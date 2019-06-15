سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أندريه زكي يترأس احتفالات رسامة 5 قساوسة إنجيليين

تحرير:بيتر مجدي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأسبوع الماضي، عددا من مراكز الخدمات الجديدة للكنائس الإنجيلية بقرى الصعيد، وتمت رسامة عدد من القساوسة والشيوخ الجدد، خلال زياراته الرعوية لمحافظتي المنيا وأسيوط، التي تفقد خلالها الكنائس الإنجيلية، كما شارك القس أندريه زكي في احتفالات تنصيب ورسامة كل من القس سامح داوود، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بـ"أبو حنس"، والقس بيتر سامي، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بطهنشا، بمحافظة المنيا.
ورسامة القس ريمون رخا، قسًّا وراعيًا لكنيسة الدوير، والقس عزت ماهر، قسا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بديروط، والقس ميلاد عبد التواب، قسا وراعيا للكنيسة الإنجيلية بكوم أبو حجر، بمحافظة أسيوط. شارك في الاحتفالات عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظتي المنيا وأسيوط. كما شارك في فعاليات برامج الاحتفالات
اقرأ المزيد
سرطان-الثدي

خلال أيام.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تدق الأبواب

حالة من الرعب والقلق تسيطر على السيدات فى كل مكان، تخوفا من وحش سرطان الثدى الذى يطارد العديد من السيدات ويدخل معهن فى معارك شرسة، بعضهن قاومن وانتصرن على الرغم من المعاناة الشديدة التى مررن بها، وبعضهن استسلمن من شدة المرض وتأثير الكيماوى فيهن، فأول ما تعانيه المرأة بمجرد علمها بإصابتها بهذا المرض هو القلق من أن تسرق جرعات الكيماوى القاتلة جمالها الذى اعتادت الحفاظ عليه بكل الطرق، ولأن التأخر فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من احتمالات خسارة المرأة للمعركة، قررت الدولة البدء فى الكشف المبكر عن الورم بدايةً من شهر يوليو المقبل.
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و عبد المجيد صقر محافظ السويس يتفقدون ستاد السويس (6)

شعراوي وصقر يتفقدان استاد السويس (صور)

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، المدينة الرياضية واستاد السويس الرياضي، لمتابعة استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما تفقد المقصورة الرئيسية وأرضية الاستاد ومداخل ومخارج الاستاد والمركز الصحفي وقاعة الإعلاميين وغرفة الكنترول وكاميرات المراقبة، وغرف تغيير الملابس والحكام وقاعة استراحة كبار الزوار، والعيادة الطبية للاعبين وكبار الزوار وغرفة تحليل المنشطات. رافقهما الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.
الاكياس-البلاستيكية

تكلف الدولة 12 مليارا.. البرلمان يطلب حظر الأكياس

«فاتورتها 12 مليار جنيه سنويا».. تعالت صيحات المطالبة بضرورة حظر استخدام «الأكياس البلاستيكية» داخل مجلس النواب مؤخرا، نظرا لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين، وتكلفتها لخزينة الدولة ما يزيد على 12 مليار جنيه سنويا، بواقع 12 مليار كيس بلاستيك، وتسببها فى العديد من الأمراض شديدة الخطورة على الإنسان نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية سامة، فضلًا عن كونها غير قابلة للتحلل وتأثيرها على البيئة لاستمرارها لأكثر من 100 عام. النواب أكدوا ضرورة الاستعاضة عنها بمنتجات أخرى صديقة للبيئة، يتم الاعتماد فيها على المواد الورقية فى الفترة الحالية.
طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
اقرأ المزيد من الأخبار
امتحانات الجامعات

طالبة المنيا تتهم «التعليم» باستبدال ورقة إجابتها: مستقبلي ضاع

قالت مارلين إسحق سعد جابر، ابنة مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، والطالبة في الصف الثالث الثانوي، إنها أدت امتحان اللغة العربية داخل لجنة مدرسة جمال برعي، وجاوبت على كافة الأسئلة إجابات صحيحة، وفقا لمراجعتها للامتحان مع أحد المدرسين، وأنها لم تترك ورقة الإجابة فارغة كما أخطرها كنترول أسيوط. وأضافت: "الورقة الفارغة أكيد مش بتاعتي، أنا ورقتي مليانة إجابات ولو تركت الورقة فاضية كنت مضيت على محضر أو ورقة تفيد بذلك". وأكد والدها، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات أن ورقة إجابة اللغة العربية لا تمت بابنته بصلة، لافتا أنه تم تبديلها.
التحرير-داخل منبع-زراعة-الليمون-في-مصر (9)

«فلاحين» المنيا عن «محصول الليمون»: معندناش مزارع

رغم أن "المنيا" من المحافظات ذات الإنتاجية العالية لمحصول "الليمون السلطاني"، فلا توجد داخلها مزارع مخصصة لزراعة هذا المحصول، ونفى محمد حسين، نائب رئيس اتحاد الفلاحين بمحافظة المنيا، وجود أي مزارع لمحصول الليمون (السلطاني أو غيره) داخل مراكز المحافظة التسعة بدايةً من مغاغة أقصى شمال المنيا، حتى ديرمواس جنوبًا. وأكد "حسين"، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الإنتاجية العالية التي تحققها المحافظة من الليمون السلطاني تأتي مما يتم حصده من الأشجار التي يزرعها المزارعون بجانب المحاصيل الأخرى.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (1)

وزير الإسكان: بنخدم المواطن.. ونائب: ربنا هيحاسبك

قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إن كل ما يثار بشأن مشكلات المياه والصرف الصحي في مصر "حقيقي" ونعترف بوجود هذه المشكلات ولكننا نعمل على حلها قدر المستطاع: "إحنا جايين من بعيد قوي عشان نحِل.. ونعمل من أجل خدمة المواطن.. وده حقه علينا قدام ربنا". وأضاف "الجزار" في كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، أنه بالتوازي مع هذه الجهود لابد أن يعلم الجميع أن هناك خطوات كثيرة بشأن هذه الإشكاليات.
ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

نائب يطالب بزيادة أعداد الممرضات في المستشفيات

طالب اللواء تادرس قلدس نائب أسيوط وعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بزيادة أعداد الممرضات بالمستشفيات عامة وبمستشفى أسيوط العام بشكل خاص، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وتوفير التدريبات اللازمة لهم للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، متقدما بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بهذا الشأن، قائلا إن المشكلة لها أسباب واضحة يجب معالجتها، وهي عدم توفر بيئة عمل مناسبة ومرضية بالمستشفيات للممرضات وهو سبب رئيسي وراء الاستقالات، كما أن أهم الأسباب انخفاض الراتب والبدل الشهري، ما يجعلهن يقدمن استقالاتهن للبحث عن رواتب أفضل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org