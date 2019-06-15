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لإنتاج الكهرباء.. الكونغو تعتزم بناء 5 سدود

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
سد النهضة - أرشيفية
سد النهضة - أرشيفية
أعرب فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبته في بناء خمسة سدود جديدة لتخزين المياه على روافد نهر الكونغو؛ لإنتاج نحو 44000 ميجاوات من الكهرباء أي ما يعادل إنتاج 40 مفاعلا نوويا. ولخص استراتيجيته لإنتاج الطاقة خلال السنوات والعقود المقبلة أيضا بقوله: "ما زالت المياه والكهرباء معركة يتعين الفوز بها بكل الوسائل المتاحة". وأكد، أنه إذا تطور العمل في مشروع إنجا الكبير بجميع مراحله، وحتى المرحلة الثامنة، فسيمكن ذلك من توليد 44000 ميجاوات" من الكهرباء، وهو ما يعادل أكثر من ضعف إنتاج سد "الممرات الثلاثة" في الصين أو 40 مفاعلا نوويا.
وأضاف: "لدينا أكثر من 200 موقع داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكنها أيضا تزويدنا بالطاقة، ومعها سنصل بإنتاج الكهرباء إلى ما يقارب 60 ألف ميجاوات، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل بلادنا رائدة توليد الطاقة الكهرومائية في القارة". جدير بالذكر أن الكونغو الديمقراطية لديها سدود تقع غرب البلاد وهي: إنجا 1 (بدأ
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انفجار في السودان

مقتل 10 ضباط من شرطة كينيا في انفجار قرب الصومال

لقى 10 ضباط على الأقل من الشرطة الكينية، مصرعهم، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا". وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت، أن متطرفين أطلقوا الرصاص في وسط بلدة واجير وخطفوا 3 من جنود الاحتياط. ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، "الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.
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شهدت العاصمة الصومالية مقديشيو، اليوم السبت، انفجارين، ما أسفر عن إصابة شخص واحد. وأفادت مواقع محلية صومالية بأن "الانفجار الأول ضرب منطقة سيادكا، القريبة من مجلس النواب، والثاني كان بالقرب من حاجز أمني". ونقلت عن شهود عيان القول إن "الانفجار الثاني وقع بعد أن أوقفت قوات الأمن سيارة محملة بالمتفجرات، وأسفر الانفجار عن إصابة السائق، الذي تم توقيفه لاحقا"، بحسب "سبوتنيك". ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.
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هل يتحول العراق مجددا لساحة معركة بين أمريكا وإيران؟

لم يمض الكثير من الوقت على تحجيم تهديدات تنظيم داعش الإرهابية في العراق، حتى وجد أبناء الرافدين أنفسهم أمام واقع سياسي خطير يتمثل في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما كان بمثابة رسالة جديدة أن العراق قد يعود مجددًا ساحة معركة للخصمين. وخلال الساعات القليلة الماضية، سقط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذي كان بمثابة تهديد بأن الاستقرار الأمني الذي عاشته البلاد بعد الهزيمة العسكرية الأخيرة لداعش في العراق قد يكون على وشك الانتهاء.
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بن زايد عن هجوم سفن خليج عمان: علينا تأمين شعوبنا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، أن الهجوم الذي استهدف 4 سفن تجارية في خليج عمان الشهر الماضي، قامت به دولة مؤكدا أن الإمارات لم تقرر بعد وجود أدلة كافية ضد دولة بعينها. وأضاف "نحن في منطقة صعبة، لكن بها الكثير من الموارد الضرورية للعالم، سواء كان غازا أو نفطا، ونريد أن تكون تدفقات هذه الموارد آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي، وأيضا علينا أن نؤمن شعوبنا واقتصاداتنا"، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
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الصين تنتقم لهواوي وتهدد عرش «آبل» في العالم

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وضعت الولايات المتحدة، شركة "هواوي" الصينية، رائدة تكنولوجيا الاتصالات، على القائمة السوداء، القرار الذي يمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من تصدير منتجاتها إليها، وهو ما مثّل ضربة هائلة للعملاق الصيني، وفي المقابل يخشى العديد من المراقبين حول العالم من الرد الصيني، الذي قد يستهدف شركات أمريكية عاملة في الصين، وعلى رأسها شركة "آبل" المنتجة لهواتف "آيفون"، والتي تعد الصين من أكبر أسواقها كما تمتلك عدد من المصانع الكبيرة في الدولة الآسيوية.
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تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا وعبد الفتاح البرهان

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان، واعترف البرهان بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من أبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
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شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
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مصر للطيران تُعيد تشغيل خط أبيدجان

تأكيدًا على دورها الفعال في القارة الإفريقية وعلى خطواتها الجادة في إضافة المزيد من النقاط إلى شبكة خطوطها بالقارة السمراء، أعلنت مصر للطيران عن إعادة تشغيل رحلاتها إلى مدينة أبيدجان بساحل العاج اعتبارًا من 20 يونيو المقبل.
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