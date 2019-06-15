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رفاهية وراحة وتطور.. طائرة الأحلام تصل مطار القاهرة

مصر للطيران: الشركة قررت تشغيل الطراز الجديد من طائرات الدريملاينر على رحلات باريس اعتبارا من 18 يونيو الجاري.. ميزة تنافسية في تشغيل هذا الخط من وسائل تكنولوجية ورفاهية
تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
طائرة الأحلام
طائرة الأحلام
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، طائرة مصر للطيران الثالثة ذات حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، قادمة من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. وكان وفد من مصر للطيران قد تسلم الطائرة في مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، وأقامت شركة بوينج حفلا بهذه المناسبة، حضره مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
كما حضر وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تشغيل الطراز
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الاكياس-البلاستيكية

تكلف الدولة 12 مليارا.. البرلمان يطلب حظر الأكياس

«فاتورتها 12 مليار جنيه سنويا».. تعالت صيحات المطالبة بضرورة حظر استخدام «الأكياس البلاستيكية» داخل مجلس النواب مؤخرا، نظرا لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين، وتكلفتها لخزينة الدولة ما يزيد على 12 مليار جنيه سنويا، بواقع 12 مليار كيس بلاستيك، وتسببها فى العديد من الأمراض شديدة الخطورة على الإنسان نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية سامة، فضلًا عن كونها غير قابلة للتحلل وتأثيرها على البيئة لاستمرارها لأكثر من 100 عام. النواب أكدوا ضرورة الاستعاضة عنها بمنتجات أخرى صديقة للبيئة، يتم الاعتماد فيها على المواد الورقية فى الفترة الحالية.
طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

3 محاولات غش وحالة إغماء في «الإستاتيكا» بالمنيا

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 محاولات غش بالهاتف المحمول بمدينتي سمالوط ومطاي، في امتحان مادة الرياضيات "الإستاتيكا"، كما تعرض طالب آخر للإغماء، وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم إخطارًا من رئيس لجان المراقبة، بضبط الطلاب "أحمد. م. م" و"محمود. ا. ز" بلجنة مدرسة سمالوط الثانوية للبنين، و"محمد. ي. ح" بلجنة مدرسة مطاي الرسمية للغات في أثناء محاولتهم الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم تحريز الهواتف وعمل محضر بالواقعة وإحالة الطلاب للتحقيق.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

طلاب الإستاتيكا: الامتحان سهل.. لكن طويل

أدى طلاب شعبة علمي رياضة بالصف الثالث الثانوي، والبالغ عددهم 117 ألفا و331 طالبا، اليوم السبت، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا". وأكد طلاب علمي رياضة، عقب انتهاء لجان امتحانات الثانوية العامة، أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا ولكنه طويل ويحتاج إلى وقت أطول من الوقت المخصص له، حتى يتسنى التفكير فيه والإجابة عنه. وقالت طالبة تدعى "رشا راضي" بلجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان الإستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة ويحتاج إلى طالب ذاكر المقرر.
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طائرة الأحلام (5)

وفد مصري يسافر سياتل لاستلام طائرة الأحلام الثالثة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران، متوجها إلى مدينة سياتل الأمريكية لاستلام طائرتها الثالثة من طراز "بوينج دريملاينر 787-9" ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات، والتي تم توقيعها بمعرض دبي للطيران عام 2017. واستقبل مطار القاهرة الدولي، في 28 مارس الماضي، أول طائرة من طائرات دريملاينر الجديدة، ضمن صفقة الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مصر للطيران، وأقلعت الطائرة 787-9 رحلة رقم MS620، في أول رحلة لها متجهة إلى الكويت، بعد انضمامها حديثا إلى أسطول الشركة في مطلع أبريل الجاري.
الشرطة الفرنسية - أرشيفية

إصابة شرطي في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شرطي في عملية طعن بالدائرة 15 في العاصمة باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وفي مايو الماضي، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد، مشيرة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا. وقالت "لو باريزيان" إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، 5 أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية.
طائرة الأحلام (3)

مصر للطيران تتسلم طائرتي أحلام.. يونيو المقبل

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تتسلم الشركة طائرتين من طراز (Boeing Dreamliner 787-9) خلال، شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من نفس الطراز، ومن المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك. وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كيلومتر دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع 99% على مستوى العالم.
الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبد الفتاح البرهان

السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري السوداني

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، بعد عصر اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان. ووصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني في زيارة للقاهرة يستقبله خلالها عدد من كبار المسئولين، لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية. ووصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى القاهرة على متن طائرة خاصة يرافقه خلاها عدد من المرافقين.
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