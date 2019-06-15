انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها بـ«مصرف» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

صورة أرشيفية

انتحرت سيدة فى العقد الثالث من العمر تدعى "ك. أ.ف - 35 سنة - ربة منزل"، تعاني من مرض نفسي، ومقيمة بعزبة عمرو مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، بإلقاء نفسها في مياه مصرف الهوكس التابع لمركز مطوبس. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مطوبس بالعثور على جثة طافية لسيدة، ترتدي كامل ملابسها، عبارة عن عباءة حمراء وحجاب أسود بمياه مصرف الهوكس بذات المركز، حيث تم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.

وكشفت التحريات الأولية التى أجراها رئيس مباحث مركز مطوبس ومعاونوه، عن أن الجثة لسيدة تدعى "ك.أ.ف – 35 سنة" في منتصف العقد الثالث ومبلغ بغيابها قبل أيام، وبسؤال شقيقة المتوفاة وخالها، أقرا بأنها تعاني من مرض نفسي وأنها خرجت من المنزل منذ عدة أيام وسقطت بمياه المصرف، وأفادا بعدم وجود شبهة جنائية،