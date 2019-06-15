على رأسهم كلود لو روا.. مدربون صنعتهم كأس الأمم

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

كأس الأمم

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك فيها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثا كرويا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، كتب بعض المدربين أسماءهم بحروف من نور في سجلات كأس الأمم.

وصنعت كأس الأمم العديد من المدربين، لعل أولهم الفرنسي كلود لو روا، الذي يعد المدرب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة، إذ شارك في 9 بطولات (1986 & 1988 مع الكاميرون- 1990 & 1992 مع السنغال- 2006 & 2013 مع الكونغو الديمقراطية- 2008 مع غانا- 2015 مع الكونغو- 2017 مع توجو). كما أن كلود لو روا المدرب