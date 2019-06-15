اتجاه بالجبلاية لمنع إشراك الأندية في أكثر من بطولة

تحرير:أحمد بركات ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

اتحاد الكرة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المشكلة من الجبلاية لإعداد لائحة المسابقات خلال الموسم الجديد بالدوري (2019- 2020)، أن هناك اتجاها قويا لوضع بند في اللائحة يمنع اشتراك أي نادٍ في أكثر من بطولتين بالموسم الواحد، كما حدث في الموسم المنقضي، وترتب عليه الكثير من المشكلات، وقال شوبير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «يجب الحرص على انتظام مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، ففكرة مشاركة أي ناد في كل البطولات أمر مرفوض شكلا وموضوعًا».

ويحرص مجلس الجبلاية على تعميم مبدأ المساواة بين الأندية من خلال تنظيم جدول المباريات خلال الموسم المقبل من مسابقة الدوري الممتاز، والبطولات الأخرى التي تشارك فيها الأندية. جاء ذلك بعد الأزمة الأخيرة التي فجرها مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب بسبب مؤجلات فريق الزمالك وانتهاء الدوري