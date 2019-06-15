10معلومات عن هالة صدقي| شبهها يوسف شاهين بـ«المليجي»

تحتفل اليوم الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها، وشهد مشوارها الفني العديد من النقاط والمراحل التى لم تكن سهلة، خاصة أن هناك من يتصيد لها الأخطاء بحسب وصفها

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

هالة صدقي

فتاة تحلم بالتمثيل من صغرها على الرغم من كونها حاصلة على ليسانس الآداب قسم التاريخ عام 1981، فلم تلتفت إلى تخصصها وفي أثناء دراستها الجامعية ذهبت لزيارة أستوديوهات التليفزيون، وهناك التقت مع المخرج الراحل نور الدمرداش، الذي كان يصور عملا جديدا للفنانة إلهام شاهين التي لم تكن قد حصلت على شهرتها بعد، فأخبرته الفتاة بحبها للتمثيل فعرض عليها دور سبّاحة في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" عام 1979، ومن هنا جاءت انطلاقة الفنانة هالة صدقي في عالم الفن. وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.

1- ولدت هالة صدقي جورج يونان في 15 يونيو 1961، وعاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلمت في مدرسة تمتلكها والدتها، وبرعت في الألعاب الرياضية وكانت تمارس رياضة السباحة في نادي الزمالك. 2- مسلسل "رحلة المليون" كان بداية شهرتها الحقيقية، وتحرص دائما على تنوع أدوارها بين الكوميديا والتراجيديا،