شعراوي وصقر يتفقدان استاد السويس (صور)

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتفقد استاد السويس

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، المدينة الرياضية واستاد السويس الرياضي، لمتابعة استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما تفقد المقصورة الرئيسية وأرضية الاستاد ومداخل ومخارج الاستاد والمركز الصحفي وقاعة الإعلاميين وغرفة الكنترول وكاميرات المراقبة، وغرف تغيير الملابس والحكام وقاعة استراحة كبار الزوار، والعيادة الطبية للاعبين وكبار الزوار وغرفة تحليل المنشطات. رافقهما الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشاد شعراوي بما شاهده من أعمال تطوير وتجميل داخل استاد السويس والمناطق المحيطة به من حدائق عامة وطرق وميادين وحمامات عامة ومواقف للسيارات. وتابع بأن الشعب المصري سيكون على قدر الحدث والمسئولية تجاه بلده والضيوف من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مصر أنجزت كل هذا في وقت قياسي بعد إسناد تنظيم البطولة لمصر