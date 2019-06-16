منها الخنفساء.. هذه السيارات قد لا تراها قريبًا

على مدى الفترة الماضية، فقدت هذه السيارات مجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة، بما ينذر بإمكانية اختفائها التام من الأسواق العالمية المختلفة قريبًا
على الرغم من محاولات الشركات العالمية المصنعة للسيارات التطوير بشكل مستمر في إصداراتها الجديدة بالأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد يعني بطبيعة الحال اندثار مجموعة من الموديلات في الفترة المقبلة، أو على الأقل إلغاء عملية إنتاج بعض الإصدارات الشهيرة لتلك السيارات.
وتراهن الشركات العالمية على الجديد دومًا، سواء من حيث الإمكانات الفنية أو الأدائية بشكل رئيس، الأمر الذي يجعلها قد تهمل عن دون قصد عددا من السيارات الأخرى، حتى وإن كانت قد حققت بعض النجاح في الأسواق العالمية خلال إحدى فترات إنتاجها بشكل جعل الشركة تراهن على التطوير.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "تي إف إل كار" مجموعة من السيارات التي قد تختفي قريبًا من الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لتحليلها السوقي الخاص للعام الجاري.
ألفا روميو 4C كوبيه
راهنت ألفا روميو على هذه السيارة لتحقيق إعادة الانتشار مجددًا في العديد من الأسواق العالمية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية،
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "تي إف إل كار" مجموعة من السيارات التي قد تختفي قريبًا من الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لتحليلها السوقي الخاص للعام الجاري.
ألفا روميو 4C كوبيه
راهنت ألفا روميو على هذه السيارة لتحقيق إعادة الانتشار مجددًا في العديد من الأسواق العالمية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم من اهتمام الشركة الإيطالية بالعديد من العوامل في سيارة ألفا روميو 4C كوبيه، مثل التصميم الجذاب والوزن الخفيف، بالإضافة إلى الشكل الخارجي الذي يجذب المتحمسين بقوة، إلا أن السيارة لم تجد نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، بما قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بإنهاء تواجدها في المستقبل القريب.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
فورد فيوجن سبورت
من الناحية الفنية، سيستمر فورد فيوجن في عام 2020 على الأقل، وذلك وفقًا لأحدث خطط الشركة الأمريكية، ومع ذلك، فإنها قد تنهي عمل إصدار محرك V6 الرياضي المتميز، والذي كان أقوى نسخة من فورد فيوجن يمكن شراؤه، خاصة أن الشركة الأمريكية تخطط أيضًا لتوسيع خط ST الخاص بها، مما يفسر جاذبية الجمهور نحو الموديلات السيدان التي تنتجها الشركة الأمريكية، ولذلك فإن من المتوقع أن تكون هذه الأيام هي الأخيرة للسيارة في الأسواق العالمية.
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سمارت فور تو
لقد كانت سيارة سمارت فور تو نموذجًا للكهرباء فقط على مدار العامين الماضيين، لكنه لم ينقل تمامًا إلى مرحلة السيارة المطلوبة عالميًّا، حيث باعت أكثر من 21 ألف نسخة منذ أن تم طرحها لأول مرة في الأسواق العالمية عام 2008، ويكفي القول إن الشركة الشهيرة باعت باعت 1300 نسخة من السيارة فقط في عام 2018، الأمر الذي يعني أنها لا تتمتع بالشعبية الكبيرة التي تؤهلها للاستمرار في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
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فولكس فاجن بيتل
على الرغم من كونها واحدة من الموديلات التاريخية في الأسواق العالمية، إلا أن السيارة الشهيرة بالخنفساء في صورتها الجديدة، والتي أصدرت في الأسواق العالمية لأول مرة عام 2011، لم تكن على نفس مستوى الشعبية التي حققتها فولكس فاجن بيتل خلال ستينات وسبيعنات القرن الماضي، ما أهلها إلى أن تظل متداولة في الأسواق العالمية المختلفة خلال الوقت الحالي، وذلك يرجع بشكل رئيس إلى قدراتها الفنية والأدائية العالية.
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أودي تي تي
قدمت السيارة الألمانية الفاخرة لأول مرة بالأسواق العالمية عام 1998، إلا أن النسخ الأكثر انتشارًا في الأسواق العالمية لم تكن تلك التي راهنت عليها بقوة أودي من السيارة الشهيرة.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
وبعد عقدين كاملين من العمل في الأسواق العالمية، لم تستطع السيارة الألمانية الحفاظ على مستويات شعبيتها في الوقت الحالي، الأمر الذي قد يكون بداية لإمكانية اختفائها من الأسواق العالمية قريبًا.