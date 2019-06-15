روبرتسون: هذا اللاعب لا غنى عنه في ليفربول

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

ليفربول

أوضح أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، أنه لا يزال لديه رغبة قوية في التحسن والتطور، حيث يسعى في الموسم القادم لتكرار الأداء الاستثنائي الذي ظهر به في الموسم المنصرم، وقال روبرتسون للموقع الرسمي لناديه: "أعتقد أنني قدمت موسمًا جيدًا، ولكن سيظل دائمًا هناك مجال للتحسن أكثر. أبدًا لن أقوم بالثناء على نفسي، وهذه هي فلسفتي وطريقتي. حتى عندما ألعب مباراة جيدة، دائمًا أفكر في تقديم الأفضل من ذلك. أعتقد أنني ظهرت بمستوى جيد خلال الموسم المنصرم، ولكن ما زال بإمكاني أن أصبح لاعبًا أفضل، وأتمنى أن يتطور أدائي بشكل أكبر في المواسم القادمة".

وأوضح قائد منتخب إسكتلندا أنه يتلقى مساعدة ودعمًا كبيرًا في سعيه نحو الأفضل، من زميله فيرجيل فان ديك، الذي كما يصفه روبرتسون، كان له تأثير إيجابي كبير على الفريق. وأضاف روبرتسون عن فان ديك: "إنه يضيف الكثير للفريق. لقد أصبح أحد القادة المهمين في غرفة الملابس الآن، ويتحدث مع جميع اللاعبين كثيرًا. إنه