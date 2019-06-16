منها الخنفساء.. هذه السيارات قد لا تراها قريبًا

على مدى الفترة الماضية، فقدت هذه السيارات مجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة، بما ينذر بإمكانية اختفائها التام من الأسواق العالمية المختلفة قريبًا

تحرير:محمود نبيل ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

بيتل

على الرغم من محاولات الشركات العالمية المصنعة للسيارات التطوير بشكل مستمر في إصداراتها الجديدة بالأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد يعني بطبيعة الحال اندثار مجموعة من الموديلات في الفترة المقبلة، أو على الأقل إلغاء عملية إنتاج بعض الإصدارات الشهيرة لتلك السيارات. وتراهن الشركات العالمية على الجديد دومًا، سواء من حيث الإمكانات الفنية أو الأدائية بشكل رئيس، الأمر الذي يجعلها قد تهمل عن دون قصد عددا من السيارات الأخرى، حتى وإن كانت قد حققت بعض النجاح في الأسواق العالمية خلال إحدى فترات إنتاجها بشكل جعل الشركة تراهن على التطوير.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "تي إف إل كار" مجموعة من السيارات التي قد تختفي قريبًا من الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لتحليلها السوقي الخاص للعام الجاري. ألفا روميو 4C كوبيه راهنت ألفا روميو على هذه السيارة لتحقيق إعادة الانتشار مجددًا في العديد من الأسواق العالمية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية،