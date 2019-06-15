ضد الإنجليز والإخوان.. فتحية العسال تاريخ من النضال
لُقبت بأم الغلابة وسيدة النضال، ماحية الأمية، والمرأة التي لا تعرف المستحيل، رفضت كل سلطة وسطوة، خرجت من التعليم في سن الـ11، وقدّمت أعمالا فنية خالدة آخرها "سجن النسا"
تحرير:كريم محجوب١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فتحية العسال
حتى منتصف القرن الماضي، ومصر مُكبلة بقيود الاحتلال التي أرهقتها وأرجعتها قرونا، كان التعليم فيها صعبًا، وتحديدًا تعليم الفتيات بشكل خاص كان أمرًا شبه مستحيل، فكان أغلب الآباء ينجرف تحت شعارات التقاليد الرجعية ويرفض تعليم بناته، وكانت بالطبع غالبية الفتيات ترضى وتسلم، لكن هناك من يخرج كنور مضيء من وسط تلك العتمة المخيفة، ويرفض الجهل ويقرر بكل قوة أن التعليم هو القرار الصائب الذي لا رجعة فيه، وخير مثال على هذا الكاتبة والسياسية والمناضلة فتحية العسال التي تحل علينا اليوم الذكرى الخامسة لوفاتها.
ففي مثل هذا اليوم 15 يونيو لعام 2014 تصدرت الصحف المصرية والعربية بعناوين خبر وفاة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، رئيسة جمعية الكاتبات المصريات وعضوة اتحاد الكتاب، والتي يلقبها البعض بأنها "أم الغلابة وسيدة النضال"، نظرا لاهتمامها بقضايا الفقراء والمهمّشين من المجتمع، وكذلك قضايا المرأة.
لا تصلح لأن
ففي مثل هذا اليوم 15 يونيو لعام 2014 تصدرت الصحف المصرية والعربية بعناوين خبر وفاة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، رئيسة جمعية الكاتبات المصريات وعضوة اتحاد الكتاب، والتي يلقبها البعض بأنها "أم الغلابة وسيدة النضال"، نظرا لاهتمامها بقضايا الفقراء والمهمّشين من المجتمع، وكذلك قضايا المرأة.
لا تصلح لأن تكون مملوكة
في 20 فبراير عام 1933 ولدت في القاهرة، لأسرة متوسطة الحال، اكتفى الأب بتعليمها حتى سن الحادية عشرة، لكنها قررت ألا تكتفى، واستمرت في تعليم نفسها، سرا في البيت، تغيرت حياتها وهي في سن الرابعة عشرة حيث تزوجت من الكاتب عبد الله الطوخي، وبدأت معه طريقًا جديدًا، إلا أنه بعد فترة، انفصل الرفيقان، فكتب عن هذا: «فتحية طلبت الطلاق لإحساسها أنني أتملكها وهي لا تصلح لأن تكون مملوكة"، لكن ثلاثة أعوام مرت، ثم في لحظة مفاجئة قررا العودة مرة أخرى، حتى وفاته عام 2001.
كبرت الطفلة
عاشت فتحية العسال في طفولتها بطبيعة الحال، حياة قاسية، وأكثرها قسوة لحظة ختانها، فتجربتها الشخصية كانت الدافع المحرك لها لمحاربة تلك العادة البالية في كتاباتها وحملاتها التوعوية، فتتذكر العسال عن ختانها قائلة في مذكراتها "حضن العمر": "كبرت الطفلة وأدركت يعني إيه طفلة صغيرة يجزروا جزءا من لحمها باسم العادات والتقاليد"، كما تناولت القضية في العديد من أعمالها، خاصة في مسرحيتها "نساء بلا أقنعة".
ماحية الأمية
حرمانها من التعليم دفعها لمساعدة كل النساء المشابهات لتجربتها، ففي حي السيدة زينب قامت بالإشراف على فصول محو الأمية للسيدات، وقامت بالعديد من حملات التوعية، لإقناعهن بوجوب التعليم، فساهمت في تكوين أكثر من 17 فصلا افتتحت أولها عام 1956.
في سجن النسا
رفضها لسطوة العائلة كان فكرة، نفذتها مع سطوة الاحتلال بأشكاله، فمن شبابها وهي تشارك في العمل الوطني والنضالي حيث عاصرت فترة الاستعمار الإنجليزي، وأول دخولها السجن كان في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر عقب انضمامها للمنظمات الشيوعية، وتكرر الأمر في فترة حكم الرئيس أنور السادات، بسبب مشاركتها في مظاهرة معرض الكتاب عام 1979، حيث خُصص لإسرائيل في هذا العام جناح داخل المعرض، وكانت تلك المرة داخل سجن القناطر وهو المكان الذي خرج من رحمه مسرحية "سجن النسا" التي عالجتها شركة "العدل جروب" وحولتها إلى عمل درامي حقق نجاحًا كبيرًا قامت ببطولته الفنانة نيللي كريم.
اعتصام المثقفين
وفي يوم 25 يناير 2011 لم يمنعها المرض أو التقدم في العمر من النزول إلى ميدان التحرير، والهتاف جنبًا إلى جنب مع المتظاهرين، والتي أيضًا لم تتركهم بعدها في المظاهرات المنددة بحكم الإخوان، فضلًا عن مشاركتها في "اعتصام المثقفين" أمام وزارة الثقافة عام 2013 للمطالبة بإقالة وزير الثقافة، آنذاك.
منجزها الإبداعي
خاضت العسال أولى تجاربها الكتابية، في شبابها، بالخطابات الغرامية الركيكة، التي وصفتها فيما بعد "مليئة بالأخطاء وكنبش فراخ"، وسخرت كتاباتها للتعبير عن المرأة ومشكلاتها التي بها تعبر عن مشكلات المجتمع بشكل عام، وهي أول كاتبة مصرية وعلى الأقرب عربية تعرض لها أعمال على خشبة المسرح من خلال عرض "المرجيحة والباسبور"، ولها العديد من المسرحيات الأخرى، مثل: «البين بين، نساء بلا أقنعة، سجن النسا، ليلة الحنة، من غير كلام».
قدمت فتحية العسال نحو 57 مسلسلا تليفزيونيا منها «لحظة صدق» الحائز على جائزة أفضل مسلسل لعام 1975، وأيضًا مسلسلات: "رمانة الميزان شمس منتصف الليل، حبال من حرير، حتى لا يختنق الحب"، بالإضافة إلى "هى والمستحيل" التي عبرت فيها عن تجربتها الذاتية.