أوراق منسية وصور لم تعرض.. احتفالية جوته بثورة 19

تحرير:كريم محجوب ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

صورة أرشيفية لثورة 1919

ينظم مركز التحرير لاونج جوته، يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو الجارى، احتفالية «مئوية ثورة 19» وذلك بمناسبة مرور مئة عام على ثورة 1919، بمقر التحرير لاونج، بالقرب من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد. تبدأ فعاليات الاحتفالية بجلسة تحمل عنوان "الأرشيف الوطني لثورة 1919 بين الرقمنة والتقليدية"، في تمام الساعة الحادية عشرة، بمشاركة عدد من المهتمين والباحثين والأكاديميين في التاريخ المصري وتاريخ الثورات، وتعقبها جلسة نقاش "الأوراق المنسية لثورة 1919"، وفيها تناقش ملفات وأحداث وشخصيات الثورة غير المشهورة.

ثم تشهد الاحتفالية عرضا لمجلد "الثورة الأم"، وهو أول مجلد توثيق فوتوغرافي لثورة 1919 فيه صور لم تعرض من قبل. وفي الإطار ذاته يُعقد حفل صدور وتوقيع كتاب "الثورة الأم" للكاتب شريف عارف، بحضور وزير السياحة السابق منير فخري عبد النور، ويعقب جلسة النقاش عرض فيلم وثائقي عن ثورة 19، ويلحق بهما انعقاد ندوة