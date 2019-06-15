3 محاولات غش وحالة إغماء في «الإستاتيكا» بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

صورة أرشيفية

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 محاولات غش بالهاتف المحمول بمدينتي سمالوط ومطاي، في امتحان مادة الرياضيات "الإستاتيكا"، كما تعرض طالب آخر للإغماء، وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم إخطارًا من رئيس لجان المراقبة، بضبط الطلاب "أحمد. م. م" و"محمود. ا. ز" بلجنة مدرسة سمالوط الثانوية للبنين، و"محمد. ي. ح" بلجنة مدرسة مطاي الرسمية للغات في أثناء محاولتهم الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم تحريز الهواتف وعمل محضر بالواقعة وإحالة الطلاب للتحقيق.

وتعرض طالب للإغماء قبل نهاية الامتحان وجرى نقله للمستشفى، إذ أبلغ رئيس لجنة المراقبة بمدرسة أم المؤمنين بمدينة مغاغة بتعرض الطالب "إسلام. ح. ع" للإغماء قبل نهاية امتحان الرياضيات "الإستاتيكا" بثلث ساعة، وتم إحضار الإسعاف ونقله لمستشفى مغاغة العام. ويؤدي نحو 32 ألفا و400 طالب وطالبة، داخل 80 لجنة بمراكز