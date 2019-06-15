جريمة

غدر زوجة.. خططت لسرقة زوجها العجوز والصدفة كشفتها

تحرير:سماح عوض الله ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
شركاء الزوجة
شركاء الزوجة
ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة، تزوجت من تاجر عجوز يبلغ من العمر 78 سنة، وذلك طمعًا فى أمواله، ولم تكن تكتف بما يمنحه إليها، وحينما علمت بسفره إلى مسقط رأسه بمحافظة أسوان، وعودته بمبلغ 20 ألف جنيه، خططت لحيلة للاستيلاء على أموال زوجها بالإكراه بالاستعانة بآخرين، وتوجهت لاستقباله والترحاب به من محطة القطار إلى منزلهم، ولما تيقنت من حيازة زوجها للمبلغ، أعطت إشارة لأتباعها فى تنفيذ مخطط السرقة، ونجحوا فى ذلك إلا أن دورية أمنية ضبطت اللصين بدائرة قسم شرطة السلام، ليعترفا بجريمة الزوجة، وذلك قبل إبلاغ المجني عليه عن الواقعة.
تم ضبط لصين قبل إبلاغ المجني عليه عن سرقته بالإكراه، إذ تصادف مرور قوة أمنية لمباحث قسم شرطة دار السلام، مع مرور شابين يستقلان دراجة دون لوحات معدنية، وعلى الفور لاحقت الشرطة الشابين وبتفقدهما تبين أن أحدهما مصاب بجروح سطحية باليد اليمنى، وبحوزتهما نصل معدنى "كتر" ومبلغ 20 ألف جنيه عليهم آثار دماء. بمناقشة
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الانتحار شنقا - أرشيفية

عاتبته أمه للتدخين.. طفل ينتحر في مسجد بالإسماعيلية

أقدم طفل على شنق نفسه، اليوم السبت، داخل مسجد تحت الإنشاء بإحدى المزارع بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بعد نشوب خلاف بينه وبين والدته، التي كانت تنصحه بالإقلاع عن التدخين، ما أثر فى نفسيته ودفعه للانتحار. تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم خالد الشيخ نائب مأمور مركز القصاصين، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل مشنوق داخل أحد المساجد ما زال تحت الإنشاء، في إحدى المناطق الزراعية.
جثة-فتاة

طعنه بمفك.. صاحب ورشة يقتل طليق شقيقته في «الظاهر»

دفعت الخلافات العائلية صاحب ورشة أحذية للتخلص من طليق شقيقته بمنطقة الظاهر، استل «مفك» وسدد به طعنة نافذة في صدر الأخير، أودت بحياته في الحال، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول من الأهالي في الشارع، قبل أن يتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه بها.
المتهمين بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة (5)

الداخلية تلاحق المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة المتهمين وأصحاب صفحات فيسبوك ممن يستغلون قدرتهم التكنولوجية في نشر وتسريب نماذج من أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص والقائمين على صفحات الغش والمتاجرين بأدوات تسهيل عملية غش الامتحانات داخل اللجان، كان آخرها اليوم السبت بالقبض على 5 أشخاص بأماكن ومحافظات متفرقة لممارستهم نفس النشاط، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها نظير تسريب النماذج، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
متهمين-بالسرقة (2)

حاميها حراميها.. كشف غموض سرقة فيلا بالشروق

لم يخطر ببال مالكة فيلا بمنطقة الشروق أن الشاب الذى وفرت له فرصة عمل لديها، واستأمنته على فيلتها لحراستها، سيكون المخطط الأول لسرقة مسكنها بالاستعانة بعاطل وسائق من معارفه، إذ عادت إلى فيلتها لتفاجأ باقتحامها وسرقة بعض محتوياتها، فذهبت إلى قسم الشرطة لتبلغ بالسرقة دون أن تتهم أحدا، وتجنبت اتهام حارس الفيلا قائلة إنه صبي صغير لا يمكن أن يرتكب جريمة فى حقها، حتى كشفت جهود فريق البحث عن أن الجاني هو حارس الفيلا البالغ من العمر 19 سنة، وسبق اتهامه فى قضية "أحداث"، بالتعاون مع عاطل سبق اتهامه فى قضية سرقة مساكن، وسائق.
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مصرع 6 عناصر إرهابية-بالقليوبية (1)

من «المساعدة» إلى أبو «عيطة».. الداخلية تدك الإرهاب

لا تتوانى الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون، فمنذ العملية الإرهابية التى استهدفت كمينا بجنوب العريش، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، ورجال الأمن ساهرون لمطاردة الإرهابيين، ودك أوكارهم، ثأرا لأرواح الشهداء الأبرار، وفى هذا السياق أصدرت وزارة الداخلية ثلاثة بيانات مفصلة، فيها أعداد الإرهابيين الذين قتلوا فى اشتباكات مع قوات الأمن وكمية ونوعيات الأسلحة التى ضُبطت بحوزتهم فى ساحة الاشتباك، ونرصد تفاصيل البيانات الثلاثة فى السطور التالية.
انتحار

سهرات مراهقة.. لغز انتحار فتاة المطرية

صرحت نيابة المطرية، بدفن جثمان فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 19 سنة، بعد توقيع كشف الطب الشرعي على الجثمان للتحقق من سبب الوفاة، الوارد فى محضر الشرطة أنه انتحار بالقفز من شرفة الطابق الثامن، وأمرت النيابة باستدعاء والدة وخالة المتوفاة، لسماع أقوالهما فى الواقعة، والتحقق من تهديد الأم لابنتها بشكواها إلى والدها، الذى هجرهما وعاد إلى سكن عائلته بمحافظة المنيا، لكون الفتاة غير مطيعة لأمها وكثيرة الخروج من المنزل والسهر مع صديقاتها، دون استجابة لنهي والدتها التى هددتها مؤخرًا بإخبار والدها بالأمر.
حسن نافعة

بلاغ يتهم حسن نافعة بالنيل من السلطة القضائية

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم فيه الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، والنيل من السلطة القضائية، وتأييد ودعم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وطالب البلاغ بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقه، وذلك بسبب تدوينة نشرها على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" يؤيد فيها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجون حسب ما ورد فى البلاغ.
استروكس

ضبط إستروكس وحشيش بحوزة عاطلين في التجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على عاطلين بحوزتهما 12 كيسا لمخدر الإستروكس، و20 قطعة من مخدر الحشيش بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد ورود معلومات إلى رجال المباحث باستعداد عاطلين لترويج كمية كبيرة من المخدرات على عملائهما بالتزامن مع عيد الفطر، وتم إخطار النيابة العامة، وأذنت لرجال المباحث بضبط المتهمين، وتم إعداد كمين أمني فى أماكن ترددهما، أسفر أحدها عن الإيقاع بهما متلبسين بحيازة وترويج المواد المخدرة وتم التحفظ عليهما.
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