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ضد الإنجليز والإخوان.. فتحية العسال تاريخ من النضال

لُقبت بأم الغلابة وسيدة النضال، ماحية الأمية، والمرأة التي لا تعرف المستحيل، رفضت كل سلطة وسطوة، خرجت من التعليم في سن الـ11، وقدّمت أعمالا فنية خالدة آخرها "سجن النسا"
تحرير:كريم محجوب ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فتحية العسال
فتحية العسال
حتى منتصف القرن الماضي، ومصر مُكبلة بقيود الاحتلال التي أرهقتها وأرجعتها قرونا، كان التعليم فيها صعبًا، وتحديدًا تعليم الفتيات بشكل خاص كان أمرًا شبه مستحيل، فكان أغلب الآباء ينجرف تحت شعارات التقاليد الرجعية ويرفض تعليم بناته، وكانت بالطبع غالبية الفتيات ترضى وتسلم، لكن هناك من يخرج كنور مضيء من وسط تلك العتمة المخيفة، ويرفض الجهل ويقرر بكل قوة أن التعليم هو القرار الصائب الذي لا رجعة فيه، وخير مثال على هذا الكاتبة والسياسية والمناضلة فتحية العسال التي تحل علينا اليوم الذكرى الخامسة لوفاتها.
ففي مثل هذا اليوم 15 يونيو لعام 2014 تصدرت الصحف المصرية والعربية بعناوين خبر وفاة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، رئيسة جمعية الكاتبات المصريات وعضوة اتحاد الكتاب، والتي يلقبها البعض بأنها "أم الغلابة وسيدة النضال"، نظرا لاهتمامها بقضايا الفقراء والمهمّشين من المجتمع، وكذلك قضايا المرأة. لا تصلح لأن
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المونودراما

عرض «واحدة حلوة» يمثل مصر في افتتاحية مهرجان قرطاج

قال مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، الفنان شادي سرور، إن عرض المونودراما المسرحي «واحدة حلوة» سيمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس، حيث يفتتح "العرض" المهرجان، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو. العرض المسرحي«واحدة حلوة» من إخراج أكرم مصطفى ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ومأخوذ عن نص "امرأة وحيدة" لداريوفو وفراكارما، وفيه تناقش وتعرض المشكلات التى تواجهها المرأة في المجتمع.
ثورة-1919 (19)

أوراق منسية وصور لم تعرض.. احتفالية جوته بثورة 19

ينظم مركز التحرير لاونج جوته، يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو الجارى، احتفالية «مئوية ثورة 19» وذلك بمناسبة مرور مئة عام على ثورة 1919، بمقر التحرير لاونج، بالقرب من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد. تبدأ فعاليات الاحتفالية بجلسة تحمل عنوان "الأرشيف الوطني لثورة 1919 بين الرقمنة والتقليدية"، في تمام الساعة الحادية عشرة، بمشاركة عدد من المهتمين والباحثين والأكاديميين في التاريخ المصري وتاريخ الثورات، وتعقبها جلسة نقاش "الأوراق المنسية لثورة 1919"، وفيها تناقش ملفات وأحداث وشخصيات الثورة غير المشهورة.
لينين-الرملي (1)

السيسي يطمئن على الحالة الصحية لـ«لينين الرملي»

قالت فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، إن رئاسة الجمهورية تواصلت معها، للاطمئنان على الحالة الصحية لزوجها، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت فاطمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، شكلت لجنة من أجل متابعة الحالة الصحية لـ«الرملي»، كما أكدت أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تتواصل معها بصفة دائمة؛ للاطمئنان على الكاتب الكبير، فضلا عن أصدقائه ومحبيه.
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لينين-الرملي (1)

السيسي يطمئن على الحالة الصحية لـ«لينين الرملي»

قالت فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، إن رئاسة الجمهورية تواصلت معها، للاطمئنان على الحالة الصحية لزوجها، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت فاطمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، شكلت لجنة من أجل متابعة الحالة الصحية لـ«الرملي»، كما أكدت أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تتواصل معها بصفة دائمة؛ للاطمئنان على الكاتب الكبير، فضلا عن أصدقائه ومحبيه.
سعد-اردش

سعد أردش.. المخرج والممثل والمترجم ومكتشف المواهب

شهدت ستينيات القرن الماضي ازدهارًا حقيقيًا في الحركة الثقافية، نعيش على ذكراه الآن، وذلك بمساهمة العديد من العوامل والأحداث والأشخاص الذين أثروا فيها، فنال المسرح المصري وقتها، خاصة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات حظًا وفيرًا من هذا الازدهار، وتشكلت ملامحه المصرية المستقلة، فصعدت على خشبته أعمال، عبرت بجدارة عن الشخصية المصرية ومشاكلها دون إسفاف أو مبالغة أو تسفيه، وذلك على يد جيل الرواد من الكتاب والمخرجين مثل «يوسف إدريس، ونعمان عاشور، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب سرور، وجلال الشرقاوي، وكرم مطاوع، وحسين جمعة، وسعد أردش.
ياسر-صادق

تدهور الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

تدهورت الحالة الصحية للفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وعضو اللجنة العليا للمهرجان، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم حجزه في غرفة العناية المركزة بمستشفى الأمل. وسبق أن أدلت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، بتصريحات صحفية بشأن الحالة الصحية للفنان، مؤكدة أنه يمر بأزمة صحية صعبة للغاية، وهو يتلقى العلاج اللازم حاليًا، كما يجري بعض الفحوصات والتحاليل لتوضيح الإجراءات الطبية التي ستتخذ بعد ذلك.
لينين-الرملي (2)

لينين الرملي| كتب سك على بناتك وقاطع صبحي لهذا السبب

حالة من الحزن انتابت محبي الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، عقب معرفة خبر مرور الكاتب الكبير بأزمة صحية، فالكثيرون لم يعلموا بحالة المبدع الصحية الصعبة، إلا بعد مقال الكاتب صلاح منتصر في جريدة الأهرام تحت عنوان "أنصفوا هذا المبدع"، والذي أوضح فيه أن صاحب الباع الطويل في الإبداع المسرحي يرقد في المستشفى. وكتب في مقاله: "يعانى لينين الرملى منذ سنوات المرض ويرقد صامتا فى أحد المستشفيات، وتتولاه فى هدوء وإخلاص زوجته المكافحة السيدة فاطمة المعدول، والله أعلم كيف تحاول أن توفر لزوجها ما يكفل إقامته فى المستشفى".
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