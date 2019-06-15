دواع أمنية تعوق ترحيل بديع والبلتاجي في «قسم العرب»

تحرير:تهامى البندارى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

محمد بديع في جلسة سابقة

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل القضية التي يحاكم فيها 47 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى جلسة 27 من يوليو المقبل، لتعذّر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، على خلفية اتهامهم بالتحريض على وقائع اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد ومهاجمة قواته عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة؛ ما تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة العشرات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قسم العرب».

يحاكم في القضية فضلا عن بديع والبلتاجي وحجازي، كل من أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشورى السابق، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق. وعاقبت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، في أغسطس عام 2015، محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد