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7 ملاحظات على تريلر «الكنز 2»| محمد سعد يحير الجمهور

رحلة مليئة بالمغامرات تنتظر أحمد حاتم فى فيلم «الكنز 2» الذي من المقرر طرحه يوليو المقبل، ليكشف للجمهور إلى أى مدى تتطور حكاية "بشير الكتاتني" و"على الزيبق"
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
فيلم الكنز 2
فيلم الكنز 2
قبل ساعات طُرح الإعلان الرسمي لفيلم «الكنز 2» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، المرتقب عرضه في السينمات يوليو المقبل، وكشف البرومو لمحات من الجزء الثاني الذي حمل عنوان «الحب والمصير»، وستصل الأحداث فيه إلى ذروتها، فمن سينتصر بالنهاية الحب أم السلطة؟ سواء كانت سلطة الكرسي الذى يجلس عليه محمد سعد، أو التي تقضى بانتقام محمد رمضان من قاتل والده وأبي حبيبته فى نفس الوقت، أو استكمال أحمد حاتم رحلة فك لغز "الكنز" الذى يبحث عنه، تلك الرحلة بدأت بعودته من أوروبا إلى مسقط رأسه، ليتفاجأ بأن الكنز الذي ينتظره مجموعة من الجوابات وشرائط الفيديو.
يأتي طرح الجزء الثاني من فيلم «الكنز» بعد مرور عامين على الجزء الأول، الذى ربما لم يجد حظه فى دور العرض لما يحمله من طابع تاريخي، ولكن على المستوى الفني كان الفيلم مفاجأة لجمهور الفنان محمد سعد، الذى ظهر بشكل مختلف وأيضا محمد رمضان، وكان هناك ترقب من قبل الجمهور لاستكمال الحدوتة التي تأخرت
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الهواري: راهنت كريم عبدالعزيز على نجاح«الباشا تلميذ»

بعد مرور نحو 15 عامًا على طرح فيلم "الباشا تلميذ" في دور العرض السينمائي عام 2004، كشف المنتج مجدي الهواري، عن الكثير من كواليس ظهور العمل للنور؛ وكتب عبر حسابه بـ"إنستجرام": "قاعد دلوقتي بالصدفة، لقيت فيلم ليّا بحبه بيتعرض في التليفزيون، الفيلم ده اسمه (الباشا تلميذ) لكريم عبدالعزيز، ومعاه ممثلين كمان في الفيلم أصبحوا نجوما وأبطالا بعد أدوارهم اللي لعبوها في الفيلم ده، ومعظم أفلامي والحمد لله وأنا بختار كل دور صغير يلعبه ممثل يبقى في دماغي، والحمد لله إنه هيبقى بطل ونجم في المستقبل، الحمد لله على التوفيق وهذه النعمة".
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ضد الحكومة..قصة مرافعة أحمد زكي «الأسطورية الكارثية»

"كلنا فاسدون.. كلنا فاسدون.. لا أستثنى أحدًا.. حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة، سيدي الرئيس.. إن ما أطالب به أن نصلي جميعًا صلاة واحدة، صلاة العدل، صلاة واحدة لإله واحد.. سيدي الرئيس.. أليسوا بشرا خطائين مثلنا! أليسوا قابلين للحساب والعقاب مثل باقي البشر! سيدي الرئيس.. أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بك، ونلجأ إليكم، فأغيثونا، أغيثونا أغيثونا.. والله الموفق".. يظل مشهد الراحل أحمد زكي، في مرافعته الشهيرة بفيلم "ضد الحكومة"، واحدًا من أقوى مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها الكبير، وتظل كلماته خالدة معبرة عن قصته وقصة جيل كامل.
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إعلان «الكنز 2».. وطرحه بدور العرض في يوليو (فيديو)

طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "الكنز"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإعلان الرسمي للجزء الثاني من العمل والمنتظر طرحه بدور العرض في شهر يوليو القادم. ويبدأ إعلان "الكنز 2: الحب والمصير" بإطلالة سريعة على القاهرة القديمة، وفي الخلفية صوت النجم محمد سعد وهو يقول: "الكرسي ده سحره غريب، عجيب، يؤمر وينهي ويحط قوانين، ماتعرفش مين اللي بيحكم، أنت ولا الكرسي!"، ثم يظهر محذرًا: "لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف"، ومن بعده تتوالى مشاهد الأبطال هند صبري، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، وغيرهم.
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تريلر الفيل الأزرق 2| هند صبري تطارد كريم في كوابيسه

منذ أن تم طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» واحتل سريعًا هاشتاج #الفيل_الأزرق2 «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع يتحدثون عن الفيلم والمشاهد التي تضمنها البرومو، التي تكشف الكثير بشأن قصة الجزء الثاني، لكن في الوقت نفسه لم يفصخ عن الحبكة الدرامية بالكامل، وكان كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، الذى يترقب موعد نزول العمل لمشاهدته، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول، وتخطت إيراداته 35 مليون جنيه، قبل 5 سنوات، وكان رقمًا كبيرًا حينها على السينما المصرية.
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

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محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.
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