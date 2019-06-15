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أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 6 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 629 جنيهًا. عيار 24: 719 جنيهًا. عيار 18: 540 جنيهًا. عيار 14: 419 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5032 جنيها. سعر الأوقية: 1341 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل
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بورصة

لإنعاش البورصة.. مطالب بإعفاءات ضريبية تصل لـ50%

تراجع حاد يصيب أسهم البورصة المصرية منذ شهور، حيث انخفاض شديد في أحجام السيولة لأقل من مليار جنيه يوميا، وأداء ضعيف لمؤشراتها الرئيسية، دفعا مستثمري البورصة إلى التقدم بمجموعة من المقترحات لرئيس مجلس الوزراء بهدف إنعاش البورصة وتحسين مستويات السيولة بها. وتعد البورصة مرآة للاقتصاد تعكس ما يحدث في الوضوع الاقتصادي بشكل عام، وعلى الرغم من تحسن كثير من المؤشرات الاقتصادية في مصر، فإنه ما زالت هناك صعوبات اقتصادية تعوق عملية الاستثمار، من بينها ارتفاع معدلات التضخم والفائدة وارتفاع عجز الموازنة وفوائد الديون المحلية والخارجية.
وزارة-المالية

قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن موازنة 2020

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أول يوليو القادم، حيث من المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، وذلك عقب اعتماد لجنة الخطة والموازنة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2020 يوم الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وتستهدف الموازنة الجديدة 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
بطاقات-تموينية

تظلمات التموين.. مواطنون للوزير: السيارة ليست رفاهية

عدد من الشروط والضوابط أعلنتهما وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مدى استحقاق الدعم التموينى المقدم للمواطنين، وما إن كان هناك ما يمنع الحصول عليه من عدمه، وجاء على رأس هذه الشروط عدم امتلاك سيارة موديل 2014 وما فوق باعتبار صاحبها غير مستحق للدعم واعتبار امتلاك السيارة رفاهية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين خاصة أن الكثيرين أعلنوا أن السيارة باتت إحدى ضروريات الحياة فى الأسر المصرية ولا تعتبر ضربا من ضروب الترفيه على الإطلاق، بل إنها تضيف إلى أعباء الأسرة وتكبدها تكاليف إضافية.
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منها الليمون.. 4 سلع تنخفض أسعارها الأسبوع الجاري

بعض السلع الغذائية يُنتظر انخفاض أسعارها خلال الأسبوع الجاري، يأتى على رأسها الأسماك والدواجن والطماطم والليمون، وهو الأمر الذى أكد التجار ارتباطه إلى حد كبير بحركة السوق وحجم الطلب على المنتج وتوفر العمالة اللازمة للعمل على توفير المنتجات، فضلا عن التأثر بالسلوك الخاطئ للمواطنين الهاف دائما للتخزين وشراء أكثر من الاحتياج وهو ما يجعل مؤشر السوق يتأثر سلبا برفع الأسعار دون سبب واضح مرتبطا بجودة المنتج أو العروة، كما كان يحدث قديما فى بعض أصناف الخضراوات.
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الذهب (2)

ارتفاع أسعار الذهب 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 7 جنيهات للجرام، مسجلة 635 جنيها للجرام عيار 21 وهو العيار الرئيسي بسوق الصاغة فى مصر، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1354 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

شعبة الذهب: توقعات باستقرار الأسعار الأسبوع المقبل

عانت السوق المحلية من تذبذب أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضى والفجوة الكبيرة التى حققها بين انخفاض كبير وصل لنحو 26 جنيها للجرام الواحد ونحو 20 دولارا فى السعر العالمى للأوقية، وارتفاع سريع خلال يومين تجاوز عشرة جنيهات ونحو 14 دولارا للأوقية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة التجار وتشككهم فى مصير أسعار الذهب من جهة، وأربك المواطن من جهة أخرى تحسبًا للانخفاض والارتفاع، وهو الأمر الذى يخالف توقعات الكثيرين بشأن المعروف عن الذهب بأنه مجال المعاملات الآمنة والمستقرة عن باقى القطاعات الاستثمارية الأخرى.
سبائك الذهب

3 عوامل تدفع البنوك المركزية لشراء الذهب بكثرة

تتجه البنوك المركزية حول العالم لشراء كميات كبيرة من الذهب بمعدل لا مثيل له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تجنبا للمخاطر الاقتصادية العالمية، والتي تشمل اشتعال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن توقعات انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويهدف شراء الذهب والاحتفاظ به إلى تنويع الاحتياطات وتقليص الأخطار، سياسية كانت أم اقتصادية أم مالية، فضلا عن التحوط من أخطار أسعار صرف العملات واضطرابها.
سبائك-ذهب (2)

الصين تراهن على الذهب في الحرب التجارية

تتخذ الصين كل إجراءاتها التحصينية ضد أي اهتزاز اقتصادي قد ينتج عن صراعها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بدا من الواضح أنه قد لا يعرف نهاية واضحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل تداخل العديد من العوامل السياسية مع المحاور الاقتصادية الرئيسية للأزمة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، عمدت الصين إلى الذهب ليكون الوسيلة الرئيسية لحماية اقتصادها من التراجع، ولضمان المضي قدمًا في تحقيق وتيرة تصاعدية للنمو، وهو الأمر الذي كان على مدى السنوات الماضية سمة اقتصادية مميزة للصين.
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