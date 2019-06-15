لإنتاج الكهرباء.. الكونغو تعتزم بناء 5 سدود

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

سد النهضة - أرشيفية

أعرب فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبته في بناء خمسة سدود جديدة لتخزين المياه على روافد نهر الكونغو؛ لإنتاج نحو 44000 ميجاوات من الكهرباء أي ما يعادل إنتاج 40 مفاعلا نوويا. ولخص استراتيجيته لإنتاج الطاقة خلال السنوات والعقود المقبلة أيضا بقوله: "ما زالت المياه والكهرباء معركة يتعين الفوز بها بكل الوسائل المتاحة". وأكد، أنه إذا تطور العمل في مشروع إنجا الكبير بجميع مراحله، وحتى المرحلة الثامنة، فسيمكن ذلك من توليد 44000 ميجاوات" من الكهرباء، وهو ما يعادل أكثر من ضعف إنتاج سد "الممرات الثلاثة" في الصين أو 40 مفاعلا نوويا.

وأضاف: "لدينا أكثر من 200 موقع داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكنها أيضا تزويدنا بالطاقة، ومعها سنصل بإنتاج الكهرباء إلى ما يقارب 60 ألف ميجاوات، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل بلادنا رائدة توليد الطاقة الكهرومائية في القارة". جدير بالذكر أن الكونغو الديمقراطية لديها سدود تقع غرب البلاد وهي: إنجا 1 (بدأ