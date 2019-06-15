الداخلية تلاحق المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية

ضبط 4 أشخاص لإدارتهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسريب نماذج الأسئلة والأجوبة.. وضبط آخر لبيعه سماعات صغيرة تستخدم في الغش داخل اللجان
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة المتهمين وأصحاب صفحات فيسبوك ممن يستغلون قدرتهم التكنولوجية في نشر وتسريب نماذج من أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص والقائمين على صفحات الغش والمتاجرين بأدوات تسهيل عملية غش الامتحانات داخل اللجان، كان آخرها اليوم السبت بالقبض على 5 أشخاص بأماكن ومحافظات متفرقة لممارستهم نفس النشاط، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها نظير تسريب النماذج، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تلقت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص، مقيم ببنى سويف، بإدارة 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، بعمل التحريات أمكن تحديد مكان وجوده بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وبضبطه عثر بحوزته على 2 سماعة صغيرة الحجم،
الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تلقت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص، مقيم ببنى سويف، بإدارة 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، بعمل التحريات أمكن تحديد مكان وجوده بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وبضبطه عثر بحوزته على 2 سماعة صغيرة الحجم، و10 بطاريات صغيرة الحجم، و12 ألف جنيه مصرى، و2 هاتف محمول.
كما ألقت الإدارة القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين، تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.
وفي إطار نفس الجهود ألقي القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص جهاز لابتوب و2 هاتف محمول بحوزته تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.
وكذا ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها، وكذا إدارته 8 مجموعات على أحد مواقع التواصل الاجتماعى لذات الغرض.
وألقت القوات القبض أيضا على أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل لتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 4 أشخاص متهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة.
وضبطت قوات الأمن شخصين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، لقيامهما بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستغلالها في نشر نماذج الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وإجاباتها النموذجية خلال انعقاد لجان الامتحان بقصد تسهيل الغش للطلاب مقابل حصولهم على مبالغ مالية بالاشتراك مع آخر، وبإرشادهما ضبط المتهمان بحوزتهما هاتفا محمول، تبين احتواؤهما على صور لأسئلة ونماذج إجابات لامتحانات الثانوية العامة.
كما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة نجع حمادي في قنا؛ لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها، كما ضبط شخص في بني سويف لقيامه بإدارة 9 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وعُثر بحوزته على جهاز لاب توب، و4 هواتف محمولة، و148 سماعة بلوتوث، و300 شاحن، و11 سماعة صغيرة الحجم، و100 بطارية صغيرة الحجم.