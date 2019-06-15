لو ناوية تقصي شعرك.. إليك هذه النصائح

قص أطراف الشعر من العلاجات التي يفضل القيام بها إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر وهيشانه بشكل دائم، فهي وسيلة جيدة للتخلص من الشعر الجاف وتحفيز نموه
قص الشعر من الأشياء التي تقوم بها بعض الفتيات للشعور بتغيير وكسر الروتين، لكن هذه الخطوة تحتاج للجراءة، البعض يقوم بهذه الخطوة وإجراء تسريحة جديدة للشعور بالتغيير وكسر الملل، والبعض الآخر يقوم بها كوسيلة لحل مشكلة تساقط الشعر وهيشانه، ويقوم بقص الأطراف، وهذه من الأمور المهمة والصحية لسلامة الشعر، ولكن عليكِ القيام بهذه الخطوة بحرص شديد وعلى يد متخصصة، وفي الأوقات المناسبة لذلك، هذه الخطوات مهمة وتساعدك على نمو الشعر مرة ثانية دون وجود أي مشاكل، في السطور التالية نساعدك على التعرف على خطوات قص الشعر وأفضل موعد للقيام بذلك خلال السنة
نصائح قبل قص الشعر:
- عند الذهاب لقص أطراف شعرك، أو إجراء تسريحة جديدة في شعرك، تجنبي قص الشعر وهو مبلول، فمن الأفضل أن يكون جافا حتى يساعد ذلك في القص بسهولة.
- لا يفضل أن يكون الشعر مغسولا بالشامبو، يمكنك غسله في الكوافير بالماء فقط قبل عملية القص، ويجب الحرص على تسليكه جيدًا والتخلص من أي تشابك
نصائح قبل قص الشعر:
- عند الذهاب لقص أطراف شعرك، أو إجراء تسريحة جديدة في شعرك، تجنبي قص الشعر وهو مبلول، فمن الأفضل أن يكون جافا حتى يساعد ذلك في القص بسهولة.
- لا يفضل أن يكون الشعر مغسولا بالشامبو، يمكنك غسله في الكوافير بالماء فقط قبل عملية القص، ويجب الحرص على تسليكه جيدًا والتخلص من أي تشابك يعوق عملية القص.
- يجب تحديد طريقة القص والمعدل الذي تقومين بقصه قبل غسل الشعر، لأن الشعر المبلول لا يساعدك في تحديد الطول المناسب الذي تحتاجينه.
- يجب تجهيز أدوات القص اللازمة لقص الشعر، والتأكد من نظافتها، واحرصي أن يكون المقص حادا حتى يسهل عليكِ عملية القص، ويجب اختيار نوعية نظيفة من المشط أو يمكنك استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بكِ حتى لا ينتقل لكِ أي عدوى من أي شعر آخر.
- عند قص الشعر من الأفضل القيام بذلك من الأمام إلى الخلف لضمان القص بنجاح.
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- بعد الانتهاء من إجراء قص الشعر سواء الأطراف أو تحديد التسريحة المناسبة لكِ، يجب وضع أي نوع سيروم مناسب لشعرك، أو قطرات من زيت الزيتون لحماية أطراف الشعر من التقصف والهيشان بعد القص.
خطوات قص الشعر في المنزل:
- احذري استخدام مقص قديم أو غير مخصص للشعر، لأنه سيؤدي لمظهر سيئ لشعرك.
- لا تقصي كمية كبيرة من الشعر مرة واحدة، بل احرصي أن تكون الكمية قليلة بشكل متدرج حتى تتمكني من قصه بطريقة صحيحة وشكل مضبوط.
اربطي الشعر غير المرغوب فيه بتوكة أو بنسة شعر، حتى تستطيعي السيطرة على باقي شعرك الذي تودين قصه.
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- قصة شعرك (غرة الشعر) تكون بحاجة للقص كل 4 أسابيع، خاصة إذا كانت طويلة، ويفضل قصها بشكل متدرج وليس متساويا كما يقوم البعض، فإذا كنتِ من أصحاب الوجه المربع يمكنك قصها بشكل طويل، وإذا كان وجهك على شكل دائري، يمكنك قصها بشكل دائري للتناسب مع شكل وجهك.
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- تدربي كثيرا قبل قص شعرك، وإذا وجدتِ أنك قمتِ بخطأ سيخرب مظهر شعرك توقفي واستعيني بالكوافير أو أقرب بيوتي سنتر من منزلك.
- من الأفضل تقسيم الشعر لأكثر من قسم، على سبيل المثال قسميه خمسة أجزاء وقصي كل جزء بمفرده.
- ضعي خصلة الشعر بين أصابعك وحركي أصابعك نحو الأطراف واسحبي الخصلة حتى الوصول إلى طول الشعر المطلوب، ثم استخدمي المقص الحاد بسهولة.
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- استكملي باقي أجزاء شعرك، الخصلة الأولى ستكون دليلك لباقي الشعر ويجب الاهتمام بمساواتها في كل مرة حتى التأكد من قص الشعر جيدًا.
- إذا كنتِ من أصحاب الشعر الناعم، يمكنك اختيار قصة الشعر القصيرة أو المتوسطة، وإذا كان شعرك كثيفا يفضل الاكتفاء بتسوية الأطراف فقط، والشعر المجعد يحتاج لتلطيف مظهره فقط دون قص.
أفضل وقت للقص:
يجب قص الشعر كل شهرين أو 3 أشهر، وذلك للتخلص من أطراف الشعر الجافة والسماح بنموه بشكل سليم.
أما القصة فيفضل قصها كل 4 أسابيع للحفاظ على مظهرك.