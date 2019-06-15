رئيس الاتحاد السنغالي: سنفوز بأمم إفريقيا لهذا السبب

تحرير:محمد مصباح ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

سك سايا

أكد سك سايا، رئيس اتحاد الكرة السنغالي، أن فرصة منتخب بلاده كبيرة جدًا للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لأننا نمتلك لاعبين أكفاء ومتميزين وعلى مستوى عال، حتى أقوى من السنوات السابقة، التي كنا نلعب فيها بطريقة فردية ونعتمد على النجم الواحد كالحاج ضيوف وفاديجا على سبيل المثال، ولكننا الآن فريق جماعي، وأوضح: «جئنا للفوز بالبطولة التي تنظمها مصر بشكل جيد وظهر ذلك من خلال استقبال البعثة في المطار وفي مقر إقامة المعسكر بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا للقاء منتخب نيجيريا وديًا غدًا الأحد».

وأضاف سايا، في تصريح خاص لـ«التحرير»، أن بطولة كأس الأمم هي الأكبر والأهم بإفريقيا، ولا تقل أهمية عن بطولات أوروبا، وتسعى كل المنتخبات للفوز بها، مشيرًا إلى أنه ينصح كلا من الاعبين ساديو ماني ومحمد صلاح بالاستمرار مع نادي ليفربول لاستكمال المشوار الأوروبي معا، لأنهما حققا إنجازا بالفوز