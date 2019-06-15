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هل تنجح الوساطة الأمريكية فى لم شمل الخرطوم؟

الولايات المتحدة الأمريكية تعين مبعوثا خاصا بها لإدارة ملف الأزمة فى الخرطوم.. ومحللون بالشأن الإفريقي لـ«التحرير»: هناك تحديات أمام تلك الوساطة والموقف يزداد تعقيدا
تحرير:باهر القاضى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
مظاهرات السودان
مظاهرات السودان
على خلفية تطورات الأوضاع فى السودان، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين مبعوث خاص بها لإدارة مائدة الحوار بين طرفي الصراع فى السودان بين المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. واختلفت آراء المحللين والمختصين بالشأن الإفريقي فى الوقوف على مدى نجاح الوساطة الأمريكية فى حل الأزمة فى السودان، فاتجه البعض إلى التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى للوصول إلى تسوية شاملة تخدم أطراف النزاع والصراع فى الخرطوم، بل من أجل الوصول إلى حل يخدم مصالحها، بينما اتجه البعض إلى أن المفاوضات الأمريكية قد تواجه بأجندات دولية أخرى.
لن تنجح  ومن جهته قال السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق بالخرطوم، إن وساطة الاتحاد الإفريقى فى حل أزمة السودان لم تقدم حلولا جذرية لنقاط الخلاف القوية بين المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، خاصة أن الاتحاد الإفريقي سبق أن تعامل مع بداية نشوب الأزمة بطرق غير صحيحة وغير مجدية عندما
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نقيب الفلاحين: مصر حقل تجارب للتقاوي المستوردة

يعاني الفلاحون في مصر من أزمات عديدة أهمها نقص مياه الرى في ظل وجود مصر ضمن الدول الأكثر فقرا في المياه، كما يعانون من انتشار التقاوي والمبيدات غير المطابقة للمواصفات، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وغياب دور الإرشاد الزراعي وضعف دور البنك الزراعي المصري في مساندته وعدم توافر الآلات الزراعية الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي الزراعي. «التحرير» التقى الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين لمناقشة أهم القضايا والأزمات التي يعاني منها المزارعون في مصر وإلى نص الحوار:
مترو الأنفاق

«النقل» للركاب: نشكر استجابتكم لزيادة سعر تذكرة المترو

تقدمت وزارة النقل والمواصلات بالشكر للركاب على الاستجابة التي وصفتها بـ"المتميزة"، لتحريك شركة مترو الأنفاق لسعر تذكرة المترو والإقبال على عمل الاشتراكات المخفضة للجمهور لتقليل أثر هذا التحريك والتعامل الحضاري للركاب خلال تنقلهم في المحطات الجديدة ومرفق المترو بشكل عام، خصوصا مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الإفريقية في الحادي والعشرين من هذا الشهر التي يهدف الجميع إلى خروجها بشكل مميز يليق بسمعة ومكانة مصر الإفريقية والدولية. وأعلنت الوزارة حركة تشغيل مترو الأنفاق بالمحطات الجديدة (هارون – ألف مسكن - نادي الشمس) التي تم فتحها صباح اليوم.
تمثال-الخديوى-اسماعيل

الخديو آخرها... تشويه التماثيل التاريخية عرض مستمر

حالة من السخرية شهدها الشارع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تداول رواد مواقع التواصل صورًا تظهر قيام إدارة حى وسط الإسكندرية بطلاء تمثال الخديو إسماعيل، بمادة سوداء تشبه "الدوكو"، دون الرجوع إلى مسئولى وزارة الآثار المنوط بها العمل على الترميم أو فنانين تشكيليين متخصصين لطلاء التمثال، واعتمدت على عمال من إدارة الحى استخدموا "الدوكو" الأسود اللامع الذى قضى على الشكل الأصلي للتمثال، وهو ما اعتبره المتابعون إهانة لتاريخ مصر من قبل المسئولين، وأن ما حدث ينم عن تقصير كبير من قبل وزارة الثقافة والمحافظة.
سرطان-الثدي

خلال أيام.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تدق الأبواب

حالة من الرعب والقلق تسيطر على السيدات فى كل مكان، تخوفا من وحش سرطان الثدى الذى يطارد العديد من السيدات ويدخل معهن فى معارك شرسة، بعضهن قاومن وانتصرن على الرغم من المعاناة الشديدة التى مررن بها، وبعضهن استسلمن من شدة المرض وتأثير الكيماوى فيهن، فأول ما تعانيه المرأة بمجرد علمها بإصابتها بهذا المرض هو القلق من أن تسرق جرعات الكيماوى القاتلة جمالها الذى اعتادت الحفاظ عليه بكل الطرق، ولأن التأخر فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من احتمالات خسارة المرأة للمعركة، قررت الدولة البدء فى الكشف المبكر عن الورم بدايةً من شهر يوليو المقبل.
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بعد إعلان العصيان المدني.. الخرطوم إلى أين؟

شهدت الأسابيع الماضية، دخول المفاوضات بين المجلس العسكرى السودانى وقوى المعارضة إلى نفق مظلم، حيث وصل التفاوض إلى طريق مسدود، على أثره أعلنت قوى المعارضة أمس الأحد، دخول البلاد فى حالة من العصيان المدنى، الأمر الذى ينذر معه إلى حدوث تطورات خطيرة وتصعيدية بالخرطوم، خاصة فى ظل الأوضاع المتدهورة على كافة الجوانب الاقتصادية والأمنية التى تشهدها السودان بشكل عام. ومع دخول الخرطوم فى العصيان المدنى، بادر المجلس العسكرى بإعلان استعداده التام للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير،
عصيان في السودان

«الحرية والتغيير»: استمرار العصيان المدني بالسودان

قررت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، استمرار العصيان المدني الشامل لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب مطالبة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم "إنهاء العصيان". وشدد تجمع المهنيين السودانيين، المحرك الرئيسي للاحتجاجات، في بيان، على أن مشاركة الجماهير السودانية في العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام مستمرة دون تراجع حتى "إسقاط مجلس القتلة والمجرمين ومليشيات الجنجويد، ونقل مقاليد الحكم لسلطة مدنية انتقالية وفق إعلان الحرية والتغيير ميثاق ثورتنا المنتصرة".
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«المهنيين السودانيين» يخالف المجلس العسكري: العيد الثلاثاء

خالف تجمع المهنيين في السودان، في بيان، مساء الإثنين، رأي مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم، بشأن رؤية شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ أكد تجمع المهنيين أن غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، داعيا إلى احتشاد الجماهير في الميادين. وكان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، قال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الإثنين، أن يوم الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر لسنة 1440 للهجرة، مشيرًا إلى أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.
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«تسقط ثالث».. ماذا يحدث في السودان بعد فض الاعتصام؟

بعد أن انتهى المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وسط الخرطوم، من سحورهم الأخير لشهر رمضان المبارك، بدأت قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة المدنية وقوات التدخل السريع في فض الاعتصام الذي استمر منذ 6 أبريل الماضي، والذي تمكن من إسقاط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أن رفع المحتجون شعار "تسقط بس". "تسقط ثاني" هو الشعار الذي رفعه المعتصمون في وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق عوض بن عوف، وتمكنوا من إبعاده، والآن بعد البدء في فض الاعتصام، يرفع المعتصمون شعار "تسقط ثالث"، فماذا يحدث في السودان؟
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