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صديقان يحولان كنيسة قديمة إلى منزل عائلي فخم

ذهب المهندس المعماري صموئيل هابرل وصديقه المقرب «لوقا» إلى مزاد بهدف تأمين مشروع يمكنهما العمل فيه معا، واشتريا كنيسة تم تحويلها إلى منزل عائلي
تحرير:فيروز ياسر ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
تحويل كنيسة إلى منزل
تحويل كنيسة إلى منزل
هناك الكثير من المعالم الأثرية المهجورة التي طال عليها الزمن، وتعاني من إهمال الدولة لها، وفي بعض الدول الأجنبية تعرض مثل هذه المعالم للبيع في مزاد علني سواء من أجل تطويرها أو تغييرها تماما. وحول العالم، يبدع مهندسو العمارة في تحويل الأماكن المهجورة أو القديمة إلى أخرى تدب الحياة داخلها، ولأن مثل هذه المعالم لديها من المساحات الواسعة التي يمكن استثمارها، فهناك حلم لصديقين أصبح تحقيقه ممكنا بعد ذهابهما إلى مزاد، ليقوما باستثمار المساحة الواسعة من الكنيسة القديمة، وما بجانبها لتحويلها إلى منزل، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
ذهب المهندس المعماري صموئيل هابرل وصديقه المقرب «لوقا» إلى مزاد بهدف تأمين مشروع يمكنهما العمل فيه معا، ولكن ما كان في المزاد ليس سيارة قديمة أو عملا فنيا أو مصوغات ثمينة للشراء، بل كانت كنيسة قديمة دائما ما راقباها وتسمى حاليا بـ«سانت لوقا». وأوضح المهندس المعماري أنه وصديقه
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مصيف (2)

استعدي للمصيف وحافظي على بشرتك من الاسمرار

مع دخول فصل الصيف تسعي كل فتاة للعناية ببشرتها وحمايتها من التصبغات التي تحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس وأرتفاع درجات لحرارة، خاصة أن الكثير منا يحب الذهاب للمصيف والجلوس على الشواطئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبذلك يتعرض بشكل كبير لأشعة الشمس، بعض الحيل البسيطة تساعدك الحفاظ على بشرتك وحمايتها من الشمس عند النزول للشارع، أو الذهاب للمصيف ونزول البحر، وضع صن بلوك من الخطوات الأساسية التي عليكي القيام بها لحماية بشرتك من التصبغات والبقع الداكنة..
مواقع-التواصل-الاجتماعى

بخلاف فيسبوك.. وسائل التواصل الأشهر في العالم

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من يومنا، إذ لا نجد هاتفًا محمولًا من دون التطبيقات التي تسمح بالتواصل عبر شبكة الإنترنت. حتى زاد الأمر وأصبحنا نقضي معظم أوقاتنا أمام شاشات هواتفنا، ووصل منا البعض إلى درجة الإدمان. ما أدى إلى مخاطر عدة على نمط حياتنا تمثلت في انعدام الحياة الاجتماعية والتواصل الشفهي مع من حولنا. ورغم الانتقادات التي تطال مواقع التواصل الاجتماعي فإن لها فوائد كثيرة، ومساهمة كبرى في العولمة. لا تتساوى وسائل التواصل الاجتماعي من حيث عدد المشاركات، والزيارات وحتى الأوقات التي يقضيها كل فرد عليها.
نجاة-فتاة-من-السرطان

لم يتغلب عليها.. نجاة طفلة من سرطان الغدد الكظرية

مقومات الإنسانية تتمثل في القدرة على التصرف بطريقة حسنة وتقديم الدعم والعون للآخرين، وليس هذا فقط، أن تكون إنسانا يفكر ولديه وعي كافٍ بما يحدث حوله، فأنت تحقق أحد جوانب الإنسانية، فلا تفقد إنسانيتك مهما حدث لك، والتحلي يا رفيق بالإرادة والقوة هو قلب الإنسانية، الحياة الآن ليست بمثابة يوتوبيا، فأنت في صراع كل يوم من أجل الوصول لشيء أو التخلص من أمر يزعجك، ولكن ماذا عن المرض؟! فهو يحتاج إلى تجميع كل ما تملك من إصرار، هو أضعف مما تتصور ولا يحتاج لشيء سوى الصبر، وذلك مثلما حدث مع الطفلة الصغيرة إيلي شوب عندما انتصرت على السرطان.
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التان

بدلا من التعرض للشمس.. اعملي «تان» في البيت

تستغل الكثير من الفتيات شمس الصيف للحصول على بشرة باللون البرونزي من خلال عمل «تان»، بالجلوس تحت الشمس في الأوقات التي لا تكون فيها الأشعة فوق البنفسجية موجودة وضارة، كما تلجأ أخريات إلى شراء منتجات تعطي لها لون البشرة المطلوب، ولكن أغلبها يحمل رائحة كريهة، بالإضافة إلى وجود مواد كيميائية ضارة، وإذا كنتِ ترغبين في توفير المال والحصول على لون بشرة برونزي بطريقة صحية وبدون التعرض للشمس أيضا، هناك بعض المنتجات التي يمكنك استخدامها من داخل منزلك للقيام بهذا الأمر، تعرفي عليها حسبما ذكرها موقع Bellatory.
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«خارج عن المألوف».. عرض أزياء من البالونات السحرية

دائما ما يفاجئنا الغرب بعروض الأزياء التي لا تمت للواقع بصلة. تخيل أنك ضيف لأحد العروض الخاصة بالأزياء ليظهر على المسرح مجموعة من العارضات والشباب يرتدون ملابس لكائنات فضائية، أو أنك تشاهد في التليفزيون عرضا يحضره الآلاف من الأشخاص لمعرفة الموضة الجديدة خلال الموسم فتكون تصميمات مستوحاة من ملابس النوم، وبالرغم من ظهور الملابس الممزقة، ولكن تخيل نفسك تدخل إلى أحد المحلات فتجد جميع التصميمات لها أشكال غريبة ترتديها على رأسك مع الأشكال التي تجعلك شخصا من كوكب آخر.
تنظيف-المنزل

نظفي منزلك باستخدام هذه المنتجات الطبيعية

التنظيف ليس مهمة رائعة بالنسبة للكثير من النساء، حيث يحتاج إلى الوقت والمجهود، وفي فصل الصيف، في الغالب ما تترك النوافذ مفتوحة لساعات طويلة مما يجعل الأتربة تتراكم على الزجاج والأثاث في الزوايا. وكشف بول مانجولد، مسؤول مراقبة الجودة الأسترالي، لـ موقع «الديلي ميل» البريطاني عن العناصر اليومية المذهلة التي في الغالب لا تعلم بها كل ربة منزل ومفعولها كالسحر في عملية التنظيف، بالإضافة إلى الحيل التي تسهل الأمر وتوفر الكثير من الوقت والمجهود، ومن داخل منزلك يمكنك استخدام مجموعة من المواد تعمل كمنظفات سريعة لتنظيف مقاعد المطبخ والفرش والطلاء..
الكائنات-البحرية

«الكشف عن العدو».. الأسماك جواسيس تحت الماء

عالم البحار مليء بالأسرار، بداخله مجموعة من الكائنات البعض منها يحمل شكلا جميلا لكنها في الحقيقة شرسة للغاية قادرة على قتل البشر، وأخرى من الضحايا بسبب حجمها الصغير فتكون طعما للكائنات الكبيرة وللبشر أيضا. والحروب المائية التي تعتمد عليها الكثير من الدول من أصعب الحروب، حيث تحتاج إلى تكنيكات لكشف العدو، ولأن الكائنات البحرية تملك من الذكاء ما يكفي أن تصبح جواسيس، فكانت هذه الخطوة التي تركز عليها وزارة الدفاع الأمريكية للكشف عن العدو والسفن ذاتية القيادة تحت الماء.
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