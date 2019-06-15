طعنه بمفك.. صاحب ورشة يقتل طليق شقيقته في «الظاهر»

تحرير:تهامى البندارى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

جثة- أرشيفية

دفعت الخلافات العائلية صاحب ورشة أحذية للتخلص من طليق شقيقته بمنطقة الظاهر، استل «مفك» وسدد به طعنة نافذة في صدر الأخير، أودت بحياته في الحال، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول من الأهالي في الشارع، قبل أن يتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه بها.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع قتيل في مشاجرة بين صاحب ورشة أحذية وآخر، تبين من التحريات الأولية أن صاحب الورشة استشاط غضبا نتيجة وجود المجني عليه وهو طليق شقيقته، أمام مسكنه في مشهد أثار حفيظته، قبل أن تنشب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها صاحب ورشة الأحذية بطعن المجني