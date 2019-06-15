قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن موازنة 2020

يستعد مجلس النواب الشهر الجاري التصديق على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، حيث تشهد أكبر زيادة في المصروفات

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

وزارة المالية

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أول يوليو القادم، حيث من المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، وذلك عقب اعتماد لجنة الخطة والموازنة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2020 يوم الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وتستهدف الموازنة الجديدة 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

أهم أرقام في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020: 1.4 تريليون جنيه مصروفات الموازنة تشهد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أكبر زيادة لها فى حجم المصروفات على مدار السنوات الماضية، لتصل إلى 1.574 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018-2019،