الداخلية تلاحق المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية

ضبط 4 أشخاص لإدارتهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسريب نماذج الأسئلة والأجوبة.. وضبط آخر لبيعه سماعات صغيرة تستخدم في الغش داخل اللجان

تحرير:محمد عبد الجليل ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة المتهمين وأصحاب صفحات فيسبوك ممن يستغلون قدرتهم التكنولوجية في نشر وتسريب نماذج من أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص والقائمين على صفحات الغش والمتاجرين بأدوات تسهيل عملية غش الامتحانات داخل اللجان، كان آخرها اليوم السبت بالقبض على 5 أشخاص بأماكن ومحافظات متفرقة لممارستهم نفس النشاط، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها نظير تسريب النماذج، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تلقت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص، مقيم ببنى سويف، بإدارة 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، بعمل التحريات أمكن تحديد مكان وجوده بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وبضبطه عثر بحوزته على 2 سماعة صغيرة الحجم،