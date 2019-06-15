هل تنجح الوساطة الأمريكية فى لم شمل الخرطوم؟

الولايات المتحدة الأمريكية تعين مبعوثا خاصا بها لإدارة ملف الأزمة فى الخرطوم.. ومحللون بالشأن الإفريقي لـ«التحرير»: هناك تحديات أمام تلك الوساطة والموقف يزداد تعقيدا

تحرير:باهر القاضى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

على خلفية تطورات الأوضاع فى السودان، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين مبعوث خاص بها لإدارة مائدة الحوار بين طرفي الصراع فى السودان بين المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. واختلفت آراء المحللين والمختصين بالشأن الإفريقي فى الوقوف على مدى نجاح الوساطة الأمريكية فى حل الأزمة فى السودان، فاتجه البعض إلى التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى للوصول إلى تسوية شاملة تخدم أطراف النزاع والصراع فى الخرطوم، بل من أجل الوصول إلى حل يخدم مصالحها، بينما اتجه البعض إلى أن المفاوضات الأمريكية قد تواجه بأجندات دولية أخرى.

لن تنجح ومن جهته قال السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق بالخرطوم، إن وساطة الاتحاد الإفريقى فى حل أزمة السودان لم تقدم حلولا جذرية لنقاط الخلاف القوية بين المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، خاصة أن الاتحاد الإفريقي سبق أن تعامل مع بداية نشوب الأزمة بطرق غير صحيحة وغير مجدية عندما

لن تنجح

ومن جهته قال السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق بالخرطوم، إن وساطة الاتحاد الإفريقى فى حل أزمة السودان لم تقدم حلولا جذرية لنقاط الخلاف القوية بين المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، خاصة أن الاتحاد الإفريقي سبق أن تعامل مع بداية نشوب الأزمة بطرق غير صحيحة وغير مجدية عندما اتجه إلى تهديد السودان بتعليق العضوية، ذلك السيناريو الذى سبق أن باء بالفشل الذريع فى سيناريو ثورة 30 يونيو فى القاهرة، عندما اتجه الاتحاد إلى تجميد عضوية مصر إبان الثورة.. اقرأ أيضا.. بعد إعلان العصيان المدني.. الخرطوم إلى أين؟

وعن الوساطة الأمريكية لحل أزمة السودان، بتعيين موفد خاص له في السودان، هو الدبلوماسي دونالد بوث، علق الشاذلى: قائلا: إن تاريخ أمريكا بشكل عام ووفقا لمجريات الأحداث فى المنطقة، يبرهن على أن واشنطن لم تتدخل فى شئون منطقة إلا وازدادت اشتعالا، فأمريكا لم تتدخل فى السودان للوصول إلى حل لتسوية الصراع القائم بين طرفى النزاع، المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وإنما للوصول إلى حل يخدم مصالح أمريكا فى المنطقة.

وعن قراءته للمشهد فى السودان عقب الأحداث الأخيرة وتطور وتيرة الصراع خلال الآونة الماضية، أكد الشاذلى: أن الأوضاع مقلقة للغاية وكاشفة عن حالة التباعد بين وجهات نظر طرفي الصراع، وكذلك تنم الأوضاع عن تمسك كل طرف بمطالبه دون العدول عن جزء منها، فالمفاوضات السليمة والصحيحة تتطلب من كل طرف التنازل عن جزء من مطالبه وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الشخصية الضيقة، الأمر الذى تفتقده الخرطوم، فالأطراف متمسكة بمطالبها، رافضين الجلوس على مائدة الحوار المشترك.

صعوبات وتحديات

من جهتها قالت الدكتورة أمانى الطويل، الباحثة المتخصصة في الشئون الإفريقية، إن الوساطة الأمريكة لحل أزمة السودان لا تبشر بالوصول إلى تسوية حقيقية تنهى حالة الانقسام والحرب الدائرة بين طرفى النزاع بالخرطوم والمتمثلة فى المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، معللة ذلك بأن مسألة التحقيق الدولى فى جرائم فض الاعتصام، قد تحمل نتائج كارثية تزيد الموقف تعقيدا، خاصة مع الجرائم الكثيرة التى ارتكبت فى حق المعتصمين خلال عملية الفض، الأمر الذى يجعل من موقف المجلس العسكرى غير مرحب به من قبل المدنيين.

وأضافت أمانى الطويل لـ«التحرير»: إلى جانب التحقيق الدولى الذى سيزيد الموقف تعقيدا فى حل أزمة السودان، هناك اختلاف فى الأجندات الدولية فى التعامل مع معطيات الأحداث الأخيرة فى الخرطوم، فإلى جانب وساطة أمريكا، هناك الموقف الروسي والصينى الذى لا يرغب في النفوذ الأمريكي في السودان، وبالتالى ستواجه الوساطة الأمريكية أجندات دولية أخرى لا تريد تنفيذ الرؤى الأمريكية بالخرطوم، فهناك تباين فى الأجندات الدولية حول الأوضاع الراهنة بالسودان.



وتابعت: وبالنسبة لتحركات الاتحاد الإفرقيى، فإنه يعمل فى إطار قانونى بحت، وهو إقرار المواثيق الدولية التى قام عليها الاتحاد وهى مقاومة الانقلابات العسكرية، وضرورة تسليم السلطة إلى مدنيين، وهو أمر سبق أن اعترض عليه المجلس العسكرى الانتقالي معللا ذلك بعدم توافر المناخ الملائم لذلك، وبالتالى تحركات الاتحاد الإفريقي تدور فى فلك قانونى وطريق محدد لا يستجيب له المجلس العسكرى.