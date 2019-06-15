زوجة خائنة وعشيق تحت السرير.. قصة خيانة انتهت بالذبح
الزوج رجع من عمله في غير ميعاده فوجد رجلا يختبئ أسفل السرير دخل المطبخ وأمسك سكينا وذبح زوجته بينما العشيق قفز من الطابق الرابع وعلق في شرفة الطابق الأول وأمسك به الأهالي
تحرير:محمد أبو زيد
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
سكين _ أرشيفية
وقع اختياره عليها وتزوجها بعدما توسم فيها الخير وعاهدته على الوفاء والإخلاص منذ أن وطئت قدماها بيته، كان حلمه أن يعيش حياة هادئة وأن ينجب منها أطفالا يحملون اسمه ولم يتخيل يوما أن زوجته لن تفي بالوعد الذي قطعته على نفسها وتبخر كلامها وذهب أدراج الرياح، لم يبخل عليها يوما، يكد ويشقى، يخرج صباحا في موعده للعمل من أجل أن يوفر لها كل متطلباتها، ينفق عليها ببذخ ويعود منهك القوى بعد يوم عمل شاق تجلس بجواره تلقي على مسامعه الكلام المعسول وكأنها تمنحه تعويضا عن خيانتها له في الخفاء، ولكن شاء حظها العثر أن ينكشف أمرها وتدفع ثمن خيانتها ذبحا.
العهد
قبل سنوات أراد أن يكمل نصف دينه ويتزوج فظل يبحث عن شريكة حياته حتى وجدها، فتاة من أسرة طيبة تتمتع بقدر من الجمال أحبها منذ أن وقعت عيناه عليها وتوسم فيها الخير ورأى أنها الأصلح والأجدر بأن تكون أما لأولاده، وسريعا جهز شقته في شارع الحديد والصلب بمنطقة العجمي وتم الزفاف وسط فرحة عارمة انتابت الجميع
العهد
قبل سنوات أراد أن يكمل نصف دينه ويتزوج فظل يبحث عن شريكة حياته حتى وجدها، فتاة من أسرة طيبة تتمتع بقدر من الجمال أحبها منذ أن وقعت عيناه عليها وتوسم فيها الخير ورأى أنها الأصلح والأجدر بأن تكون أما لأولاده، وسريعا جهز شقته في شارع الحديد والصلب بمنطقة العجمي وتم الزفاف وسط فرحة عارمة انتابت الجميع من الأهل والأصدقاء، وما إن دخل عش الزوجية حتى عاهدها بأن يكون لها الصديق والحبيب والسند قبل أن تكون زوجته، في المقابل أخذت هي عهدا على نفسها بأن تصونه وتعيش معه مخلصة ترعى بيته في غيابه وأن الوفاء يجري في عروقها مجرى الدم.
يوم حلو ويوم مر
مرت الأيام بحلوها ومرها لم يلاحظ عليها شيئا أو فتورا بل كانت دائما ما تستقبله بابتسامة عريضة وتلقي على مسامعه كلامها المعسول، لم يشك يوما فيها ولم يخطر على باله أنه وقع فريسة لممثلة تؤدي دور الزوجة الخائنة بإتقان وأن كلامها وابتسامتها ما هما إلا نوع من خداعه حتى لا يشك في تصرفاتها كما خدعته وجعلته كالخاتم في إصبعها وصارت تحركه كعرائس الماريونت دون أن يشعر وبكل احترافية، أيام تجري والخيانة لم تتوقف لم يردعها معاملته الطيبة لها وضربت بكل الأعراف عرض الحائط، ولكن خاب وخسر من ظن أن ليس لكل بداية نهاية، كما أن الأقنعة لا بد أن تنكشف يوما لتظهر وجهه القبيح.
ابتسامات خداعة
قبل أن يخرج من بيته في الصباح كعادته وقفت على أعتاب الباب تودعه بابتسامتها المعهودة المصحوبة بالعديد من الدعوات أن يكفيه الله شر الطريق وأن يذهب ويعود لها في خير كما خرج، نظر لها بعين الرضا وكأن لسان حاله يقول "أنا لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي زيك ولا في طيبتك" وودعها وخرج لعمله الذي يعود منه في المساء، ولكن ثمة تعبا مفاجئا شعر به جعله يرجع في غير ميعاده المعتاد وفي الظهيرة طرق الباب أملا في أن يتناول وجبة الغداء وينال بعدها قسطا من الراحة، فتحت له الباب وما إن دخل حتى لاحظ عليها نوعا من الارتباك والقلق يظهر على تقاسيم وجهها لم يسألها وتوقع أنها منهكة من عمل البيت وتحضير الطعام ووقفتها بالساعات في مطبخها.
غريب في بيتي
بعد أن تناول طعامه دخل غرفته واستلقى على سريره في محاولة منه للاستسلام للنوم بعد شعوره بالتعب، لم يمر وقت طويل، إذ سمع صوتا تحت السرير فانتابه الفضول في معرفة مصدر الصوت فنهض من فوق سريره وجلس على ركبتيه ونظر أسفل السرير ليجد ما لم يخطر أبدا على باله حيث وجد رجلا غريبا قابعا تحت سريره يضع يده على فمه يحاول أن يكتم أنفاسه خوفا من أن تفضحه، لم يصدق ما رأته عيناه وصرخ صرخة دوت في أرجاء الشقة وخرج مسرعا خرج العشيق من تحت السرير وأغلق على نفسه باب غرفة النوم من الداخل، بينما تحاول الزوجة الخائنة أن تختبئ قبل أن يجدها أمامه ولكنها فشلت لتقابل قدرها ومصيرها المحتوم.
سكين ودم
دخل الزوج مسرعا إلى المطبخ والشر يتطاير من عينيه بعد أن فقد عقله وأمسك بسكين ليثأر لشرفه الذي دنسته زوجة خانت العيش والملح ونقضت العهد الذي قطعته على نفسها وقبل أن تهرب أمسك بها وقام بذبحها ولم يتركها إلا جثة هامدة في المقابل، قفز العشيق من شرفة الشقة من الدور الرابع ولكن شاءت الأقدار أن يعلق في شرفة الطابق الأول قبل أن يسقط على الأرض ليمسك به الأهالي ويمنعوا الزوج المخدوع من الوصول إليه والفتك به، جلس الرجل ينعي حظه العثر يتذكر كلماتها التي كانت تخدعه بها طوال سنين ولم يقطع صمته سوى رجال الشرطة التي حضرت لتلقي القبض عليه وتضع في يده الحديد في الوقت الذي نقلت فيه سيارة الإسعاف جثة زوجته هامدة وغارقة في دمائها.