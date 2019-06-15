7 ملاحظات على تريلر «الكنز 2»| محمد سعد يحير الجمهور

رحلة مليئة بالمغامرات تنتظر أحمد حاتم فى فيلم «الكنز 2» الذي من المقرر طرحه يوليو المقبل، ليكشف للجمهور إلى أى مدى تتطور حكاية "بشير الكتاتني" و"على الزيبق"

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

فيلم الكنز 2

قبل ساعات طُرح الإعلان الرسمي لفيلم «الكنز 2» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، المرتقب عرضه في السينمات يوليو المقبل، وكشف البرومو لمحات من الجزء الثاني الذي حمل عنوان «الحب والمصير»، وستصل الأحداث فيه إلى ذروتها، فمن سينتصر بالنهاية الحب أم السلطة؟ سواء كانت سلطة الكرسي الذى يجلس عليه محمد سعد، أو التي تقضى بانتقام محمد رمضان من قاتل والده وأبي حبيبته فى نفس الوقت، أو استكمال أحمد حاتم رحلة فك لغز "الكنز" الذى يبحث عنه، تلك الرحلة بدأت بعودته من أوروبا إلى مسقط رأسه، ليتفاجأ بأن الكنز الذي ينتظره مجموعة من الجوابات وشرائط الفيديو.

يأتي طرح الجزء الثاني من فيلم «الكنز» بعد مرور عامين على الجزء الأول، الذى ربما لم يجد حظه فى دور العرض لما يحمله من طابع تاريخي، ولكن على المستوى الفني كان الفيلم مفاجأة لجمهور الفنان محمد سعد، الذى ظهر بشكل مختلف وأيضا محمد رمضان، وكان هناك ترقب من قبل الجمهور لاستكمال الحدوتة التي تأخرت