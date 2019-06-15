سجن محام ومعاونين قضائيين لـ«التزوير» في كفر الشيخ
تحرير:محمود أبو خضرة
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين شريف قورة ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات (غيابيًّا) للمتهم "م. ا"، محامٍ، ومعاقبة كل من "ح. أ"، 38 سنة، و"ع. م"، 35 سنة، معاونين قضائيين بقلم محضري بيلا، ويقيمان بمركز بيلا، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وألزمتهما المحكمة دفع المصاريف الجنائية، وصادرت الأحراز المزورة، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2007، إذ زور محام 8 إيصالات أمانة لموكله، قبطان بحرى، على أثر حدوث خلافات بينهما بسبب قيمة أتعاب المحاماة، وذلك بالاشتراك مع معاونين قضائيين بمحكمة جنح بيلا، لتنفيذ مخطط الانتقام بعد وقوع خلافات بينهما بعد صدور حكم قضائي بفك الحراسة على قطعة تمتلكها عائلة قبطان بحري، تقدر
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2007، إذ زور محام 8 إيصالات أمانة لموكله، قبطان بحرى، على أثر حدوث خلافات بينهما بسبب قيمة أتعاب المحاماة، وذلك بالاشتراك مع معاونين قضائيين بمحكمة جنح بيلا، لتنفيذ مخطط الانتقام بعد وقوع خلافات بينهما بعد صدور حكم قضائي بفك الحراسة على قطعة تمتلكها عائلة قبطان بحري، تقدر بعشرات الأفدنة، وجرى اتفاق حينها بحصول المحامي على نسبة مئوية من ثمن الأرض.
على أثر الخلاف، ألغى القبطان البحري عددا من توكيلاته، فقرر المحامي الانتقام منه بافتعال المحررات الرسمية المشار إليها واستعمل المحامي توكيلا لم يلغَ عن عمد وأجرى معارضات في القضايا على فترات متقاربة حتى حصل على أحكام قضائية نهائية دون علم المجني عليه، ثم بعد ذلك خطط لضبطه بدائرة مركز بيلا، ليتم حبس المتهم وتكشف تحريات المباحث عن الواقعة.