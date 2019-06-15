رياضة

رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير البيضاء

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
زف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لعشاق ومحبي القلعة البيضاء، بشأن القناة الجديدة للنادي، والاستاد والفرع الجديد لنادي الزمالك، وأكد رئيس الأبيض، في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النادي، أنه تم الاتفاق مع مسؤولي إعلام المصريين على تدشين قناة الزمالك الجديدة، وتم الاتفاق على كل التفاصيل والأستوديو المخصص للقناة، وغير ذلك، وأضاف: «بشأن الفرع الجديد للنادي والاستاد فقد بدأ العمل فيهما وسيتم الكشف عن آخر التطورات الفترة المقبلة».
وشدد رئيس الزمالك على أن أسعار العضوية بالنادي سيتم تحديد قيمة جديدة لها الفترة المقبلة، وقرر مجلس الإدارة منح مهلة حتى الخميس المقبل بالأسعار القديمة. ونفى رئيس الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية عن دخول القلعة البيضاء في مفاوضات مع إسلام عيسى، لاعب النادي المصري، وشدد على أن "الفريق يمتلك لاعبين
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انتظام-ومحمد-صلاح-للتدريبات (2)

كلاكيت تاني مرة.. رئيس الزمالك يفتح النار على صلاح

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، هاجم رئيس نادي الزمالك، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، في أثناء صلاة عيد الفطر، حيث انتقد رئيس الزمالك اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النادي، طريقة تعامل «مومو»، مع الأمر بعدما نشر عبر «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد ده مالوش علاقة بالحب ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
ليفربول - برشلونة (1)

روبرتسون: هذا اللاعب لا غنى عنه في ليفربول

أوضح أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، أنه لا يزال لديه رغبة قوية في التحسن والتطور، حيث يسعى في الموسم القادم لتكرار الأداء الاستثنائي الذي ظهر به في الموسم المنصرم، وقال روبرتسون للموقع الرسمي لناديه: "أعتقد أنني قدمت موسمًا جيدًا، ولكن سيظل دائمًا هناك مجال للتحسن أكثر. أبدًا لن أقوم بالثناء على نفسي، وهذه هي فلسفتي وطريقتي. حتى عندما ألعب مباراة جيدة، دائمًا أفكر في تقديم الأفضل من ذلك. أعتقد أنني ظهرت بمستوى جيد خلال الموسم المنصرم، ولكن ما زال بإمكاني أن أصبح لاعبًا أفضل، وأتمنى أن يتطور أدائي بشكل أكبر في المواسم القادمة".
ساديو-ماني

ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا في أمم إفريقيا

تأكد غياب الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، عن افتتاح مباريات منتخب بلاده أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف أسود التيرانجا بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وكشف أليو سيسيه، المدير الفني لأسود التيرانجا، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن نجم ليفربول ساديو ماني لاعب مهم جدا بالنسبة للمنتخب.. "الآن يتعين عليَّ الاختيار من بين 23 لاعبًا.. مستعدون لأي غيابات".
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الاهلى-والمصرى

رئيس الزمالك يكشف حقيقة ضم نجم المصري

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن دخول القلعة البيضاء، في مفاوضات مع إسلام عيسى، لاعب النادي المصري، وشدد على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمقر النادي، بأن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى، من المعارين ومن الموجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب ولكننا لم نفاوضه، وأضاف أن خالد جلال المدير الفني الجديد لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وأحرز بطولة كأس مصر.
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رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ بعد فوز الزمالك

علق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، على تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي البطولة الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
هدف ا-زمالك (1)

رئيس الزمالك يحتفل مع اللاعبين.. والجماهير تهتف له

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برئيس مجلس إدارة النادي عقب التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي البطولة الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
فرجاني-ساسي‎

جماهير الزمالك تستقبل «ساسي وشيكابالا» بالهتافات

هتفت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة في مدرجات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، الذي سيشهد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام منافسه نهضة بركان المغربي، في إياب المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، للاعبين خلال عمليات الإحماء قبل بداية المباراة. وحيت جماهير الزمالك لاعبي فريقها وحاولت الشد من أزر اللاعبين في المباراة المُنتظرة وطالبوهم بتحقيق البطولة، وهتفت الجماهير للدولي التونسي فرجاني ساسي الذي يعاني من الإصابة بعد أن ظهر في أرضية استاد برج العرب قائلة: "تعالى يا ساسي.. فرجاني ساسي أهو".
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