رياضة

ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا في أمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
ساديو ماني
ساديو ماني
تأكد غياب الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، عن افتتاح مباريات منتخب بلاده أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف أسود التيرانجا بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وكشف أليو سيسيه، المدير الفني لأسود التيرانجا، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن نجم ليفربول ساديو ماني لاعب مهم جدا بالنسبة للمنتخب.. "الآن يتعين عليَّ الاختيار من بين 23 لاعبًا.. مستعدون لأي غيابات".
وأضاف المدير الفني لمنتخب السنغال أن مجموعة اللاعبين متحفزون في الوقت الحالي من أجل بدء البطولة وأن وجود ساديو ماني معنا سيكون قوة دافعة لنا، وحتى إن لم يوجد فنحن فريق مميز وجميعنا يعلم قيمة ساديو ماني. وأبدى مدرب أسود التيرانجا اندهاشه من لوائح الاتحاد الإفريقي (كاف) التي تسببت في إيقاف اللاعب، قائلًا:
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اتحاد-الكرة

ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء المناطق

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء الفروع والمناطق بمقر الجبلاية، وجاء الاجتماع لمناقشة التنسيق بين الاتحاد والفروع والمناطق من أجل رفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة قبل الموسم الجديد، وغاب أحمد مجاهد عن الاجتماع لوجوده مع اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، وعصام عبدالفتاح لانشغاله مع لجنة حكام الكاف، وكل من مجدي عبدالغني وحازم إمام لتواجدهما خارج مصر، وهاني أبو ريدة في اجتماع مع الوزراء للتنسيق حول بطولة إفريقيا.
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منافس مصر.. أوغندا تهزم ساحل العاج قبل أمم إفريقيا

تمكن المنتخب الأوغندي، من الفوز على نظيره منتخب ساحل العاج، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، جاء هدف منتخب أوغندا عن طريق فاروق ميا فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء. وكان سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي قال: «سيخوض منتخب مصر البطولة بميزة كبيرة عن كل منافسيه وهو وجود الدعم الجماهيري الكبير، لكننا سنكون مستعدين عند الموعد».
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رئيس الزمالك: جروس بيسكر وكان هيتضرب من هذا الثنائي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم السبت، بمقر النادي، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، كان يترك لاعبي القلعة البيضاء بعد كل مباراة، ويرفض استقلال الحافلة الخاصة بالنادي معهم، عكس باقي المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق، وقال إنه كان يستقل سيارته الخاصة ويذهب لكي يسكر، مضيفًا أن ثنائي الفريق حازم إمام ومحمود عبد المنعم (كهربا) كانا على وشك أن يتعديا على السويسري جروس.
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رئيس الاتحاد السنغالي: سنفوز بأمم إفريقيا لهذا السبب

أكد أوجستين سنغور، رئيس اتحاد الكرة السنغالي، أن فرصة منتخب بلاده كبيرة جدًا للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لأننا نمتلك لاعبين أكفاء ومتميزين وعلى مستوى عال، حتى أقوى من السنوات السابقة، التي كنا نلعب فيها بطريقة فردية ونعتمد على النجم الواحد كالحاج ضيوف وفاديجا على سبيل المثال، ولكننا الآن فريق جماعي، وأوضح: «جئنا للفوز بالبطولة التي تنظمها مصر بشكل جيد وظهر ذلك من خلال استقبال البعثة في المطار وفي مقر إقامة المعسكر بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا للقاء منتخب نيجيريا وديًا غدًا الأحد».
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منتخب السنغال يصل الإسماعيلية استعدادا للقاء نيجيريا

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة منتخب السنغال المكونة من 30 لاعبا وإداريا إلى محافظة الاسماعيلية لإقامة معسكر على مدار يومين قبل لقاء منتخب نيجريا، يوم الأحد المقبل، الودي على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكان على رأس البعثة اللاعب ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وزميل اللاعب المصري محمد صلاح، وعدد كبير من نجوم المنتخب.
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أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019

وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
صلاح-وماني‎

فابينيو: ماني استثنائي ودائمًا يصنع الفارق

بعد الظروف الصعبة التي تغلب عليها خلال الموسم المنصرم، أعرب البرازيلي فابينيو، نجم ليفربول، عن رضاه عن موسمه الأول مع الريدز، وقال فابينيو للموقع الرسمي لناديه: "موسمي الأول كان جيدًا. كنت أعلم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت لتعلم بعض الأشياء والتكيف مع الوضع الجديد، وأعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد. لم يستمر الأمر طويلا، وأتذكر أنني لم أشارك أساسيا منذ البداية، وعلى الرغم من محاولة إقناعي لنفسي بأنني أحتاج للعمل بجد أكثر وأن أتحلى بالصبر، فلم يكن سهلا عليّ تقبل واقع عدم مشاركتي مع الفريق، ولكن هذا أصبح من الماضي الآن، وبعد ذلك أصبحت عنصرًا أساسيا".
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