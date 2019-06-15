غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

امتحانات - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.

ورصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تحرير أربعة محاضر لطلاب حاول اثنين منهم الغش بواسطة الهواتف المحمولة وسماعات «البلوتوث»، وذلك في لجان الامتحان بمدرسة «خالد بن الوليد» الابتدائية، بمدينة أبو كبير. كما تحرر