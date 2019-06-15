لو ناوية تقصي شعرك.. إليك هذه النصائح

قص أطراف الشعر من العلاجات التي يفضل القيام بها إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر وهيشانه بشكل دائم، فهي وسيلة جيدة للتخلص من الشعر الجاف وتحفيز نموه

تحرير:آية أشرف ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

قص الشعر

قص الشعر من الأشياء التي تقوم بها بعض الفتيات للشعور بتغيير وكسر الروتين، لكن هذه الخطوة تحتاج للجراءة، البعض يقوم بهذه الخطوة وإجراء تسريحة جديدة للشعور بالتغيير وكسر الملل، والبعض الآخر يقوم بها كوسيلة لحل مشكلة تساقط الشعر وهيشانه، ويقوم بقص الأطراف، وهذه من الأمور المهمة والصحية لسلامة الشعر، ولكن عليكِ القيام بهذه الخطوة بحرص شديد وعلى يد متخصصة، وفي الأوقات المناسبة لذلك، هذه الخطوات مهمة وتساعدك على نمو الشعر مرة ثانية دون وجود أي مشاكل، في السطور التالية نساعدك على التعرف على خطوات قص الشعر وأفضل موعد للقيام بذلك خلال السنة

نصائح قبل قص الشعر: - عند الذهاب لقص أطراف شعرك، أو إجراء تسريحة جديدة في شعرك، تجنبي قص الشعر وهو مبلول، فمن الأفضل أن يكون جافا حتى يساعد ذلك في القص بسهولة. - لا يفضل أن يكون الشعر مغسولا بالشامبو، يمكنك غسله في الكوافير بالماء فقط قبل عملية القص، ويجب الحرص على تسليكه جيدًا والتخلص من أي تشابك