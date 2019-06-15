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وسط مطالبات إسرائيلية| هل ستشهد غزة حربا برية قريبا؟

مراقبون يرون أنه من غير المؤكد أن تذهب إسرائيل قبل الانتخابات إلى مسار تصاعدي كبير في قطاع غزة، لكن جيش الاحتلال يبدو أنه يتجه لتقديم طريقة تعامل جديدة مع قطاع غزة
تحرير:وفاء بسيوني ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
استمرار معاناة أهالي غزة
استمرار معاناة أهالي غزة
"كل شيء متعلق بخيط رفيع، في أية لحظة من الممكن أن ينفجر الوضع بشكل كبير"، جملة أطلقها ضابط إسرائيلي عن توقعاته للأوضاع المقبلة في قطاع غزة، إذ أشارت تقديراته إلى أن الأوضاع في القطاع قابلة للاشتعال أكثر من أي وقت مضى. ويبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجه إلى تقديم توصية للمستوى السياسي في إسرائيل بتبني سياسات أكثر عدوانية تجاه قطاع غزة، وسط تحذيرات من جيش الاحتلال بتفجر الأوضاع مع تصاعد الاحتجاجات وقيام المتظاهرين الفلسطينيين بإطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، والتي أصبحت صداعا في رأس الاحتلال مع فشله في وقفها.
  عملية برية مصادر في جيش الاحتلال أشارت إلى أنه يجب وقف الصواريخ التحذيرية التي تقصفها إسرائيل قبل تدميرها المباني الفلسطينية، وأنه يجب تفجير هذه المباني حتى لو ارتقى شهداء. رئيس مستوطنة "سديروت" ألون ديفيدي، جدد مطالبته بعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، وقال تعقيبا على إصابة بناية في "سديروت"
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عمر-البشير (4)

السودان: إحالة عمر البشير للمحاكمة بعد أسبوع

أعلن النائب العام السوداني، اليوم السبت، إحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وكانت القوى الأمنية في السودان قد أحبطت محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ"العربية.نت". وقالت المصادر، إن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.
سد-النهضة (10)

لإنتاج الكهرباء.. الكونغو تعتزم بناء 5 سدود

أعرب فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبته في بناء خمسة سدود جديدة لتخزين المياه على روافد نهر الكونغو؛ لإنتاج نحو 44000 ميجاوات من الكهرباء أي ما يعادل إنتاج 40 مفاعلا نوويا. ولخص استراتيجيته لإنتاج الطاقة خلال السنوات والعقود المقبلة أيضا بقوله: "ما زالت المياه والكهرباء معركة يتعين الفوز بها بكل الوسائل المتاحة". وأكد، أنه إذا تطور العمل في مشروع إنجا الكبير بجميع مراحله، وحتى المرحلة الثامنة، فسيمكن ذلك من توليد 44000 ميجاوات" من الكهرباء، وهو ما يعادل أكثر من ضعف إنتاج سد "الممرات الثلاثة" في الصين أو 40 مفاعلا نوويا.
انفجار في السودان

مقتل 10 ضباط من شرطة كينيا في انفجار قرب الصومال

لقى 10 ضباط على الأقل من الشرطة الكينية، مصرعهم، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا". وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت، أن متطرفين أطلقوا الرصاص في وسط بلدة واجير وخطفوا 3 من جنود الاحتياط. ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، "الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.
انفجار-عبوة ناسفة (1)

استهدفا النواب والأمن.. انفجاران يهزان عاصمة الصومال

شهدت العاصمة الصومالية مقديشيو، اليوم السبت، انفجارين، ما أسفر عن إصابة شخص واحد. وأفادت مواقع محلية صومالية بأن "الانفجار الأول ضرب منطقة سيادكا، القريبة من مجلس النواب، والثاني كان بالقرب من حاجز أمني". ونقلت عن شهود عيان القول إن "الانفجار الثاني وقع بعد أن أوقفت قوات الأمن سيارة محملة بالمتفجرات، وأسفر الانفجار عن إصابة السائق، الذي تم توقيفه لاحقا"، بحسب "سبوتنيك". ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل موظفين من الأوقاف في القدس

استمرارًا لممارسات إسرائيل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مدير الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية وموظف لجنة الاعمار، من المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال اعتقلت بالقوة المهندس بسام الحلاق مدير الإعمار، وموظف لجنة الإعمار محمد الهدرة، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "باب السلسلة" بالقدس القديمة. وأَضاف الدبس أن عامل لجنة الاعمار كان يقوم بإصلاح "بلاطة واحدة" في منطقة باب القطانين داخل المسجد الأقصى، وخلال ذلك حضرت الشرطة ومنعتهم من مواصلة العمل وقامت باعتقاله.
قصف-غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أرضًا جنوب قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أرضا زراعية جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال أغارات على أرض زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن إصابات. يأتي ذلك عقب إعلان الاحتلال عن اعتراض "القبة الحديدية" صاروخاً اطلق الليلة الماضية من قطاع غزة على "اشكول". وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في "اشكول" وتمكنت القبة الحديدة بعدها من اعتراض الصاروخ. وكانت سلطات الاحتلال قد قررت إغلاق بحر قطاع غزة، ومنعت الصيادين من الصيد حتى إشعار آخر تحت حجج واهية.
الانتخابات الإسرائيلية

كيف تحاول فلسطين التأثير على الانتخابات الإسرائيلية؟

منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عقدت في أبريل الماضي، أجرى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية محادثات مع رؤساء البلديات والنشطاء السياسيين من عرب الداخل لاستكشاف إمكانية التعاون معهم. حيث تحاول السلطة الفلسطينية تعزيز التعاون السياسي اليهودي العربي في إسرائيل، إما عن طريق إقامة حزب جديد أو عن طريق دعم حزب "ميرتس" اليساري. إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يتواصل في الأشهر الأخيرة مع رؤساء الأحزاب العربية الإسرائيلية، بسبب عدم رضا رام الله عن قرارهم بتفكيك القائمة المشتركة التي شاركوا فيها في انتخابات عام 2015.
القدس

قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
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