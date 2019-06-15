أندريه زكي يترأس احتفالات رسامة 5 قساوسة إنجيليين

تحرير:بيتر مجدي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

القس أندريه زكي

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأسبوع الماضي، عددا من مراكز الخدمات الجديدة للكنائس الإنجيلية بقرى الصعيد، وتمت رسامة عدد من القساوسة والشيوخ الجدد، خلال زياراته الرعوية لمحافظتي المنيا وأسيوط، التي تفقد خلالها الكنائس الإنجيلية، كما شارك القس أندريه زكي في احتفالات تنصيب ورسامة كل من القس سامح داوود، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بـ"أبو حنس"، والقس بيتر سامي، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بطهنشا، بمحافظة المنيا.

ورسامة القس ريمون رخا، قسًّا وراعيًا لكنيسة الدوير، والقس عزت ماهر، قسا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بديروط، والقس ميلاد عبد التواب، قسا وراعيا للكنيسة الإنجيلية بكوم أبو حجر، بمحافظة أسيوط. شارك في الاحتفالات عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظتي المنيا وأسيوط. كما شارك في فعاليات برامج الاحتفالات