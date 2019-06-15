7 ملاحظات على تريلر «الكنز 2»| محمد سعد يحير الجمهور

رحلة مليئة بالمغامرات تنتظر أحمد حاتم فى فيلم «الكنز 2» الذي من المقرر طرحه يوليو المقبل، ليكشف للجمهور إلى أى مدى تتطور حكاية "بشير الكتاتني" و"على الزيبق"
قبل ساعات طُرح الإعلان الرسمي لفيلم «الكنز 2» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، المرتقب عرضه في السينمات يوليو المقبل، وكشف البرومو لمحات من الجزء الثاني الذي حمل عنوان «الحب والمصير»، وستصل الأحداث فيه إلى ذروتها، فمن سينتصر بالنهاية الحب أم السلطة؟ سواء كانت سلطة الكرسي الذى يجلس عليه محمد سعد، أو التي تقضى بانتقام محمد رمضان من قاتل والده وأبي حبيبته فى نفس الوقت، أو استكمال أحمد حاتم رحلة فك لغز "الكنز" الذى يبحث عنه، تلك الرحلة بدأت بعودته من أوروبا إلى مسقط رأسه، ليتفاجأ بأن الكنز الذي ينتظره مجموعة من الجوابات وشرائط الفيديو.
يأتي طرح الجزء الثاني من فيلم «الكنز» بعد مرور عامين على الجزء الأول، الذى ربما لم يجد حظه فى دور العرض لما يحمله من طابع تاريخي، ولكن على المستوى الفني كان الفيلم مفاجأة لجمهور الفنان محمد سعد، الذى ظهر بشكل مختلف وأيضا محمد رمضان، وكان هناك ترقب من قبل الجمهور لاستكمال الحدوتة التي تأخرت
يأتي طرح الجزء الثاني من فيلم «الكنز» بعد مرور عامين على الجزء الأول، الذى ربما لم يجد حظه فى دور العرض لما يحمله من طابع تاريخي، ولكن على المستوى الفني كان الفيلم مفاجأة لجمهور الفنان محمد سعد، الذى ظهر بشكل مختلف وأيضا محمد رمضان، وكان هناك ترقب من قبل الجمهور لاستكمال الحدوتة التي تأخرت عامين لأسباب تسويقية.
إليكم ملاحظات على «الكنز 2»:
1- نجوم جدد ينضمون واختيارات غير موفقة
وكشف التريلر عن انضمام فنانين جدد إلى أبطال الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، وهم:
- نهى عابدين التي ظهرت في ثوب راقصة والتي يبدو أنها ستجمعها علاقة حب بـ(بشر الكتاتني) -الفنان محمد سعد.
- الممثل الشاب أحمد مالك الذى سيظهر فى عصر الفراعنة وستربطه علاقة ما بالفنانة هند صبري، وانتقد البعض ظهوره ووجدوا أن هناك الكثير من الوجوه الشبابية ستكون اختيارا أفضل، كون ملامحه ليست قريبة من الفراعنة، كما أن ظهوره بالبرومو لم يكن موفقا.
- إلى جانب الثنائي انضمت أيضا الممثلة سارة عبدالرحمن، التي ستساعد أحمد حاتم فى الوصول إلى الكنز.
2- محمد سعد يتألق من جديد
تألق الفنان محمد سعد فى البرومو، والذى يلعب فيه دور رئيس البوليس السياسي خلال حكم الملك فاروق، ويظهر الجزء الثاني من الفيلم جوانب أخرى من شخصية (بشر الكتاتني) الرجل الصارم المنضبط، وما سر علاقته بالراقصة نهى عابدين، وتفاعل الجمهور مع المشاهد التي ظهر فيها (سعد) خاصة أن أداءه جاء مختلفا عن المعتاد، وهو يردد كلمات: «الكرسي ده سحره غريب، عجيب، يؤمر وينهي ويحط قوانين، ماتعرفش مين اللي بيحكم، أنت ولا الكرسي».
المفارقة هنا أن محمد سعد يعرض له حاليا فيلم «محمد حسين» ضمن موسم أفلام عيد الفطر، ولم يلق أى اهتمام من قبل الجمهور والنقاد، الذين انصرفوا عنه، في المقابل ظهوره فى مشهد واحد لا يتعدى الدقيقة جعل الجمهور يتأكد أن أزمة محمد سعد الحقيقية فى مخرج محترف، يعلم كيف يوجه هذه الموهبة الفنية الكبيرة.
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3- محمد رمضان بين نارين
وفي الجزء الأول شاهدنا قصة حب (علي الزيبق) وهى شخصية من السير الذاتية بالتراث المصري، الشجاع، القوى، الذي ينصر المظلوم ويدافع عن الغلابة، قد وقع فى حب (زينب) -الفنانة روبي- ابنة (صلاح الكلبي) -يجسده عباس أبو الحسن- وكشف البرومو عن دخول محمد رمضان فى صراع أيهما يختار الحب أم الانتقام من قاتل والده؟ ولكن يبدو أنه سيختار الاثنين، ويكشف البرومو عن فرض مساحة كبيرة لشخصية (زينب) التي ظهرت فى نهاية الجزء الأول، وجاء أداء الثنائي محمد رمضان وروبي، جيدا ومتناغما بالإعلان التشويقي للفيلم.
4- هند صبري وصراعها مع الكهنة
الصراع بين (حتشبسوت) -الفنانة هند صبري- وصل إلى ذروته مع الكهنة الذين لا تسمع حتشبسوت لهم، وكانوا يتآمرون على قتلها في الجزء الأول، ولكن يبدو أنها -في هذا الجزء- لديها خطة للتخلص منهم، وينضم إلى تلك الحقبة شخصية جديدة (تحتمس الثالث) الذي يلعب دوره أحمد مالك، ويا ترى ما العلاقة التي ستربط بينه وبين (حتشبسوت)؟ ولم يظهر هانى عادل فى الإعلان الرسمي لـ«الكنز2» فهل انتهى دوره؟
5- أحمد حاتم يصل للكنز بمساعدة هذه الفتاة
وكشف البرومو عن وصول الفنان أحمد حاتم أو (حسن بشر الكتاتني) إلى الكنز الذى يبحث عنه ولكن بمساعدة فتاة على ما يبدو أنه سيقع فى حبها، تجسدها الممثلة سارة عبدالرحمن، التي لم يسبق لها المشاركة فى أى أعمال سينمائية، ولها تجربة درامية واحدة «سابع جار» فى دور (هبة) فهل سيكون اختيارا موفقا من المخرج شريف عرفة؟
6- ماذا يطرح الفيلم بعيدًا عن المواسم
من الغريب بعد تأجيل عرض الجزء الثاني من «الكنز» على مدار العامين الماضيين، أن تقرر شركة الإنتاج طرحه بعيدًا عن مواسم العرض، سواء فى عيد الفطر أو الأضحى أو حتى رأس السنة، وهذا تفسيره الوحيد أن الفيلم مدته طويلة، كما أنه موجه أكثر إلى جمهور السينما وليس جمهور العيد، الذي لم ينصفه فى الجزء الأول وانتصر عليه وقتها فيلم «الخلية» بطولة أحمد عز، بفارق الضعف تقريبًا، وربما ينجح الفيلم فى جذب الجمهور بعيدًا عن مواسم العرض.
7- تريلر لم يشوق الجمهور
فى المجمل لم يكن التريلر الخاص بـ«الكنز2» مشوقًا مثل الجزء الأول، الذي كان بمثابة مفاجأة للجمهور على مستوى الإخراج والديكور والتصوير وأيضا الشخصيات التي يلعبها الفنانون ضمن أحداث القصة، وربما يختلف الفيلم عن الإعلان الذي لم يحمس الكثيرين لمعرفة تفاصيل الحكاية، وربما أيضا لأن أغلب الذين شاهدوا «الكنز» فقدوا حماسهم لرؤية الجزء الثاني بعد مرور مدة طويلة، جعلتهم يتناسون الأحداث التي كتبها عبدالرحيم كمال.
بالنهاية.. ربما يكون الفيلم مختلفًا عن الإعلان الذى لم يحتوِ على المشاهد الأفضل فى الجزء الثاني من «الكنز».