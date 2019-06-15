جريمة

الداخلية تلاحق المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية

ضبط 4 أشخاص لإدارتهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسريب نماذج الأسئلة والأجوبة.. وضبط آخر لبيعه سماعات صغيرة تستخدم في الغش داخل اللجان
تحرير:محمد عبد الجليل ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
متهم
متهم
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة المتهمين وأصحاب صفحات فيسبوك ممن يستغلون قدرتهم التكنولوجية في نشر وتسريب نماذج من أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص والقائمين على صفحات الغش والمتاجرين بأدوات تسهيل عملية غش الامتحانات داخل اللجان، كان آخرها اليوم السبت بالقبض على 5 أشخاص بأماكن ومحافظات متفرقة لممارستهم نفس النشاط، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها نظير تسريب النماذج، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تلقت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص، مقيم ببنى سويف، بإدارة 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، بعمل التحريات أمكن تحديد مكان وجوده بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وبضبطه عثر بحوزته على 2 سماعة صغيرة الحجم،
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جثة-فتاة

طعنه بمفك.. صاحب ورشة يقتل طليق شقيقته في «الظاهر»

دفعت الخلافات العائلية صاحب ورشة أحذية للتخلص من طليق شقيقته بمنطقة الظاهر، استل «مفك» وسدد به طعنة نافذة في صدر الأخير، أودت بحياته في الحال، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول من الأهالي في الشارع، قبل أن يتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه بها.
محمد-بديع

دواع أمنية تعوق ترحيل بديع والبلتاجي في «قسم العرب»

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل القضية التي يحاكم فيها 47 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى جلسة 27 من يوليو المقبل، لتعذّر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، على خلفية اتهامهم بالتحريض على وقائع اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد ومهاجمة قواته عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة؛ ما تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة العشرات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قسم العرب».
غرق

انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها بـ«مصرف» في كفر الشيخ

انتحرت سيدة فى العقد الثالث من العمر تدعى "ك. أ.ف - 35 سنة - ربة منزل"، تعاني من مرض نفسي، ومقيمة بعزبة عمرو مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، بإلقاء نفسها في مياه مصرف الهوكس التابع لمركز مطوبس. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مطوبس بالعثور على جثة طافية لسيدة، ترتدي كامل ملابسها، عبارة عن عباءة حمراء وحجاب أسود بمياه مصرف الهوكس بذات المركز، حيث تم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.
محكمة

سجن محام ومعاونين قضائيين لـ«التزوير» في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين شريف قورة ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات (غيابيًّا) للمتهم "م. ا"، محامٍ، ومعاقبة كل من "ح. أ"، 38 سنة، و"ع. م"، 35 سنة، معاونين قضائيين بقلم محضري بيلا، ويقيمان بمركز بيلا، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وألزمتهما المحكمة دفع المصاريف الجنائية، وصادرت الأحراز المزورة، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية.
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المرور‎ (2)

«المرور» تضبط 34 سائقا «مسطولا» في حملات على الطرق

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية برئاسة اللواء عصام الدين شادي؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، والعمل على تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 6095 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف محافظات الجمهورية من بينها 2416 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" بعدد من الطرق السريعة والصحراوية.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية. تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
مؤتمر-مكافحة-المخدرات

3 مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال في عام

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى، برعاية محمود توفيق وزير الداخلية.. شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم العملية فى إطار القانون.
خلية-العريش-الارهابية‎ (4)

مواجهة متهمي «اللهم ثورة» بتحريات جديدة للأمن الوطني

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 14 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
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