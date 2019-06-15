أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم
تحرير:رنا عبد الصادق
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 6 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 629 جنيهًا.
عيار 24: 719 جنيهًا.
عيار 18: 540 جنيهًا.
عيار 14: 419 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5032 جنيها.
سعر الأوقية: 1341 دولارًا.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 629 جنيهًا.
عيار 24: 719 جنيهًا.
عيار 18: 540 جنيهًا.
عيار 14: 419 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5032 جنيها.
سعر الأوقية: 1341 دولارًا.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، بزيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
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