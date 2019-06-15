طلاب الإستاتيكا: الامتحان سهل.. لكن طويل

تحرير:أمينة محمود ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

طلاب الثانوية العامة

أدى طلاب شعبة علمي رياضة بالصف الثالث الثانوي، والبالغ عددهم 117 ألفا و331 طالبا، اليوم السبت، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا". وأكد طلاب علمي رياضة، عقب انتهاء لجان امتحانات الثانوية العامة، أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا ولكنه طويل ويحتاج إلى وقت أطول من الوقت المخصص له، حتى يتسنى التفكير فيه والإجابة عنه. وقالت طالبة تدعى "رشا راضي" بلجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان الإستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة ويحتاج إلى طالب ذاكر المقرر.

وأضافت: "وقت الامتحان كان قصيرا والأسئلة كانت تحتاج إلى 30 دقيقة زيادة، لافتة إلى أن الأسئلة أسهل بكثير من العام الماضي. وأوضحت أنها دخلت امتحان الإستاتيكا العام الماضى ولكن أسئلة كثيرة من امتحان العام الماضى صعبة لم تأت بامتحان العام الحالى، موضحة أن أسئلة الامتحان 18 جزئية. وبعد مرور ساعة إلا الربع