رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير البيضاء

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

جماهير الزمالك

زف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لعشاق ومحبي القلعة البيضاء، بشأن القناة الجديدة للنادي، والاستاد والفرع الجديد لنادي الزمالك، وأكد رئيس الأبيض، في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النادي، أنه تم الاتفاق مع مسؤولي إعلام المصريين على تدشين قناة الزمالك الجديدة، وتم الاتفاق على كل التفاصيل والأستوديو المخصص للقناة، وغير ذلك، وأضاف: «بشأن الفرع الجديد للنادي والاستاد فقد بدأ العمل فيهما وسيتم الكشف عن آخر التطورات الفترة المقبلة».

وشدد رئيس الزمالك على أن أسعار العضوية بالنادي سيتم تحديد قيمة جديدة لها الفترة المقبلة، وقرر مجلس الإدارة منح مهلة حتى الخميس المقبل بالأسعار القديمة. ونفى رئيس الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية عن دخول القلعة البيضاء في مفاوضات مع إسلام عيسى، لاعب النادي المصري، وشدد على أن "الفريق يمتلك لاعبين