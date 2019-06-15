«عابرة للحدود» كيف تصدت الدولة للهجرة غير الشرعية؟

غالبية عصابات الهجرة غير الشرعية يكون لهم كارت معلومات خاص في جرائم النصب والاحتيال ويتضح ذلك بعد توقيع الكشف الجنائي عليهم بمعرفة ضباط مصلحة الأمن العام

تحرير:تهامى البندارى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

مركب هجرة غير شرعية- أرشيفية

أيام قليلة مرت على حادث غرق 3 مواطنين، بينهم صاحب مركب قي محافظة دمياط، خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى خارج البلاد على أن يقوم صاحب المركب بإنزالهم قبل مسافة كبيرة من سواحل إحدى الدول الأوروبية، لتأمر بعدها النيابة العامة في دمياط، بحبس صاحب مركب و3 من طاقم العاملين، بتهمة تكوين عصابة للهجرة غير الشرعية ومحاولة تهريب 4 أشخاص إلى إحدى الدول الأوربية، مما أسفر عن غرق 3 منهم وصاحب القارب ونجاة أحد الشباب. «التحرير» تعرض عبر السطور المقبلة، كيف تواجه الدولة عصابات الهجرة غير الشرعية، بعد تنامي فكرة السفر بطرق غير قانونية في نفوس كثير من الشباب.

يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أجهزة الأمن المختلفة استطاعت خلال الفترة السابقة التوصل لأماكن وجود بعض الشباب ممن يكونون فيما بينهم عصابات إجرامية للهجرة غير الشرعية، وتعتمد أجهزة البحث بالداخلية على بعض مصادرها السرية في إلقاء القبض على تلك العصابات أثناء استعدادهم للسفر