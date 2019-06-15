صديقان يحولان كنيسة قديمة إلى منزل عائلي فخم

ذهب المهندس المعماري صموئيل هابرل وصديقه المقرب «لوقا» إلى مزاد بهدف تأمين مشروع يمكنهما العمل فيه معا، واشتريا كنيسة تم تحويلها إلى منزل عائلي

تحرير:فيروز ياسر ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

تحويل كنيسة إلى منزل

هناك الكثير من المعالم الأثرية المهجورة التي طال عليها الزمن، وتعاني من إهمال الدولة لها، وفي بعض الدول الأجنبية تعرض مثل هذه المعالم للبيع في مزاد علني سواء من أجل تطويرها أو تغييرها تماما. وحول العالم، يبدع مهندسو العمارة في تحويل الأماكن المهجورة أو القديمة إلى أخرى تدب الحياة داخلها، ولأن مثل هذه المعالم لديها من المساحات الواسعة التي يمكن استثمارها، فهناك حلم لصديقين أصبح تحقيقه ممكنا بعد ذهابهما إلى مزاد، ليقوما باستثمار المساحة الواسعة من الكنيسة القديمة، وما بجانبها لتحويلها إلى منزل، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

ذهب المهندس المعماري صموئيل هابرل وصديقه المقرب «لوقا» إلى مزاد بهدف تأمين مشروع يمكنهما العمل فيه معا، ولكن ما كان في المزاد ليس سيارة قديمة أو عملا فنيا أو مصوغات ثمينة للشراء، بل كانت كنيسة قديمة دائما ما راقباها وتسمى حاليا بـ«سانت لوقا». وأوضح المهندس المعماري أنه وصديقه