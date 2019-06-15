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3 محاولات غش وحالة إغماء في «الإستاتيكا» بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 محاولات غش بالهاتف المحمول بمدينتي سمالوط ومطاي، في امتحان مادة الرياضيات "الإستاتيكا"، كما تعرض طالب آخر للإغماء، وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم إخطارًا من رئيس لجان المراقبة، بضبط الطلاب "أحمد. م. م" و"محمود. ا. ز" بلجنة مدرسة سمالوط الثانوية للبنين، و"محمد. ي. ح" بلجنة مدرسة مطاي الرسمية للغات في أثناء محاولتهم الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم تحريز الهواتف وعمل محضر بالواقعة وإحالة الطلاب للتحقيق.
وتعرض طالب للإغماء قبل نهاية الامتحان وجرى نقله للمستشفى، إذ أبلغ رئيس لجنة المراقبة بمدرسة أم المؤمنين بمدينة مغاغة بتعرض الطالب "إسلام. ح. ع" للإغماء قبل نهاية امتحان الرياضيات "الإستاتيكا" بثلث ساعة، وتم إحضار الإسعاف ونقله لمستشفى مغاغة العام. ويؤدي نحو 32 ألفا و400 طالب وطالبة، داخل 80 لجنة بمراكز
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الاكياس-البلاستيكية

تكلف الدولة 12 مليارا.. البرلمان يطلب حظر الأكياس

«فاتورتها 12 مليار جنيه سنويا».. تعالت صيحات المطالبة بضرورة حظر استخدام «الأكياس البلاستيكية» داخل مجلس النواب مؤخرا، نظرا لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين، وتكلفتها لخزينة الدولة ما يزيد على 12 مليار جنيه سنويا، بواقع 12 مليار كيس بلاستيك، وتسببها فى العديد من الأمراض شديدة الخطورة على الإنسان نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية سامة، فضلًا عن كونها غير قابلة للتحلل وتأثيرها على البيئة لاستمرارها لأكثر من 100 عام. النواب أكدوا ضرورة الاستعاضة عنها بمنتجات أخرى صديقة للبيئة، يتم الاعتماد فيها على المواد الورقية فى الفترة الحالية.
طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
طائرة الأحلام (5)

رفاهية وراحة وتطور.. طائرة الأحلام تصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، طائرة مصر للطيران الثالثة ذات حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، قادمة من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. وكان وفد من مصر للطيران قد تسلم الطائرة في مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، وأقامت شركة بوينج حفلا بهذه المناسبة، حضره مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

طلاب الإستاتيكا: الامتحان سهل.. لكن طويل

أدى طلاب شعبة علمي رياضة بالصف الثالث الثانوي، والبالغ عددهم 117 ألفا و331 طالبا، اليوم السبت، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا". وأكد طلاب علمي رياضة، عقب انتهاء لجان امتحانات الثانوية العامة، أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا ولكنه طويل ويحتاج إلى وقت أطول من الوقت المخصص له، حتى يتسنى التفكير فيه والإجابة عنه. وقالت طالبة تدعى "رشا راضي" بلجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان الإستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة ويحتاج إلى طالب ذاكر المقرر.
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امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

«التعليم» ترصد 5 حالات غش إلكتروني في الاستاتيكا

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، من ضبط 5 حالات غش إلكترونى بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين فى الغش وأيضا الملاحظين فى اللجان. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
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التعليم: مُسرب امتحان «الاستاتيكا» من بيلا كفر الشيخ

أكد مسؤولو غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى من إحدى لجان بيلا بكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
امتحانات الجامعات

طالبة المنيا تتهم «التعليم» باستبدال ورقة إجابتها: مستقبلي ضاع

قالت مارلين إسحق سعد جابر، ابنة مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، والطالبة في الصف الثالث الثانوي، إنها أدت امتحان اللغة العربية داخل لجنة مدرسة جمال برعي، وجاوبت على كافة الأسئلة إجابات صحيحة، وفقا لمراجعتها للامتحان مع أحد المدرسين، وأنها لم تترك ورقة الإجابة فارغة كما أخطرها كنترول أسيوط. وأضافت: "الورقة الفارغة أكيد مش بتاعتي، أنا ورقتي مليانة إجابات ولو تركت الورقة فاضية كنت مضيت على محضر أو ورقة تفيد بذلك". وأكد والدها، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات أن ورقة إجابة اللغة العربية لا تمت بابنته بصلة، لافتا أنه تم تبديلها.
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إغماءات وكسور.. 7 ضحايا لـ«امتحان العربي» بالدقهلية

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، 7 حالات إصابة بين الطلاب، إذ سقطت مروحة سقف على رأس طالب، خلال امتحان اللجنة الأولى مادة اللغة العربية، وأصيب طالب آخر بكسور نتيجة للتدافع في فترة الراحة قبل بدء اللجنة الثانية لمادة التربية الدينية، وشهدت اللجان حالة واحدة لطالبة بفقدان الوعي و4 حالات إغماء طالبات، وتم نقلهن جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يشتك الطلاب من صعوبة في امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.
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