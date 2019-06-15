رفاهية وراحة وتطور.. طائرة الأحلام تصل مطار القاهرة

مصر للطيران: الشركة قررت تشغيل الطراز الجديد من طائرات الدريملاينر على رحلات باريس اعتبارا من 18 يونيو الجاري.. ميزة تنافسية في تشغيل هذا الخط من وسائل تكنولوجية ورفاهية

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

طائرة الأحلام

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، طائرة مصر للطيران الثالثة ذات حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، قادمة من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. وكان وفد من مصر للطيران قد تسلم الطائرة في مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، وأقامت شركة بوينج حفلا بهذه المناسبة، حضره مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

كما حضر وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تشغيل الطراز