ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا في أمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

ساديو ماني

تأكد غياب الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، عن افتتاح مباريات منتخب بلاده أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف أسود التيرانجا بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وكشف أليو سيسيه، المدير الفني لأسود التيرانجا، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن نجم ليفربول ساديو ماني لاعب مهم جدا بالنسبة للمنتخب.. "الآن يتعين عليَّ الاختيار من بين 23 لاعبًا.. مستعدون لأي غيابات".

وأضاف المدير الفني لمنتخب السنغال أن مجموعة اللاعبين متحفزون في الوقت الحالي من أجل بدء البطولة وأن وجود ساديو ماني معنا سيكون قوة دافعة لنا، وحتى إن لم يوجد فنحن فريق مميز وجميعنا يعلم قيمة ساديو ماني. وأبدى مدرب أسود التيرانجا اندهاشه من لوائح الاتحاد الإفريقي (كاف) التي تسببت في إيقاف اللاعب، قائلًا: