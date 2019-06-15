رئيس الزمالك يكشف حقيقة ضم نجم المصري

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

الأهلي والمصري

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن دخول القلعة البيضاء، في مفاوضات مع إسلام عيسى، لاعب النادي المصري، وشدد على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمقر النادي، بأن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى، من المعارين ومن الموجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب ولكننا لم نفاوضه، وأضاف أن خالد جلال المدير الفني الجديد لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وأحرز بطولة كأس مصر.

وأكد رئيس الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الفترة المقبلة، موضحًا أن الانتخابات التكميلية ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس، مضيفًا: «الانتخابات ستقام أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا». كان رئيس الزمالك قد