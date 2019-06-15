جريمة

انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها بـ«مصرف» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
انتحرت سيدة فى العقد الثالث من العمر تدعى "ك. أ.ف - 35 سنة - ربة منزل"، تعاني من مرض نفسي، ومقيمة بعزبة عمرو مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، بإلقاء نفسها في مياه مصرف الهوكس التابع لمركز مطوبس. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مطوبس بالعثور على جثة طافية لسيدة، ترتدي كامل ملابسها، عبارة عن عباءة حمراء وحجاب أسود بمياه مصرف الهوكس بذات المركز، حيث تم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.
وكشفت التحريات الأولية التى أجراها رئيس مباحث مركز مطوبس ومعاونوه، عن أن الجثة لسيدة تدعى "ك.أ.ف – 35 سنة" في منتصف العقد الثالث ومبلغ بغيابها قبل أيام، وبسؤال شقيقة المتوفاة وخالها، أقرا بأنها تعاني من مرض نفسي وأنها خرجت من المنزل منذ عدة أيام وسقطت بمياه المصرف، وأفادا بعدم وجود شبهة جنائية،
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جثة-فتاة

طعنه بمفك.. صاحب ورشة يقتل طليق شقيقته في «الظاهر»

دفعت الخلافات العائلية صاحب ورشة أحذية للتخلص من طليق شقيقته بمنطقة الظاهر، استل «مفك» وسدد به طعنة نافذة في صدر الأخير، أودت بحياته في الحال، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول من الأهالي في الشارع، قبل أن يتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه بها.
المتهمين بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة (5)

الداخلية تلاحق المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة المتهمين وأصحاب صفحات فيسبوك ممن يستغلون قدرتهم التكنولوجية في نشر وتسريب نماذج من أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص والقائمين على صفحات الغش والمتاجرين بأدوات تسهيل عملية غش الامتحانات داخل اللجان، كان آخرها اليوم السبت بالقبض على 5 أشخاص بأماكن ومحافظات متفرقة لممارستهم نفس النشاط، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها نظير تسريب النماذج، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
محمد-بديع

دواع أمنية تعوق ترحيل بديع والبلتاجي في «قسم العرب»

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل القضية التي يحاكم فيها 47 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى جلسة 27 من يوليو المقبل، لتعذّر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، على خلفية اتهامهم بالتحريض على وقائع اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد ومهاجمة قواته عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة؛ ما تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة العشرات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قسم العرب».
محكمة

سجن محام ومعاونين قضائيين لـ«التزوير» في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين شريف قورة ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات (غيابيًّا) للمتهم "م. ا"، محامٍ، ومعاقبة كل من "ح. أ"، 38 سنة، و"ع. م"، 35 سنة، معاونين قضائيين بقلم محضري بيلا، ويقيمان بمركز بيلا، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وألزمتهما المحكمة دفع المصاريف الجنائية، وصادرت الأحراز المزورة، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية.
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حريق -يلتهم -المركز-السوري- للدواجن -بالعاشر-من رمضان (1)

حريق يلتهم مركزا لتجارة الدواجن بالعاشر من رمضان

نشب حريق هائل بأحد مراكز تجارة وتوزيع الدواجن المُجمدة بمدينة العاشر من رمضان، حيث التهمت النيران محتويات المركز بالكامل، بما فيها مئات الدواجن الحية، حيث بلغت الخسائر نحو مائتي وخمسين ألف جنيه، قبل أن يتم السيطرة على النيران وإخمادها بواسطة سيارات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس الحماية بالعاشر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
انتحار

«أجبرت على فسخ خطبتها».. سر انتحار فتاة في المعصرة

كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة في واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، تناولت أقراصًا مخدرة، عن أن السبب هو ضغط والدتها لفسخ خطبتها، إذ انتهت خطبتها قبل ساعات قليلة من انتحارها، وأن الفتاة كانت متعلقة بخطيبها، وكانت لا ترغب في الانفصال عنه. تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من والدة المجني عليها "ندى. س" يفيد انتحارها عن طريق تناولها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة التي أدت إلى وفاتها في الحال، وذلك بعد صدمة عصبية أصابتها نتيجة فسخ خطبتها.
السيطرة على حريق في قرية

9 مصابين في 29 حريقا نتيجة الموجة الحارة بكفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، التى شهدتها البلاد، أمس الخميس، فى اشتعال 29 حريقا بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ارتفاع عدد بلاغات اشتعال الحرائق التى تلقتها شرطة النجدة ومراكز الشرطة وإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ حتى مطلع فجر اليوم الجمعة. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى والمراكز. على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى أماكن تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا حبيب، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.
تسمم-طفله

تسمم 3 شقيقات تناولن «خوخ مرشوش» في كفر الشيخ

أصيبت 3 شقيقات، من محافظة كفر الشيخ، بحالة تسمم بعد تناولهن فاكهة الخوخ، التى سبق رشها بمبيد حشرى فى إحدى الأراضى الزراعية. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن استقبال مستشفى مطوبس المركزى لـ3 شقيقات مصابات بحالات تسمم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من «ريتاج. هـ»، 5 سنوات، وشقيقتيها رانيا، 8 سنوات، وبسمله، 10 سنوات، بالتسمم بعد أكلهن فاكهة الخوخ.
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