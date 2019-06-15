رياضة

رئيس الاتحاد السنغالي: سنفوز بأمم إفريقيا لهذا السبب

تحرير:محمد مصباح ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
سك سايا
سك سايا
أكد سك سايا، رئيس اتحاد الكرة السنغالي، أن فرصة منتخب بلاده كبيرة جدًا للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لأننا نمتلك لاعبين أكفاء ومتميزين وعلى مستوى عال، حتى أقوى من السنوات السابقة، التي كنا نلعب فيها بطريقة فردية ونعتمد على النجم الواحد كالحاج ضيوف وفاديجا على سبيل المثال، ولكننا الآن فريق جماعي، وأوضح: «جئنا للفوز بالبطولة التي تنظمها مصر بشكل جيد وظهر ذلك من خلال استقبال البعثة في المطار وفي مقر إقامة المعسكر بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا للقاء منتخب نيجيريا وديًا غدًا الأحد».
وأضاف سايا، في تصريح خاص لـ«التحرير»، أن بطولة كأس الأمم هي الأكبر والأهم بإفريقيا، ولا تقل أهمية عن بطولات أوروبا، وتسعى كل المنتخبات للفوز بها، مشيرًا إلى أنه ينصح كلا من الاعبين ساديو ماني ومحمد صلاح بالاستمرار مع نادي ليفربول لاستكمال المشوار الأوروبي معا، لأنهما حققا إنجازا بالفوز
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رئيس الزمالك يعلن عن موعد الانتخابات التكميلية

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادى بميت عقبة، والذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث إنه قرر أن تقام هذه الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية خلال الأيام الماضية.
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رئيس الزمالك يكشف حقيقة ضم نجم المصري

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اتجاه بالجبلاية لمنع إشراك الأندية في أكثر من بطولة

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ألقاب فردية لا تحصى من مسيرة محمد صلاح

توج نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بالعديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته الاحترافية، فهو أفضل موهبة صاعدة من "كاف" في عام 2012 وأفضل موهبة صاعدة من الاتحاد العربي لكرة القدم في نفس العام، كما توج بجائزة أفضل لاعب سويسري في عام 2013، وأفضل لاعب عربي من صحيفة الهداف الجزائرية أعوام 2013 و2017 و2018، و"لاعب الموسم" في روما الإيطالي في موسم 2015- 2016، كما توج بجائزة أفضل لاعب عربي من جلوب سوكر في عام 2016، وتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي من كاف عامي 2017 و2018، ودخل في "فريق العام" من كاف أعوام 2016 و2017 و2018.
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أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019

وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
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شاهد سيلفي محمد صلاح وطارق حامد في المنتخب « صورة »

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفقة طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، على هامش تدريبات الثنائي في صالة الجيمانزيوم، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وحقق المنتخب الوطني فوزا معنويا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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