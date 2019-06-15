مهرجان كان السينمائي يكشف عن موعد دورته الـ73

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

مهرجان كان

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن موعد الدورة المقبلة التي تحمل رقم 73، حيث ستقام في الفترة من 13 إلى 23 مايو 2020، وسيفتتح المهرجان فعالياته مساء الثلاثاء للمرة الثالثة على التوالي، على عكس انطلاقه يوم الأربعاء الذي كان تقليدًا لسنوات عديدة، بينما سيعقد سوق مهرجان كان في الفترة من 12 إلى 21 مايو المقبل، في غضون ذلك، سوف يقترب مهرجان برلين السينمائي من مهرجان كان، الذي يبدأ في وقت متأخر عن المعتاد، في 20 فبراير 2020، وهو تحول تم إجراؤه لتجنب تصادم المهرجان مع حفل توزيع جوائز الأوسكار.

واختتمت آخر دورات مهرجان كان السينمائي رقم 72، في 24 مايو الماضي بفوز الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" للمخرج بونج جون هو، وعرض بعدها في السينمات الكورية الجنوبية والفرنسية وحصد أكثر من 53 مليون دولار. وضمت المسابقة الرسمية، التي ترأسها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو، 12 فيلمًا، شملت عددا