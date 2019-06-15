رفاهية وراحة وتطور.. طائرة الأحلام تصل مطار القاهرة
مصر للطيران: الشركة قررت تشغيل الطراز الجديد من طائرات الدريملاينر على رحلات باريس اعتبارا من 18 يونيو الجاري.. ميزة تنافسية في تشغيل هذا الخط من وسائل تكنولوجية ورفاهية
تحرير:التحرير
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
طائرة الأحلام
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، طائرة مصر للطيران الثالثة ذات حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، قادمة من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج.
وكان وفد من مصر للطيران قد تسلم الطائرة في مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، وأقامت شركة بوينج حفلا بهذه المناسبة، حضره مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
كما حضر وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تشغيل الطراز
كما حضر وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.
قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تشغيل الطراز الجديد من طائرات الدريملاينر على رحلات باريس اعتبارا من 18 يونيو الجاري، مما يضيف ميزة تنافسية في تشغيل هذا الخط لما يتمتع به هذا الطراز من وسائل تكنولوجية وراحة ورفاهية كبيرة على طائرة الأحلام التي توفر مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل رحلة السفر ممتعة ومريحة وأكثر رفاهية.
وأضاف عادل أن الطرازات الجديدة من طائرات الديمرلاينزر تسع إلى 309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعدًا من الفئة الماسية في درجة رجال الأعمال و279 مقعدًا بالدرجة السياحية والطائرة مزودة بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إليكترونية تسمح برؤية اكبر للمحيط الخارجي للطائرة، فضلاً عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع إمكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا يمكن تحريكه في ثلاثة أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.
وأشار إلى أن الطائرات تتميز بتوافر أعلي أنظمة الأمان بكل مقعد والتي تشتمل على أحزمة مقاعد ثلاثية التثبيت للوسط والكتف، وحقائب هوائية لحماية رأس الراكب في حالات الطوارئ، كما أن المقعد مزود بإطار خلفي متكامل لتوفير الخصوصية للراكب أثناء الرحلة، وأن أنظمة الاضاءة داخل الطائرة منفصلة ذات حركة تلسكوبية وإضاءة LED قابلة للتغيير لتوفير إضاءة مستقلة للراكب للقراءة دون ازعاج باقي الركاب، كما أن المقاعد مزودة بعدد من مخارج الطاقة المستخدمة لشحن الهاتف أو الكمبيوتر أثناء الرحلة ويتوفر للراكب وحدة تحكم في أوضاع الكرسي تعمل باللمس.
وأوضح عادل أن الطائرة تتوافر بها شاشة عرض شخصية لكل مقعد تعمل باللمس حجم 18 بوصة في درجة رجال الأعمال و12 بوصة في درجة السياحية وتتضمن وحدات التحكم بشاشة اللمس واجهة استخدام ثنائية فريدة تمكن الراكب من متابعة مسار الرحلة أثناء مشاهدة المواد الترفيهية، وإمكانية الاتصال المستمر بفضل تقنية WIFI وGPRs، ليتمكنوا من إرسال الرسائل النصية القصيرة والمصورة، ومنافذ الكهرباء في كل مقعد بالإضافة إلى منافذ USB وMP3 وغيرها من منافذ الشحن، كوحدة شحن الحاسوب المحمول.
وتجدر الإشارة إلى أن طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول مصر للطيران مؤخرا وتتسع إلى 309 مقعدًا بواقع 30 مقعدًا ماسيًا على متن درجة رجال الأعمال، 279 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، وهي مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية وأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها من المسافرين.