جريمة

طعنه بمفك.. صاحب ورشة يقتل طليق شقيقته في «الظاهر»

تحرير:تهامى البندارى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
دفعت الخلافات العائلية صاحب ورشة أحذية للتخلص من طليق شقيقته بمنطقة الظاهر، استل «مفك» وسدد به طعنة نافذة في صدر الأخير، أودت بحياته في الحال، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول من الأهالي في الشارع، قبل أن يتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه بها.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع قتيل في مشاجرة بين صاحب ورشة أحذية وآخر، تبين من التحريات الأولية أن صاحب الورشة استشاط غضبا نتيجة وجود المجني عليه وهو طليق شقيقته، أمام مسكنه في مشهد أثار حفيظته، قبل أن تنشب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها صاحب ورشة الأحذية بطعن المجني
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الانتحار شنقا - أرشيفية

عاتبته أمه للتدخين.. طفل ينتحر في مسجد بالإسماعيلية

أقدم طفل على شنق نفسه، اليوم السبت، داخل مسجد تحت الإنشاء بإحدى المزارع بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بعد نشوب خلاف بينه وبين والدته، التي كانت تنصحه بالإقلاع عن التدخين، ما أثر فى نفسيته ودفعه للانتحار. تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم خالد الشيخ نائب مأمور مركز القصاصين، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل مشنوق داخل أحد المساجد ما زال تحت الإنشاء، في إحدى المناطق الزراعية.
المتهمين بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة (5)

الداخلية تلاحق المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة المتهمين وأصحاب صفحات فيسبوك ممن يستغلون قدرتهم التكنولوجية في نشر وتسريب نماذج من أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص والقائمين على صفحات الغش والمتاجرين بأدوات تسهيل عملية غش الامتحانات داخل اللجان، كان آخرها اليوم السبت بالقبض على 5 أشخاص بأماكن ومحافظات متفرقة لممارستهم نفس النشاط، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها نظير تسريب النماذج، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
متهمين-بالسرقة (2)

حاميها حراميها.. كشف غموض سرقة فيلا بالشروق

لم يخطر ببال مالكة فيلا بمنطقة الشروق أن الشاب الذى وفرت له فرصة عمل لديها، واستأمنته على فيلتها لحراستها، سيكون المخطط الأول لسرقة مسكنها بالاستعانة بعاطل وسائق من معارفه، إذ عادت إلى فيلتها لتفاجأ باقتحامها وسرقة بعض محتوياتها، فذهبت إلى قسم الشرطة لتبلغ بالسرقة دون أن تتهم أحدا، وتجنبت اتهام حارس الفيلا قائلة إنه صبي صغير لا يمكن أن يرتكب جريمة فى حقها، حتى كشفت جهود فريق البحث عن أن الجاني هو حارس الفيلا البالغ من العمر 19 سنة، وسبق اتهامه فى قضية "أحداث"، بالتعاون مع عاطل سبق اتهامه فى قضية سرقة مساكن، وسائق.
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غدر زوجة.. خططت لسرقة زوجها العجوز والصدفة كشفتها

ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة، تزوجت من تاجر عجوز يبلغ من العمر 78 سنة، وذلك طمعًا فى أمواله، ولم تكن تكتف بما يمنحه إليها، وحينما علمت بسفره إلى مسقط رأسه بمحافظة أسوان، وعودته بمبلغ 20 ألف جنيه، خططت لحيلة للاستيلاء على أموال زوجها بالإكراه بالاستعانة بآخرين، وتوجهت لاستقباله والترحاب به من محطة القطار إلى منزلهم، ولما تيقنت من حيازة زوجها للمبلغ، أعطت إشارة لأتباعها فى تنفيذ مخطط السرقة، ونجحوا فى ذلك إلا أن دورية أمنية ضبطت اللصين بدائرة قسم شرطة السلام، ليعترفا بجريمة الزوجة، وذلك قبل إبلاغ المجني عليه عن الواقعة.
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طعنات-سكين-جريمة

المتهم بذبح طليقته في العيد: «مفترية ومنها لله»

قررت نيابة البساتين، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالشروع في قتل طليقته، بعدما أقدم على ذبحها بمطواة بعدما منعته من رؤية أطفاله خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت المستشفى للاستعلام عن حالة المجني عليها، تمهيدا لسماع أقوالها في الواقعة، قال المتهم أمام النيابة: «ماشفتش عيالي بقالي شهر ولما رحت أشوفهم في العيد برده ماجوش، أعمل إيه، طليقتي مفترية، منها لله، هى السبب في اللى وصلنا ليه».
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«جبروت أسماء».. قتلت زوجها بعد 60 يوما من الزفاف

30 يوما فقط مرت على زواج "أسماء" من "محمد" الذي يكبرها بـ13 عاما، عاشت حياة لم تلق قبولا لديها، لم تنعم بحياة كأى زوجين في بداية حياتهما، لم يعرف النوم مكانا لعينيها، حتى كلت وملت ونسيت طعم الراحة، ظلت تفكر أسماء في طريقة للخلاص من الزوج الذي أرغمت على الارتباط به، إرضاء لأسرتها التي طلبت منها إتمام الزيجة بأى وسيلة، والمبرر الوحيد لديهم «محمد ده راجل كويس هيحافظ عليكى ويصونك مش زى شباب اليومين دول»، لم تجد أسماء مفرا من إنهاء حياة العريس، غافلته بسكين وتخلصت من كابوس ظل يطاردها.
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النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
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«هنرمي خروف ميت».. إحالة قاتلي مالكة حضانة للجنايات

أصدرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، قرارا بإحالة حارس عقار وعامل إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهما بذبح مالكة دار حضانة في منطقة المعصرة، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأنهما رصدا خط سير المجني عليها، وقرر خطفها وسرقة أموالها، ويوم الواقعة قيداها في أثناء مرورها بمنطقة مهجورة، وذبحها أحدهما واستوليا على هاتفها ومبلغ مالي، وفرا هاربين.
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