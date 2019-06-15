«عابرة للحدود» كيف تصدت الدولة للهجرة غير الشرعية؟
غالبية عصابات الهجرة غير الشرعية يكون لهم كارت معلومات خاص في جرائم النصب والاحتيال ويتضح ذلك بعد توقيع الكشف الجنائي عليهم بمعرفة ضباط مصلحة الأمن العام
تحرير:تهامى البندارى
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
مركب هجرة غير شرعية- أرشيفية
أيام قليلة مرت على حادث غرق 3 مواطنين، بينهم صاحب مركب قي محافظة دمياط، خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى خارج البلاد على أن يقوم صاحب المركب بإنزالهم قبل مسافة كبيرة من سواحل إحدى الدول الأوروبية، لتأمر بعدها النيابة العامة في دمياط، بحبس صاحب مركب و3 من طاقم العاملين، بتهمة تكوين عصابة للهجرة غير الشرعية ومحاولة تهريب 4 أشخاص إلى إحدى الدول الأوربية، مما أسفر عن غرق 3 منهم وصاحب القارب ونجاة أحد الشباب.
«التحرير» تعرض عبر السطور المقبلة، كيف تواجه الدولة عصابات الهجرة غير الشرعية، بعد تنامي فكرة السفر بطرق غير قانونية في نفوس كثير من الشباب.
يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أجهزة الأمن المختلفة استطاعت خلال الفترة السابقة التوصل لأماكن وجود بعض الشباب ممن يكونون فيما بينهم عصابات إجرامية للهجرة غير الشرعية، وتعتمد أجهزة البحث بالداخلية على بعض مصادرها السرية في إلقاء القبض على تلك العصابات أثناء استعدادهم للسفر
يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أجهزة الأمن المختلفة استطاعت خلال الفترة السابقة التوصل لأماكن وجود بعض الشباب ممن يكونون فيما بينهم عصابات إجرامية للهجرة غير الشرعية، وتعتمد أجهزة البحث بالداخلية على بعض مصادرها السرية في إلقاء القبض على تلك العصابات أثناء استعدادهم للسفر خارج البلاد، بعد مداهمتهم بواسطة أجهزة حرس الحدود والقوات البحرية، والتي بإمكانها رؤية تلك القوارب الصغيرة في البحار، وإن لم تبحر تلك المراكب فيتم التوصل إليها بمعرفة رجال مباحث الأموال العامة وأجهزة البحث الجنائي.
وشرح «نور الدين»، الخبير الأمني، موضحا أن سفر الشباب إلى خارج البلاد بتلك الطرق غير القانونية، يبدأ أولا بمجرد فكرة تراوده لتكوين أموال بشكل سريع، يبدأون بعدها في رحلة البحث عن وسيلة تمكنهم من السفر لتحقيق مآربهم، غير أنهم يقعون فريسة سهلة للغاية في فخ العصابات المجرمة قانونا، وهو ما يتضح لأجهزة الأمن بعد القبض عليهم، حيث يجد أفراد تلك العصابات الشباب صيدا سهلا لجمع ما يطلبونه منهم من أموال نظير تسفيرهم للخارج.
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«يتم التوصل لاتفاق شفاهة على توصيل الشباب إلى شواطئ ليبيا، ومنها إلى ليبيا ثم الوصول أخيرا إلى إيطاليا»، يوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، مشيرا إلى أن الشباب تسيطر عليه في أحيان كثيرة فكرة السفر لا محالة إلى الخارج، لتحقيق كسب سريع يؤهلهم لبناء مستقبل كثيرا ما حلموا به، الأمر الذي يقعون بسببه في مصيدة أفراد عتيدي الإجرام بحرفية بالغة، يحترفون مهنة النصب.
«غاليية هؤلاء الأشخاص يكون لهم كارت معلومات خاص في جرائم النصب والاحتيال، وذلك بعد توقيع الكشف الجنائي عليهم بمعرفة ضباط مصلحة الأمن العام»، يقول اللواء محمود جوهر، مدير أمن قنا الأسبق، منوها بأن من يتزعم تلك العصابات يتاجر في الأسباب بعقول الشباب الحالم للسفر إلى الخارج.
يوضح اللواء "جوهر" الخبير الأمني قائلا: «نحن أمام جريمة منظمة وعابرة للدولة»، مشيرا إلى قيام وزارتى الداخلية والدفاع بتتبع خطوط سير تلك العصابات الإجرامية، التي لا تقل خطورة عن خلايا الإرهاب، وتتوصل لأماكن وجودهم عبر رجال مباحث الأموال العامة والأمن الوطني، بعد إجراء جملة من الإجراءات والدواعي الأمنية المعينة.
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تابع مؤكدا وجود تنسيق بين أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، لأن رحلة سفر الشباب بتلك الطريقة هى رحلة خطيرة للغاية، لأن الشباب يسافرون دون وعى وإدراك عبر البحار، ودون معرفة أحوال الطقس، وفي الغالب تكون الحمولات زائدة للغاية عن معدلات السفر الطبيعية، الأمر الذي يعرضها للهلاك خلال تلك الرحلة، وتجرى عمليات تجميع هؤلاء الشباب في محافظات ساحلية قريبة من الشواطئ لإمكانية ترحيلهم عبر القوارب، مثل محافظات كفر الشيخ ودمياط، إلا أن الدور الذي تبذله أجهزة الأمن في هذا الصدد يقف حائط صد منيعا أمام رغبات ذلك الشباب الذي يتاجر بالعقول، ويوقع بهم في مواجهات أمنية، تؤكد نجاح الدولة في مواجهة تلك الظاهرة.
فى جمعية النواب العموم بإفريقيا، أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، حرص الدولة المصرية على مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة، مشيرا إلى استراتيجية ناجحة وضعتها الدولة عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة لتقديم كل المساعدات والخدمات للمجني عليهم ضمانا لسلامتهم.
أشار النائب العام فى جمعية النواب العموم بإفريقيا، إلى أنه تم شن العديد من الحملات وتدشين برامج التوعية وأحدثها ما تم الإعلان عنه فى 4 أغسطس الماضى من قبل الحكومة عن تدشين 140 برنامجا توعويا للشباب والأسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.
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