سجن محام ومعاونين قضائيين لـ«التزوير» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين شريف قورة ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات (غيابيًّا) للمتهم "م. ا"، محامٍ، ومعاقبة كل من "ح. أ"، 38 سنة، و"ع. م"، 35 سنة، معاونين قضائيين بقلم محضري بيلا، ويقيمان بمركز بيلا، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وألزمتهما المحكمة دفع المصاريف الجنائية، وصادرت الأحراز المزورة، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2007، إذ زور محام 8 إيصالات أمانة لموكله، قبطان بحرى، على أثر حدوث خلافات بينهما بسبب قيمة أتعاب المحاماة، وذلك بالاشتراك مع معاونين قضائيين بمحكمة جنح بيلا، لتنفيذ مخطط الانتقام بعد وقوع خلافات بينهما بعد صدور حكم قضائي بفك الحراسة على قطعة تمتلكها عائلة قبطان بحري، تقدر