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أوراق منسية وصور لم تعرض.. احتفالية جوته بثورة 19

تحرير:كريم محجوب ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
صورة أرشيفية لثورة 1919
صورة أرشيفية لثورة 1919
ينظم مركز التحرير لاونج جوته، يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو الجارى، احتفالية «مئوية ثورة 19» وذلك بمناسبة مرور مئة عام على ثورة 1919، بمقر التحرير لاونج، بالقرب من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد. تبدأ فعاليات الاحتفالية بجلسة تحمل عنوان "الأرشيف الوطني لثورة 1919 بين الرقمنة والتقليدية"، في تمام الساعة الحادية عشرة، بمشاركة عدد من المهتمين والباحثين والأكاديميين في التاريخ المصري وتاريخ الثورات، وتعقبها جلسة نقاش "الأوراق المنسية لثورة 1919"، وفيها تناقش ملفات وأحداث وشخصيات الثورة غير المشهورة.
ثم تشهد الاحتفالية عرضا لمجلد "الثورة الأم"، وهو أول مجلد توثيق فوتوغرافي لثورة 1919 فيه صور لم تعرض من قبل. وفي الإطار ذاته يُعقد حفل صدور وتوقيع كتاب "الثورة الأم" للكاتب شريف عارف، بحضور وزير السياحة السابق منير فخري عبد النور، ويعقب جلسة النقاش عرض فيلم وثائقي عن ثورة 19، ويلحق بهما انعقاد ندوة
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عرض «واحدة حلوة» يمثل مصر في افتتاحية مهرجان قرطاج

قال مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، الفنان شادي سرور، إن عرض المونودراما المسرحي «واحدة حلوة» سيمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس، حيث يفتتح "العرض" المهرجان، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو. العرض المسرحي«واحدة حلوة» من إخراج أكرم مصطفى ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ومأخوذ عن نص "امرأة وحيدة" لداريوفو وفراكارما، وفيه تناقش وتعرض المشكلات التى تواجهها المرأة في المجتمع.
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ضد الإنجليز والإخوان.. فتحية العسال تاريخ من النضال

حتى منتصف القرن الماضي، ومصر مُكبلة بقيود الاحتلال التي أرهقتها وأرجعتها قرونا، كان التعليم فيها صعبًا، وتحديدًا تعليم الفتيات بشكل خاص كان أمرًا شبه مستحيل، فكان أغلب الآباء ينجرف تحت شعارات التقاليد الرجعية ويرفض تعليم بناته، وكانت بالطبع غالبية الفتيات ترضى وتسلم، لكن هناك من يخرج كنور مضيء من وسط تلك العتمة المخيفة، ويرفض الجهل ويقرر بكل قوة أن التعليم هو القرار الصائب الذي لا رجعة فيه، وخير مثال على هذا الكاتبة والسياسية والمناضلة فتحية العسال التي تحل علينا اليوم الذكرى الخامسة لوفاتها.
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السيسي يطمئن على الحالة الصحية لـ«لينين الرملي»

قالت فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، إن رئاسة الجمهورية تواصلت معها، للاطمئنان على الحالة الصحية لزوجها، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت فاطمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، شكلت لجنة من أجل متابعة الحالة الصحية لـ«الرملي»، كما أكدت أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تتواصل معها بصفة دائمة؛ للاطمئنان على الكاتب الكبير، فضلا عن أصدقائه ومحبيه.
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