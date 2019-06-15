10معلومات عن هالة صدقي| شبهها يوسف شاهين بـ«المليجي»
تحتفل اليوم الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها، وشهد مشوارها الفني العديد من النقاط والمراحل التى لم تكن سهلة، خاصة أن هناك من يتصيد لها الأخطاء بحسب وصفها
تحرير:محمد عبد المنعم١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
هالة صدقي
فتاة تحلم بالتمثيل من صغرها على الرغم من كونها حاصلة على ليسانس الآداب قسم التاريخ عام 1981، فلم تلتفت إلى تخصصها وفي أثناء دراستها الجامعية ذهبت لزيارة أستوديوهات التليفزيون، وهناك التقت مع المخرج الراحل نور الدمرداش، الذي كان يصور عملا جديدا للفنانة إلهام شاهين التي لم تكن قد حصلت على شهرتها بعد، فأخبرته الفتاة بحبها للتمثيل فعرض عليها دور سبّاحة في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" عام 1979، ومن هنا جاءت انطلاقة الفنانة هالة صدقي في عالم الفن. وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.
1- ولدت هالة صدقي جورج يونان في 15 يونيو 1961، وعاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلمت في مدرسة تمتلكها والدتها، وبرعت في الألعاب الرياضية وكانت تمارس رياضة السباحة في نادي الزمالك.
2- مسلسل "رحلة المليون" كان بداية شهرتها الحقيقية، وتحرص دائما على تنوع أدوارها بين الكوميديا والتراجيديا،
1- ولدت هالة صدقي جورج يونان في 15 يونيو 1961، وعاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلمت في مدرسة تمتلكها والدتها، وبرعت في الألعاب الرياضية وكانت تمارس رياضة السباحة في نادي الزمالك.
2- مسلسل "رحلة المليون" كان بداية شهرتها الحقيقية، وتحرص دائما على تنوع أدوارها بين الكوميديا والتراجيديا، وعملت خلال مشوارها الفني مع مجموعة من أهم المخرجين؛ مثل عاطف الطيب في فيلم "الهروب"، ويوسف شاهين في فيلمي "إسكندرية نيويورك" و"هي فوضى".
3- شاركت فى الكثير من الأعمال التليفزيونية، من أهمها «أرابيسك»، و«رجل من زمن العولمة»، و«زيزينيا»، و«شارع المواردي»، و«حالة خاصة»، و«ونوس»، و«عفاريت عدلي علام» وغيرها، وكان إنتاجها التليفزيوني يعادل ما قدمته فى السينما، ومن أفلامها «الطوفان»، و«لا تسألني من أنا»، و«الهروب»، و«يا دنيا يا غرامي» وغيرها.
4- حصلت خلال مشوارها الفني على عدد كبير من الجوائز والتكريمات فى المهرجانات الدولية والمحلية، إذ تم تكريمها فى المهرجان الفني الثقافي لمدينة بوزان بتونس، كما حصلت عام 2006 من وزيري السياحة والصناعة التونسيين على وسام خاص تكريما لها على مجمل أعمالها الفنية، بجانب حصدها جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل السيت كوم "جوز ماما".
5- تزوجت هالة صدقي مرتين، الأولى بمجدي ويليام وبعدها طلبت الخلع، والزيجة الثانية كانت بالمحامي سامح سامي زكريا، وأنجبت منه في مارس 2009 توأمين هما "يوسف ومريم"، وعن شعور الأمومة تقول: "الأموة ربنا أهداها لي وأنا كبيرة وجعلت لحياتي طعماً ومذاقاً مختلفاً، وأثرت في حياتي بشكل إيجابي كبير جداً، وحملتني مسئولية شاقة ومهمة جعلت مني أماً ديمقراطية وصديقة لأولادي التوأم وأماً ناضجة، وجعلتني أتنازل عن أشياء كثيرة من أجل أولادي".
6- تؤمن بالحسد، وصرحت قبل ذلك عن بعض الحوادث الغريبة التى حدثت معها في لقاء ببرنامج "معكم" وقالت: "البيت ولع، الراجل جاي يصلح لمبة عندي في البيت لقيت البيت كله عمال يفرقع كأنك بتفرقعي صواريخ في البيت، ده كان في الساحل، في مصر بقى كلما أقول فيه جايزة وهاخدها تحصل حاجة، بطلت أقول، حتى الكلب بتاعي هيموت خلاص".
7- نشبت أزمة كبيرة بينها وبين الشركة المنتجة لمسلسل "عفاريت عدلي علام" بسبب عدم كتابة اسمها بعد الفنان عادل إمام، كما كان متفقا عليه، وتمت كتابته بعد الفنانة غادة عادل، ونشر وقتها أنها قدمت شكوى لنقابة المهن التمثيلية لتضررها من الشركة المنتجة، لكنها نفت ذلك عبر حسابها، موضحة أن ما حدث هو سوء تفاهم وسيتم تداركه من الشركة، التي تشرفت بالتعامل معها.
8- صرحت أنها ندمت على المشاركة في عدة أعمال، وتقول: "هناك أفلام أتبرأ منها قدمتها على استعجال تحت شعار الانتشار والتواجد والنجومية حتى أصل للشهرة لعدم وجود خبرة أو وجود ما يسمى بمدير أعمال يدير الفنان كمشروع ويوجهه، واتحرمت من أدوار كثيرة كان نفسى أقدمها مثل بنت البلد والشريرة التي قدمتها مرة واحدة في مسلسل (لا يا ابنتي العزيزة) أول أعمالى وجعلت يوسف شاهين يقول لي: انتي بتفكرينى بمحمود المليجي، وكذلك لم أشبع من أدوار الكوميديا التي أراها أهم الأعمال".
9- أصيبت بأزمة نفسية بعد مشاركتها في مسلسل "ونوس"، موضحة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة CBC، أن السبب وراء ذلك هو بعض مشاهد المسلسل والتي كانت تتطلب ضرورة الاستيقاظ في الساعات الأولى من الصباح إلى جانب المسافة الكبيرة التي كانت تقطعها يوميا إلى أماكن التصوير، وخلال نفس اللقاء هاتفتها والدتها وقالت إنها تتمنى أن تترك هالة صدقي التمثيل وتتفرغ لتربية أولادها.
10- تعرضت الفترة الماضية لأزمة كبيرة حينما نُشر فيديو عبر حسابها على إنستجرام، حمل إساءة للعاملين معها في الوسط الفني وخاصة مسلسل "بركة" آخر أعمالها في شهر رمضان الماضي، إذ وصفتهم بـ"الجرابيع"، وعليه تقدم بعض المحامين ببلاغ ضدها للنائب العام، ولكنها دافعت عن نفسها وقالت: "إن مَن نشر فيديو من كواليس مسلسل ودمج صوتها خلاله ليسيء إلى الفن والفنانين، شخصان مصريا الجنسية يقيمان في أمريكا"، مضيفة أنها قامت بعمل محضر وتم تحويله إلى النيابة، ومباحث الإنترنت توصلت إلى موقعهما، ووصفت الموضوع بـ«التافه»، مشيرة إلى أن رصيدها مع العمال ينهي الأمر.