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10معلومات عن هالة صدقي| شبهها يوسف شاهين بـ«المليجي»

تحتفل اليوم الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها، وشهد مشوارها الفني العديد من النقاط والمراحل التى لم تكن سهلة، خاصة أن هناك من يتصيد لها الأخطاء بحسب وصفها
تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
هالة صدقي
هالة صدقي
فتاة تحلم بالتمثيل من صغرها على الرغم من كونها حاصلة على ليسانس الآداب قسم التاريخ عام 1981، فلم تلتفت إلى تخصصها وفي أثناء دراستها الجامعية ذهبت لزيارة أستوديوهات التليفزيون، وهناك التقت مع المخرج الراحل نور الدمرداش، الذي كان يصور عملا جديدا للفنانة إلهام شاهين التي لم تكن قد حصلت على شهرتها بعد، فأخبرته الفتاة بحبها للتمثيل فعرض عليها دور سبّاحة في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" عام 1979، ومن هنا جاءت انطلاقة الفنانة هالة صدقي في عالم الفن. وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.
1- ولدت هالة صدقي جورج يونان في 15 يونيو 1961، وعاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلمت في مدرسة تمتلكها والدتها، وبرعت في الألعاب الرياضية وكانت تمارس رياضة السباحة في نادي الزمالك. 2- مسلسل "رحلة المليون" كان بداية شهرتها الحقيقية، وتحرص دائما على تنوع أدوارها بين الكوميديا والتراجيديا،
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مسلسل-جن-الاردنى

مسلسل «جن» يفتح النار على نتفلكس بسبب مشاهده الخارجة

هناك الكثير من الأساطير حول الجن التي توارثناها وكانت جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا العربية، رغم رفض البعض لها، ولكن تبقى هذه القصص مادة مثيرة للجميع بمختلف معتقداتهم، وهذا تحديدًا ما اختارته شبكة «نتفلكس» لإنتاج أول مسلسل عربي.. «جن» الذى تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الأردنيين بمرحلة الثانوية، جميعهم فى سن المراهقة، تنطلق أحداثه من خروجهم فى رحلة مدرسية إلى مدينة البترا السياحية، وهناك تقع الكثير من الأحداث غير المتوقعة، تنتج عنها اندماج بين عالمي الإنس والجن، (جني) خير و(جنية) شريرة يحولان عالم البشر إلى معركة دموية بطلها القوة الخارقة.
يوسف شعبان

الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان اليوم

قرر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، تكريم الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم السبت فى السادسة مساءً بنادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، بحضور السفير الفلسطينى بالقاهرة نيابة عن الرئيس، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة. كُرم "شعبان" مؤخرا فى مهرجان هرم الإبداع، فى الدورة الثانية له، على مشواره الفني وأعماله المتميزة، فى حفل أقيم بدار الأوبرا تحت عنوان «أفضل مئة شخصية مؤثرة بالوطن العربي»، وشهدت تلك الدورة تكريم الفنانة سماح أنور أيضًا.
مسلسل-جن-الاردنى

نقيب فناني الأردن: «جن» صوّر دون علمنا (فيديو)

قال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن هناك العديد من ردود الأفعال حول مسلسل "جن" بعد عرض أول حلقة منه على شبكة "نتفليكس" كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة، وعليه خاطب المدعي العام الأردني وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل، لافتًا إلى أن "جن" تم تصويره في الأردن دون علم النقابة، مشيرًا إلى أن من جسدوا الأدوار ليسوا مسجلين في النقابة وهم شباب ليس لهم حضور فني، مؤكدًا دعم نقابة الفنانين الأردنيين للشباب، ولكن في إطار الآداء والثقافة العامة.
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مسلسل-ولد-الغلابة

دراما رمضان 2019 فى ميزان النقاد.. استسهال بلا إبداع

انتهى الموسم الدرامي لرمضان 2019، الذى شهد عرض نحو 25 مسلسلا ما بين أكشن وإثارة وغموض وكوميديا، رغم كونه موسمًا استثنائيا يشهد غياب أبرز نجومه من فنانين وكتاب ومخرجين؛ إلا أن هناك عددا من الفنانين نجحوا فى إثبات أنهم أصحاب مواهب حقيقية، وآخرين فرضوا أنفسهم على أبطال المسلسلات، وآخرين لم يسمع المشاهدون عنهم شيئا، ومع عدم طرح المسلسلات على موقع «اليوتيوب» يبقى فكرة الأعلى والأكثر متابعة فى رمضان المنقضي مجرد اجتهاد، مع عدم وجود أرقام ومؤشرات إحصائية، لذلك كان هناك ضرورة أن نرى مسلسلات رمضان بعيون النقاد والرابح والخاسر وفقًا لميزانهم.
مسلسل-بركة

الحلقة الأخيرة.. الشرطة تنقذ «بركة» من القتل

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، قيام السحاوي باختطاف بركة بهدف قتله، لكن الأخير أخبر صديقه بالأمر، وقال له إنه سيرسل له شريحة يقوم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر ليسجل الجريمة، وينجحا في ذلك بالفعل. ومع تتابع الأحداث، حضرت الشرطة وحررت بركة، وهرب السحاوي للخارج ولكن استطاع بركة أن يعيده للقاهرة بمساعدة رجال الشرطة، وفي النهاية تزوج بركة من جارته الفنانة هنادي مهنى، وذهبا للصعيد، متمنيا إنجاب أطفال منها والعيش مع أهله.
مسلسل-بركة

بركة (29).. عمرو سعد ينقذ الوزراء من الاغتيال

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل بركة بطولة النجم عمرو سعد، أحداثُا مهمة، حيث أرسل بركة -عمرو سعد- فيديو لحسن نجل عزمي، وهو يستنجد بأبيه ويطلب منه تخليصه من العصابة التي تحتجزه، وأجبر عزمى الذي يجسده الفنان "كمال أبو رية" على مقابلته والاتفاق معه. وتتلاحق الأحداث، حيث نرى بركة يعقد اتفاقًا أيضا مع نجل فوزى الغامرى لفك أنابيب الغازات السامة الموجودة فى تكييفات أحد المساجد، المقرر أن يصلى فيه عدد كبير من أفراد الحكومة، وبالفعل قام بفك نصف الأنابيب.
مسلسل-بركة

الحلقة 26.. بركة يفضح العصابة على الهواء مباشرة

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "بركة"، بطولة النجم عمرو سعد، نجاة بركة من محاولة قتله من قبَل الإعلامى الفاسد "علاء عبود"، الذي استأجر شخصًا لقتل بركة، وبعد أن فشلت محاولة قتل بركة، وتأكد من أن المذيع علاء عبود هو من يسعى إلى قتله، استغل بركة تورط المذيع في قتله، وأجبره على أن يساعده في الكشف عن أحد أفراد العصابة الذين يتاجرون في أعضاء البشر، من خلال عرض فيديوهات تدين مدير المستشفى، وعقبها اقتحمت وزارة الداخلية المكان وألقت القبض على مديره.
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