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لإنعاش البورصة.. مطالب بإعفاءات ضريبية تصل لـ50%

تم فرض ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعًا وشراءً بالبورصة فى منتصف مايو 2017، بواقع 1.25 فى الألف على البائع، ومثلها على المشتري فى العام الأول
تحرير:أمل نبيل ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
البورصة
البورصة
تراجع حاد يصيب أسهم البورصة المصرية منذ شهور، حيث انخفاض شديد في أحجام السيولة لأقل من مليار جنيه يوميا، وأداء ضعيف لمؤشراتها الرئيسية، دفعا مستثمري البورصة إلى التقدم بمجموعة من المقترحات لرئيس مجلس الوزراء بهدف إنعاش البورصة وتحسين مستويات السيولة بها. وتعد البورصة مرآة للاقتصاد تعكس ما يحدث في الوضوع الاقتصادي بشكل عام، وعلى الرغم من تحسن كثير من المؤشرات الاقتصادية في مصر، فإنه ما زالت هناك صعوبات اقتصادية تعوق عملية الاستثمار، من بينها ارتفاع معدلات التضخم والفائدة وارتفاع عجز الموازنة وفوائد الديون المحلية والخارجية.
إعفاءات ضريبية لتحسين وضع السوق قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن مستثمري البورصة تقدموا بمجموعة  من المقترحات لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، تهدف إلى تحسين وضع السوق وتساهم في تحسن قيم السيولة، وتتضمن هذه الاقتراحات وضع حد أقصى لضريبة الدمغة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 : 60%
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 6 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزارة-المالية

قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن موازنة 2020

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أول يوليو القادم، حيث من المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، وذلك عقب اعتماد لجنة الخطة والموازنة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2020 يوم الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وتستهدف الموازنة الجديدة 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
بطاقات-تموينية

تظلمات التموين.. مواطنون للوزير: السيارة ليست رفاهية

عدد من الشروط والضوابط أعلنتهما وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مدى استحقاق الدعم التموينى المقدم للمواطنين، وما إن كان هناك ما يمنع الحصول عليه من عدمه، وجاء على رأس هذه الشروط عدم امتلاك سيارة موديل 2014 وما فوق باعتبار صاحبها غير مستحق للدعم واعتبار امتلاك السيارة رفاهية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين خاصة أن الكثيرين أعلنوا أن السيارة باتت إحدى ضروريات الحياة فى الأسر المصرية ولا تعتبر ضربا من ضروب الترفيه على الإطلاق، بل إنها تضيف إلى أعباء الأسرة وتكبدها تكاليف إضافية.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

منها الليمون.. 4 سلع تنخفض أسعارها الأسبوع الجاري

بعض السلع الغذائية يُنتظر انخفاض أسعارها خلال الأسبوع الجاري، يأتى على رأسها الأسماك والدواجن والطماطم والليمون، وهو الأمر الذى أكد التجار ارتباطه إلى حد كبير بحركة السوق وحجم الطلب على المنتج وتوفر العمالة اللازمة للعمل على توفير المنتجات، فضلا عن التأثر بالسلوك الخاطئ للمواطنين الهاف دائما للتخزين وشراء أكثر من الاحتياج وهو ما يجعل مؤشر السوق يتأثر سلبا برفع الأسعار دون سبب واضح مرتبطا بجودة المنتج أو العروة، كما كان يحدث قديما فى بعض أصناف الخضراوات.
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البورصة-المصرية

البورصة تربح 14.7 مليار جنيه في أسبوع

حققت البورصة المصرية في تعاملات الأسبوع الجاري مكاسب بلغت نحو 14.7 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 759.8 مليار جنيه، مقابل 745.1 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.97 %. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.85% ليسجل مستوى 53 .14180 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.38% ليبلغ مستوى 57 .605 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الذي زاد بنحو 1.67% ليبلغ مستوى 83 .1546 نقطة.
البورصة-المصرية

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.79 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14180.53 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% ليصل لمستوى 605.57 نقطة وهبط مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1546.83 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 915.97 مليار جنيه من خلال التداول على 109.13 مليون سهم.
البورصة

هل تنعش آلية «الاقتراض بغرض البيع» تداولات البورصة؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء، على منح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة ب "الشورت سيلنج ". ويهدف القرار إلى رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، واستندت البورصة إلى سبعة معايير لاختيار الأوراق المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
بورصة

1.2 مليار جنيه خسائر للبورصة في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.89 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14158.11 نقطة بينما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل لمستوى 606.42 نقطة وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1547.75 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.5 مليار جنيه من خلال التداول على 160.85 مليون سهم.
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