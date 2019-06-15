لإنعاش البورصة.. مطالب بإعفاءات ضريبية تصل لـ50%

تم فرض ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعًا وشراءً بالبورصة فى منتصف مايو 2017، بواقع 1.25 فى الألف على البائع، ومثلها على المشتري فى العام الأول

تحرير:أمل نبيل ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

البورصة

تراجع حاد يصيب أسهم البورصة المصرية منذ شهور، حيث انخفاض شديد في أحجام السيولة لأقل من مليار جنيه يوميا، وأداء ضعيف لمؤشراتها الرئيسية، دفعا مستثمري البورصة إلى التقدم بمجموعة من المقترحات لرئيس مجلس الوزراء بهدف إنعاش البورصة وتحسين مستويات السيولة بها. وتعد البورصة مرآة للاقتصاد تعكس ما يحدث في الوضوع الاقتصادي بشكل عام، وعلى الرغم من تحسن كثير من المؤشرات الاقتصادية في مصر، فإنه ما زالت هناك صعوبات اقتصادية تعوق عملية الاستثمار، من بينها ارتفاع معدلات التضخم والفائدة وارتفاع عجز الموازنة وفوائد الديون المحلية والخارجية.

إعفاءات ضريبية لتحسين وضع السوق قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن مستثمري البورصة تقدموا بمجموعة من المقترحات لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، تهدف إلى تحسين وضع السوق وتساهم في تحسن قيم السيولة، وتتضمن هذه الاقتراحات وضع حد أقصى لضريبة الدمغة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 : 60%