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لو ناوية تقصي شعرك.. إليك هذه النصائح

قص أطراف الشعر من العلاجات التي يفضل القيام بها إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر وهيشانه بشكل دائم، فهي وسيلة جيدة للتخلص من الشعر الجاف وتحفيز نموه
تحرير:آية أشرف ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
قص الشعر
قص الشعر
قص الشعر من الأشياء التي تقوم بها بعض الفتيات للشعور بتغيير وكسر الروتين، لكن هذه الخطوة تحتاج للجراءة، البعض يقوم بهذه الخطوة وإجراء تسريحة جديدة للشعور بالتغيير وكسر الملل، والبعض الآخر يقوم بها كوسيلة لحل مشكلة تساقط الشعر وهيشانه، ويقوم بقص الأطراف، وهذه من الأمور المهمة والصحية لسلامة الشعر، ولكن عليكِ القيام بهذه الخطوة بحرص شديد وعلى يد متخصصة، وفي الأوقات المناسبة لذلك، هذه الخطوات مهمة وتساعدك على نمو الشعر مرة ثانية دون وجود أي مشاكل، في السطور التالية نساعدك على التعرف على خطوات قص الشعر وأفضل موعد للقيام بذلك خلال السنة
نصائح قبل قص الشعر: - عند الذهاب لقص أطراف شعرك، أو إجراء تسريحة جديدة في شعرك، تجنبي قص الشعر وهو مبلول، فمن الأفضل أن يكون جافا حتى يساعد ذلك في القص بسهولة. - لا يفضل أن يكون الشعر مغسولا بالشامبو، يمكنك غسله في الكوافير بالماء  فقط قبل عملية القص، ويجب الحرص على تسليكه جيدًا والتخلص من أي تشابك
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صديقان يحولان كنيسة قديمة إلى منزل عائلي فخم

هناك الكثير من المعالم الأثرية المهجورة التي طال عليها الزمن، وتعاني من إهمال الدولة لها، وفي بعض الدول الأجنبية تعرض مثل هذه المعالم للبيع في مزاد علني سواء من أجل تطويرها أو تغييرها تماما. وحول العالم، يبدع مهندسو العمارة في تحويل الأماكن المهجورة أو القديمة إلى أخرى تدب الحياة داخلها، ولأن مثل هذه المعالم لديها من المساحات الواسعة التي يمكن استثمارها، فهناك حلم لصديقين أصبح تحقيقه ممكنا بعد ذهابهما إلى مزاد، ليقوما باستثمار المساحة الواسعة من الكنيسة القديمة، وما بجانبها لتحويلها إلى منزل، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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استعدي للمصيف وحافظي على بشرتك من الاسمرار

مع دخول فصل الصيف تسعي كل فتاة للعناية ببشرتها وحمايتها من التصبغات التي تحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس وأرتفاع درجات لحرارة، خاصة أن الكثير منا يحب الذهاب للمصيف والجلوس على الشواطئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبذلك يتعرض بشكل كبير لأشعة الشمس، بعض الحيل البسيطة تساعدك الحفاظ على بشرتك وحمايتها من الشمس عند النزول للشارع، أو الذهاب للمصيف ونزول البحر، وضع صن بلوك من الخطوات الأساسية التي عليكي القيام بها لحماية بشرتك من التصبغات والبقع الداكنة..
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بخلاف فيسبوك.. وسائل التواصل الأشهر في العالم

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من يومنا، إذ لا نجد هاتفًا محمولًا من دون التطبيقات التي تسمح بالتواصل عبر شبكة الإنترنت. حتى زاد الأمر وأصبحنا نقضي معظم أوقاتنا أمام شاشات هواتفنا، ووصل منا البعض إلى درجة الإدمان. ما أدى إلى مخاطر عدة على نمط حياتنا تمثلت في انعدام الحياة الاجتماعية والتواصل الشفهي مع من حولنا. ورغم الانتقادات التي تطال مواقع التواصل الاجتماعي فإن لها فوائد كثيرة، ومساهمة كبرى في العولمة. لا تتساوى وسائل التواصل الاجتماعي من حيث عدد المشاركات، والزيارات وحتى الأوقات التي يقضيها كل فرد عليها.
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