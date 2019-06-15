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أغاني كأس إفريقيا.. الهضبة وصلاح «بالحب اتجمعنا»

حرص عدد من المشاهير على الاحتفال بتنظيم مصر كأس الأمم الإفريقية، وطرحوا عددا من الأغاني.. تم تداول بعضها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي
تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
عمرو دياب
عمرو دياب
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وحرص النجوم والمطربون على الاحتفاء بتلك المناسبة، وقدموا عددا من الأغاني سواء المستقلة أو ضمن حملات إعلانية، لتشجيع الجمهور المصري على المنافسة، وترحيبا باستقبال مصر البطولة هذا العام، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأغاني التى قدمت لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
بالحب اتجمعنا فى مفاجأة للجمهور شارك كل من الهضبة عمرو دياب ونجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح لأول مرة في إعلان واحد لصالح شركة "فودافون"، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا «كان 2019»، وقدم الهضبة أغنية "بالحب اتجمعنا"، التي غناها الهضبة قبل ذلك في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت
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عمرو دياب

«بالحب اتجمعنا».. نصف مليون مشاهدة للهضبة ومحمد صلاح

اقتربت أغنية «بالحب اتجمعنا» التي تجمع كلا من الفنان عمرو دياب ونجم ليفربول محمد صلاح، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لعام 2019، من نصف المليون الأول فى أقل من 12 ساعة، وهذه الأغنية سبق أن غناها «الهضبة» في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح لصالح إحدى شركات المحمول، حملت الأغنية اسم «بالحب اتجمعنا ورا فريقنا»، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول للجمهور: «طول ما انتو ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم»، بعد استماعه إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم له.
تامر-عاشور

تامر عاشور يشعل حفل المهرجان الصيفي بالأوبرا (فيديو)

أحيا المطرب تامر عاشور، مساء اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي والذي يُقام في الفترة من 12 إلى 20 يونيو. وشهد الحفل تواجدا جماهيريا كبيرا، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، وقدّم تامر عاشور مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها: "دي حكاية، بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، كلموها عني، كرهيني فيكي، أنت اخترت، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، خلصانة الحكاية" وغيرها.
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سارة الطباخ تدافع عن محمد الشرنوبي وشقيقته

أعلنت المنتجة سارة الطباخ، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أمس الخميس، خطبتها على الفنان محمد الشرنوبي، من خلال نشر صور وفيديوهات تجمعهما في أثناء الخطبة، يأتي هذا بعد قصة حب جمعتهما بدأت منذ تحمسها لإنتاج ألبومه الغنائي الأول "زي الفصول الأربعة". ومنذ الإعلان، وانتشرت أخبارًا تُفيد أن الشرنوبي على خلاف مع عائلته، وخاصة شقيقته "رشا"، ورد عليها الشرنوبي بنشره صورا مع عائلته وكتب عبر "فيسبوك": "مهما الواحد يلف ويشوف في الدنيا مابيلاقيش حد يحبه ويخاف عليه زي أهله"، وعلّقت شقيقته: "ربنا يخليكو ليّا يا حبيبي.. أنتو أحلى وكل حاجة أصلا.. بحبك".
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عمرو دياب

«بالحب اتجمعنا».. نصف مليون مشاهدة للهضبة ومحمد صلاح

اقتربت أغنية «بالحب اتجمعنا» التي تجمع كلا من الفنان عمرو دياب ونجم ليفربول محمد صلاح، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لعام 2019، من نصف المليون الأول فى أقل من 12 ساعة، وهذه الأغنية سبق أن غناها «الهضبة» في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح لصالح إحدى شركات المحمول، حملت الأغنية اسم «بالحب اتجمعنا ورا فريقنا»، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول للجمهور: «طول ما انتو ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم»، بعد استماعه إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم له.
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محمد رمضان ليس الأول.. 5 فنانين غنوا في السعودية

حالة واسعة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تنظيم حفل غنائي سيقدمه الفنان محمد رمضان هناك، ويأتي ذلك بعد إحياء «النجم الأسمر» لأول حفل غنائي له في القاهرة مارس الماضى، وحينها تعرض لهجوم كبير بسبب ظهوره بملابس غير لائقة على المسرح، بحسب وصف البعض، وقبل حفل محمد رمضان فى جدة، هناك عدد من الفنانين المصريين الذين قدموا حفلات هناك فى إطار نشاطات هيئة الترفيه، آخرهم الهضبة عمرو دياب والذى أحيا أول أمس حفلا بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
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صفحات وهمية بأسماء الفنانين تبحث عن وجوه جديدة

صفحات وهمية تحمل أسماء عدة فنانين، انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الأيام الأخيرة الماضية، نظرًا لنشرها تدوينات حول أعمال هؤلاء النجوم وتعاقداتهم لموسم مسلسلات رمضان 2020، مع الإشارة لبحث هذا النجم عن وجوه جديدة لتشارك في العمل، وتطلب منهم إرسال رسائل على الخاص بها كلمة ok، وإعادة نشره في "مجموعات" ليتم قبوله في الاختبارات التي تؤهلهم للمشاركة بالمسلسل. ومن بين النجوم الذين ظهرت لهم صفحة وهمية تحمل اسمهم، أحمد السقا، ومحمد رمضان، وحلا شيحة، وأمير كرارة، ومحمد إمام، وهنادي مهنى، وغيرهم.
حميد الشاعرى

حميد الشاعري: تركت ليبيا بسبب حرق الآلات الموسيقية

حل المطرب الكبير حميد الشاعري ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدث من خلال البرنامج عن حياته، ومن الممثل الذي يريده أن يجسد سيرته الذاتيه، وهل بالفعل لديه نية لفعل هذا أم لا، كما أبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان، ووصفه بالفنان الكبير، وكشف عن الأسباب التى دفعته ليترك ليبيا ويأتي إلى مصر، ومن المطرب الذي يراه أنه متربعا على عرش الأغنية الشعبية حاليا، كما ذكر أفضل أغنية بالنسبة له وزعها فى حياته، ورد على من يقول أنه تدخل من أجل تلحين ابنه نديم أغنية للهضبة، وهذه تصريحاته.
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