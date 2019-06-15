صديقان يحولان كنيسة قديمة إلى منزل عائلي فخم

ذهب المهندس المعماري صموئيل هابرل وصديقه المقرب «لوقا» إلى مزاد بهدف تأمين مشروع يمكنهما العمل فيه معا، واشتريا كنيسة تم تحويلها إلى منزل عائلي
هناك الكثير من المعالم الأثرية المهجورة التي طال عليها الزمن، وتعاني من إهمال الدولة لها، وفي بعض الدول الأجنبية تعرض مثل هذه المعالم للبيع في مزاد علني سواء من أجل تطويرها أو تغييرها تماما.
وحول العالم، يبدع مهندسو العمارة في تحويل الأماكن المهجورة أو القديمة إلى أخرى تدب الحياة داخلها، ولأن مثل هذه المعالم لديها من المساحات الواسعة التي يمكن استثمارها، فهناك حلم لصديقين أصبح تحقيقه ممكنا بعد ذهابهما إلى مزاد، ليقوما باستثمار المساحة الواسعة من الكنيسة القديمة، وما بجانبها لتحويلها إلى منزل، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
ذهب المهندس المعماري صموئيل هابرل وصديقه المقرب «لوقا» إلى مزاد بهدف تأمين مشروع يمكنهما العمل فيه معا، ولكن ما كان في المزاد ليس سيارة قديمة أو عملا فنيا أو مصوغات ثمينة للشراء، بل كانت كنيسة قديمة دائما ما راقباها وتسمى حاليا بـ«سانت لوقا».
وأوضح المهندس المعماري أنه وصديقه
ذهب المهندس المعماري صموئيل هابرل وصديقه المقرب «لوقا» إلى مزاد بهدف تأمين مشروع يمكنهما العمل فيه معا، ولكن ما كان في المزاد ليس سيارة قديمة أو عملا فنيا أو مصوغات ثمينة للشراء، بل كانت كنيسة قديمة دائما ما راقباها وتسمى حاليا بـ«سانت لوقا».
وأوضح المهندس المعماري أنه وصديقه عاشا في نفس المدينة، ودائما ما كانا يحلمان بتصميم شيء بشكل خارج عن المألوف أو تحويل مكان قديم إلى آخر يذهل الآخرين، ولكن «لوقا» توصل إلى فكرة العيش بداخل هذه الكنيسة القديمة من خلال تحويلها إلى منزل عائلي.. تعرف على أسرار سفينة خوفو.. حملت روح الإله وأعادها الملاخ للحياة.
ونصحه المهندس المعماري بأنه إذا أراد العيش حقا في الكنيسة على أنها منزل، سيحتاج إلى نور وشمس، ولهذا توصلا معا إلى فكرة وجود نوافذ زجاجية متعددة في غرفة المعيشة وتناول الطعام، كما ساعدا في رسم خريطة داخلية وبناء غرفة نوم في المنطقة الرئيسية التي تشبه الكاتدرائية.
كان يُطلق عليها في الأصل كنيسة القديس أندرو الأنجليكانية، وقد تم بناء مكان العبادة في تسمانيا الأسترالية في عام 1879 مع وضع بعض اللمسات الخاصة.
ومن أجل جعلها منزلًا عائليًا، قاما بإزالة جميع المقاعد الخشبية ومذبح الكنيسة لإفساح المجال أمام غرفة جلوس مريحة، ومكان للمدفأة الخشبية التي لا بد من وجودها في منطقة معزولة لتدفئة المنزل الواسع في فصل الشتاء.
كان يحب «هابرل» الهندسة المعمارية الحديثة منذ أوائل القرن الـ20، لذا فإن الكثير من الأثاث والهياكل داخل الكنيسة تعكس هذه الفترة الزمنية، وأشار إلى وجود غرفة في الطابق العلوي تكشف عن فضاء واسع يجعل غرفة النوم كغرف الملوك.
يتميز الحمام بمظهر فريد من نوعه، حيث يوجد كل من الدش والحمام في زاوية واحدة من المساحة الكبيرة، مع أدوات ذهبية، وأنابيب نحاسية مصممة من أجل وضع المناشف، ومشايات الحمام أيضا.
كما أوضح أنه يمكن الاستلقاء في غرفة المعيشة هذه والنظر من نافذة الزجاج الملون، نتيجة وجود الكثير من الزجاج في كل مكان بالكنيسة التي تحولت إلى منزل في 6 أشهر، كما أن هذه الغرفة ذات أرضية أسمنتية مصقولة مع ملصقات خشبية.
تحتوي المساحة الواسعة من الأرض على حديقة حول المحيط، مما يمنح المنزل الزجاجي إطلالة رائعة في الصيف.
أقدم الكنائس حول العالم
1- كاتدرائية آيا صوفيا
مرت هذه الكاتدرائية منذ بنائها بالعديد من التغييرات، بعدما بناها الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول، واليوم تحولت إلى متحف في تركيا يمكن لزوار إسطنبول القيام بجولة داخله، فهناك تقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 10000 شخص يذهبون إليها كل يوم.
2- كاتدرائية إتشميادزينه
بنيت في أرمينيا القديمة، ولا تزال أقدم كاتدرائية مسيحية موجودة. في الأصل، تم بناء كنيسة في نفس الموقع في عام 301 م، ولكن تم استبدال الكنيسة الحالية بها في 483 م، كما تعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
3- كاتدرائية ترير
أقدم كاتدرائية في ألمانيا، حيث تم بناؤها على موقع روماني في أواخر القرن الـ3، كما تحمل قطعة أثرية تعرف باسم القميص المقدس.