رياضة

على رأسهم كلود لو روا.. مدربون صنعتهم كأس الأمم

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
كأس الأمم
كأس الأمم
تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك فيها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثا كرويا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، كتب بعض المدربين أسماءهم بحروف من نور في سجلات كأس الأمم.
وصنعت كأس الأمم العديد من المدربين، لعل أولهم الفرنسي كلود لو روا، الذي يعد المدرب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة، إذ شارك في 9 بطولات (1986 & 1988 مع الكاميرون- 1990 & 1992 مع السنغال- 2006 & 2013 مع الكونغو الديمقراطية- 2008 مع غانا- 2015 مع الكونغو- 2017 مع توجو). كما أن كلود لو روا المدرب
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انتظام-ومحمد-صلاح-للتدريبات (2)

كلاكيت تاني مرة.. رئيس الزمالك يفتح النار على صلاح

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، هاجم رئيس نادي الزمالك، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، في أثناء صلاة عيد الفطر، حيث انتقد رئيس الزمالك اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النادي، طريقة تعامل «مومو»، مع الأمر بعدما نشر عبر «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد ده مالوش علاقة بالحب ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
ليفربول - برشلونة (1)

روبرتسون: هذا اللاعب لا غنى عنه في ليفربول

أوضح أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، أنه لا يزال لديه رغبة قوية في التحسن والتطور، حيث يسعى في الموسم القادم لتكرار الأداء الاستثنائي الذي ظهر به في الموسم المنصرم، وقال روبرتسون للموقع الرسمي لناديه: "أعتقد أنني قدمت موسمًا جيدًا، ولكن سيظل دائمًا هناك مجال للتحسن أكثر. أبدًا لن أقوم بالثناء على نفسي، وهذه هي فلسفتي وطريقتي. حتى عندما ألعب مباراة جيدة، دائمًا أفكر في تقديم الأفضل من ذلك. أعتقد أنني ظهرت بمستوى جيد خلال الموسم المنصرم، ولكن ما زال بإمكاني أن أصبح لاعبًا أفضل، وأتمنى أن يتطور أدائي بشكل أكبر في المواسم القادمة".
ساديو-ماني

ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا في أمم إفريقيا

تأكد غياب الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، عن افتتاح مباريات منتخب بلاده أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف أسود التيرانجا بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وكشف أليو سيسيه، المدير الفني لأسود التيرانجا، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن نجم ليفربول ساديو ماني لاعب مهم جدا بالنسبة للمنتخب.. "الآن يتعين عليَّ الاختيار من بين 23 لاعبًا.. مستعدون لأي غيابات".
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محمد-فضل

محمد فضل: لم أطلب من الدولة أي أموال.. ودوري فني فقط

كشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، عن أنه سيتم بث مباريات البطولة داخل مراكز الشباب والتجمعات المختلفة دون أي مشكلات، وقال فضل في تصريحات صحفية: "قمت باختيار 6 أشخاص صغار السن، لديهم نفس الطموح، فضمن أهدافي في البطولة أن تخرج لمصر كوادر شبابية تستطيع بعد البطولة أن تدير أي حدث، بجانب وجود شباب آخر يستطيع العمل دون خوف، وكان من أهدافي أيضا عمل مناطق للمشجعين، لكن في النهاية هناك حقوق، نمتلك حق إقامة منطقتين للمشجعين، واحدة في الساحل الشمالي والأخرى في القاهرة، ولا يمكن لنا تجاوز حقوق الرعاية".
نيجيريا

قبل كأس الأمم.. منتخب نيجيريا يزور قناة السويس (صور)

لبى منتخب نيجيريا دعوة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لزيارة الهيئة اليوم الجمعة، في جولة بحرية بصحبة المتطوعين في مجموعة الإسماعيلية، ويقيم منتخب نيجيريا معسكرا مغلقا في مدينة الإسماعيلية يستمر حتى موعد انتقاله للإسكندرية لخوض مباريات المجموعة الثانية، ووافقت بعثة النسور على تلبية الدعوة حيث رافقهم محمد شيحة مدير المجموعة السادسة في البطولة، وعبرت بعثة نيجيريا عن سعادتها البالغة بزيارة قناة السويس وما شاهدوه من حجم إنجاز في هذه المنطقة.
هانى-رمزى

هاني رمزي يعدد سلبيات ودية تنزانيا قبل كأس الأمم

قال هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن مباراة تنزانيا الودية أظهرت العديد من السلبيات التي سيعمل الجهاز على علاجها في الفترة القادمة، وأشار في تصريحات متلفزة، إلى أن رفع الحمل البدني خلال الأيام الماضية، والتدريب يوميًا على فترتين، تسبب في معاناة عدد من اللاعبين من الإرهاق، وأضاف أن أهم السلبيات كانت فقدان الكرة كثيرًا في وسط الملعب، واهتزاز الدفاع في فترات كثيرة، مؤكدًا أن تجربة أكثر من طريقة لعب، والاطمئنان على عدد من اللاعبين البدلاء أهم الإيجابيات، مشيرًا إلى أن مباراة غينيا المقبلة ستشهد الدفع بالتشكيل الأقرب للأساسي.
على-غزال

علي غزال: كلنا واحد في المنتخب وجاهزون لكأس الأمم

أكد علي غزال، لاعب خط وسط المنتخب الوطني، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال غزال في تصريحات تليفزيونية: "نؤدي التدريبات بقوة، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب، وكلنا واحد في المنتخب، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي واحتياطي، الأهم هو أن نحصد لقب البطولة، وهناك لاعبون كانوا يستحقون التواجد مع المنتخب في البطولة الإفريقية، ولكن هذه وجهة نظر الجهاز الفني ويجب على الجميع احترامها، خاصة أن جميع اللاعبين في القائمة النهائية على مستوى عال من الكفاءة".
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