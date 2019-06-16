«نتوءات بالرأس».. قضاء وقت طويل على الهاتف يدمر المخ

على الرغم من فوائد الهواتف الذكية المتعددة خلال يومنا العادي، فإن الاستخدام المفرط لها قد يؤدي إلى العديد من المخاطر وظهور كتل غريبة في الرأس
مَن منا لا يقضي ساعات طويلة من يومه على هاتفه المحمول أو أمام شاشات التليفزيون؟! لا يخفى على أحد منا أن معظمنا أدمن هاتفه الذكي، فلم يعد "المحمول" مصدرا للحصول على المعلومات القيمة أو وسيلة للتواصل بين الأفراد فقط، بل أصبح وسيلة مهمة للترفيه، ومصدرا للتسوق عبر الإنترنت والعديد من الأنشطة الأخرى.
بحثت عدة دراسات عن مقدار الوقت الذي يقضيه الشخص العادي على جهازه، ومدى تأثير هذا الكم من الساعات فى صحته العقلية والنفسية والجسدية.
بعيدا عن آثار الأمر المدمرة للصحة العقلية والنفسية، فإن له الكثير من المخاطر الجسدية أيضًا.
قال العلماء، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في النظر إلى أسفل للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تكون لديهم نتوءات عظمية تظهر على قاعدة رؤوسهم.
أكد الباحثون أن أعدادا متزايدة من الأشخاص لديهم نمو يسمى "النتوءات القذالية" الخارجية المتضخمة في قاعدة جمجمتهم، نظرًا
قال العلماء، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في النظر إلى أسفل للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تكون لديهم نتوءات عظمية تظهر على قاعدة رؤوسهم.
أكد الباحثون أن أعدادا متزايدة من الأشخاص لديهم نمو يسمى "النتوءات القذالية" الخارجية المتضخمة في قاعدة جمجمتهم، نظرًا لأنه أمر نادر الحدوث عندما تمت مناقشته لأول مرة في القرن التاسع عشر، إلا أننا ربما نكون قادرين الآن على الإحساس بالكتل العظمية بأصابعنا أو رؤيتها لدى الشخص الأصلع بصورة واضحة.
يتطور الوضع بسرعة أكبر عند الأشخاص الأصغر سنا، إذ أظهرت الأبحاث أن الزوائد أكثر شيوعا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.
أجرى العلماء في جامعة صن شاين كوست في كوينزلاند بأستراليا أبحاثا مفصلة حول هذه الظاهرة، حيث قاموا بفحص أكثر من ألف جمجمة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و86 عامًا، وفقا لتقارير موقع BBC Future.
قال كبير الباحثين، الدكتور ديفيد شاهار، لـ"بي بي سي": "أعمل بمهنة الطب منذ 20 عامًا، وخلال العقد الماضي فقط، اكتشفت بشكل متزايد أن مرضاي لديهم هذا النمو على الجمجمة".
اقترح الدكتور شاهار أن السبب في ظهور هذا الجسم الغريب الأكثر شيوعًا هو مقدار الوقت الذي يقضيه الناس، وخاصة الشباب، في النظر إلى الأسفل لهواتفهم المحمولة.
قد تقضي ساعات عدة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأجزاء الصغيرة من الجسم، والأقل استخدامًا بحيث تتغير أجزاء الجسم فعليا.
على وجه التحديد، يتم الإفراط في استخدام العضلات التي تربط الرقبة مع الجزء الخلفي من الرأس لأنها تحاول الإمساك بالجمجمة، حيث يبلغ متوسط رأس البالغين نحو 5 كجم (11 رطلا).
استجابةً لتلك العضلات التي أصبحت أكبر وأقوى، كما أوضح الدكتور شاهار، فإن الهيكل العظمي ينمي طبقات جديدة من العظام لتعزيز وتوسيع المنطقة.
في المتوسط، يبلغ حجم تلك النتوءات نحو 2.6 سم (1 بوصة)، وقال العلماء إنها "أكبر بكثير" من متوسط الزوائد في عام 1996.
اقترح العلماء أن السبب في ذلك هو "الثورة التكنولوجية المحمولة باليد".
وفقا للأبحاث التي تم الكشف عنها في العام الماضي، يقضى الشخص العادي في بريطانيا نحو 24 ساعة أسبوعيا (نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة في اليوم) على الهاتف الذكي، في عام 2017.
في المتوسط، يقوم الأشخاص بفحص هواتفهم كل 12 دقيقة، وفقا لإحصائيات تقارير "بي بي سي".
يمتلك نحو 78% من البريطانيين هاتفا ذكيا، ويقضي شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص 40 ساعة أو أكثر عبر الإنترنت كل أسبوع.
كتب الدكتور شاهار وزملاؤه في دراستهم أن "الحمل المتكرر والدائم يؤدي إلى تلف الأوتار والأنسجة الضامة"، موضحًا أن الاستخدام المكثف للأنشطة المعتمدة على الشاشة من قبَل الأفراد من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بظهور تلك الكتل على الرأس.
وأضاف شاهار: "تم التحقق على نطاق واسع من الاضطرابات العضلية الهيكلية المرتبطة بسوء تحرك العضلات في أثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وتم تحديدها كعامل خطر لتطوير الأعراض ذات الصلة في الرقبة والكتفين والساعدين".
وذكر الدكتور شاهار أنه "على الرغم من أن الكتل العظمية من غير المرجح أن تسبب أي آثار ضارة، فإنها قد لا تزول أبدًا. تخيل إن كنت تعاني من مناطق بارزة في رأسك، إذا لم تعالجها فستستمر في النمو".