية "بالحب اتجمعنا"، التي غناها الهضبة قبل ذلك في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت