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مهرجان كان السينمائي يكشف عن موعد دورته الـ73

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
مهرجان كان
مهرجان كان
أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن موعد الدورة المقبلة التي تحمل رقم 73، حيث ستقام في الفترة من 13 إلى 23 مايو 2020، وسيفتتح المهرجان فعالياته مساء الثلاثاء للمرة الثالثة على التوالي، على عكس انطلاقه يوم الأربعاء الذي كان تقليدًا لسنوات عديدة، بينما سيعقد سوق مهرجان كان في الفترة من 12 إلى 21 مايو المقبل، في غضون ذلك، سوف يقترب مهرجان برلين السينمائي من مهرجان كان، الذي يبدأ في وقت متأخر عن المعتاد، في 20 فبراير 2020، وهو تحول تم إجراؤه لتجنب تصادم المهرجان مع حفل توزيع جوائز الأوسكار.
واختتمت آخر دورات مهرجان كان السينمائي رقم 72، في 24 مايو الماضي بفوز الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" للمخرج بونج جون هو، وعرض بعدها في السينمات الكورية الجنوبية والفرنسية وحصد أكثر من 53 مليون دولار. وضمت المسابقة الرسمية، التي ترأسها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو، 12 فيلمًا، شملت عددا
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الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد: «الممر» يتفوق على «كازابلانكا»

تصدر فيلم الممر للمرة الأولى شباك تذاكر عيد الفطر، أمس الجمعة، بإيراد وصل إلى مليونين و861 ألفا و244 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
خالد-عبد-الجليل

الثقافة: إدراج 207 أفلام بسجل التراث السينمائي

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قررًا بإدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي السينمائي، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية DMC، مساء الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار حالة الاهتمام الشديد بالتراث السينمائي المهدر منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الأفلام التي اختارتها الوزارة لتوثيقها في سجل التراث السينمائي جميعها ملك للدولة، معقبًا: "الصفة التراثية يعني بداية حفظ هذه الأفلام من القرصنة، وفحصها لترميمها في نسخ ديجيتال".
ياسمين-الخطيب (4)

ياسمين الخطيب لأول مرة في السينما.. بطلة هذا الفيلم

أعلنت الكاتبة والفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، مساء اليوم الجمعة، عن خوضها أول تجربة سينمائية وتمثيلية، من خلال فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدي أحمد على، وتأليف هنزادة فكري. ونشرت ياسمين الخطيب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعتها بالمخرج مجدي أحمد علي، ونجله الفنان الشاب أحمد مجدي، وعلّقت عليها قائلةً: "قريبًا.. أول تجربة في السينما، مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد علي.. فيلم (2 طلعت حرب)، قصة وسيناريو العزيزة هنزادة فكري".
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خالد-عبد-الجليل

الثقافة: إدراج 207 أفلام بسجل التراث السينمائي

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قررًا بإدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي السينمائي، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية DMC، مساء الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار حالة الاهتمام الشديد بالتراث السينمائي المهدر منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الأفلام التي اختارتها الوزارة لتوثيقها في سجل التراث السينمائي جميعها ملك للدولة، معقبًا: "الصفة التراثية يعني بداية حفظ هذه الأفلام من القرصنة، وفحصها لترميمها في نسخ ديجيتال".
ياسمين-الخطيب (4)

ياسمين الخطيب لأول مرة في السينما.. بطلة هذا الفيلم

أعلنت الكاتبة والفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، مساء اليوم الجمعة، عن خوضها أول تجربة سينمائية وتمثيلية، من خلال فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدي أحمد على، وتأليف هنزادة فكري. ونشرت ياسمين الخطيب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعتها بالمخرج مجدي أحمد علي، ونجله الفنان الشاب أحمد مجدي، وعلّقت عليها قائلةً: "قريبًا.. أول تجربة في السينما، مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد علي.. فيلم (2 طلعت حرب)، قصة وسيناريو العزيزة هنزادة فكري".
أمير-كرارة-وبيتر-ميمى

أول تعليق لأمير كرارة عن نجاح كازابلانكا: الجاي أحلى

أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "كازابلانكا" في دور العرض السينمائي وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. ونشر أمير كرارة صورة له مع مخرج الفيلم بيتر ميمي، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلّقًا: "كابيتانو السينما المصرية المخرج الجامد بيتر ميمي، ثلاثة كلبش، وواحد حرب كرموز، وواحد كازابلانكا، ولسه العاركة شغالة واللي جاي أحلى، ألف حمد وشكر ليك يا رب".
محمد-رمضان

محمد رمضان يصل من فرنسا لاستكمال تصوير «زلزال»

بعد حضوره فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، عاد الفنان محمد رمضان إلى مصر، حيث سيواصل تصوير مسلسله "زلزال"، الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي، وقد تم إعداد ديكور خاص بسوق الخضار، الذي سيجمع "رمضان" مع الفنانة حلا شيحة وفنانين آخرين، ومن المفترض أن يستمر التصوير في هذا المكان لمدة يومين، وبعدها ينتقل رمضان إلى مكان آخر لاستكمال تصوير المشاهد، إذ تتبقى له أيام قليلة. وفي نفس السياق، يسابق المخرج إبراهيم فخر الزمن من أجل الانتهاء من مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها إلى قنوات dmc التي تعرض المسلسل بشكل حصري.
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