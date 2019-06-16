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«نتوءات بالرأس».. قضاء وقت طويل على الهاتف يدمر المخ

على الرغم من فوائد الهواتف الذكية المتعددة خلال يومنا العادي، فإن الاستخدام المفرط لها قد يؤدي إلى العديد من المخاطر وظهور كتل غريبة في الرأس
تحرير:مي فؤاد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
مَن منا لا يقضي ساعات طويلة من يومه على هاتفه المحمول أو أمام شاشات التليفزيون؟! لا يخفى على أحد منا أن معظمنا أدمن هاتفه الذكي، فلم يعد "المحمول" مصدرا للحصول على المعلومات القيمة أو وسيلة للتواصل بين الأفراد فقط، بل أصبح وسيلة مهمة للترفيه، ومصدرا للتسوق عبر الإنترنت والعديد من الأنشطة الأخرى. بحثت عدة دراسات عن مقدار الوقت الذي يقضيه الشخص العادي على جهازه، ومدى تأثير هذا الكم من الساعات فى صحته العقلية والنفسية والجسدية. بعيدا عن آثار الأمر المدمرة للصحة العقلية والنفسية، فإن له الكثير من المخاطر الجسدية أيضًا.
قال العلماء، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في النظر إلى أسفل للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تكون لديهم نتوءات عظمية تظهر على قاعدة رؤوسهم. أكد الباحثون أن أعدادا متزايدة من الأشخاص لديهم نمو يسمى "النتوءات القذالية" الخارجية المتضخمة في قاعدة جمجمتهم، نظرًا
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