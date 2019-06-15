غدر زوجة.. خططت لسرقة زوجها العجوز والصدفة كشفتها

تحرير:سماح عوض الله ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

شركاء الزوجة

ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة، تزوجت من تاجر عجوز يبلغ من العمر 78 سنة، وذلك طمعًا فى أمواله، ولم تكن تكتف بما يمنحه إليها، وحينما علمت بسفره إلى مسقط رأسه بمحافظة أسوان، وعودته بمبلغ 20 ألف جنيه، خططت لحيلة للاستيلاء على أموال زوجها بالإكراه بالاستعانة بآخرين، وتوجهت لاستقباله والترحاب به من محطة القطار إلى منزلهم، ولما تيقنت من حيازة زوجها للمبلغ، أعطت إشارة لأتباعها فى تنفيذ مخطط السرقة، ونجحوا فى ذلك إلا أن دورية أمنية ضبطت اللصين بدائرة قسم شرطة السلام، ليعترفا بجريمة الزوجة، وذلك قبل إبلاغ المجني عليه عن الواقعة.

تم ضبط لصين قبل إبلاغ المجني عليه عن سرقته بالإكراه، إذ تصادف مرور قوة أمنية لمباحث قسم شرطة دار السلام، مع مرور شابين يستقلان دراجة دون لوحات معدنية، وعلى الفور لاحقت الشرطة الشابين وبتفقدهما تبين أن أحدهما مصاب بجروح سطحية باليد اليمنى، وبحوزتهما نصل معدنى "كتر" ومبلغ 20 ألف جنيه عليهم آثار دماء. بمناقشة