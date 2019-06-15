رياضة

روبرتسون: هذا اللاعب لا غنى عنه في ليفربول

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
ليفربول
ليفربول
أوضح أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، أنه لا يزال لديه رغبة قوية في التحسن والتطور، حيث يسعى في الموسم القادم لتكرار الأداء الاستثنائي الذي ظهر به في الموسم المنصرم، وقال روبرتسون للموقع الرسمي لناديه: "أعتقد أنني قدمت موسمًا جيدًا، ولكن سيظل دائمًا هناك مجال للتحسن أكثر. أبدًا لن أقوم بالثناء على نفسي، وهذه هي فلسفتي وطريقتي. حتى عندما ألعب مباراة جيدة، دائمًا أفكر في تقديم الأفضل من ذلك. أعتقد أنني ظهرت بمستوى جيد خلال الموسم المنصرم، ولكن ما زال بإمكاني أن أصبح لاعبًا أفضل، وأتمنى أن يتطور أدائي بشكل أكبر في المواسم القادمة".
وأوضح قائد منتخب إسكتلندا أنه يتلقى مساعدة ودعمًا كبيرًا في سعيه نحو الأفضل، من زميله فيرجيل فان ديك، الذي كما يصفه روبرتسون، كان له تأثير إيجابي كبير على الفريق. وأضاف روبرتسون عن فان ديك: "إنه يضيف الكثير للفريق. لقد أصبح أحد القادة المهمين في غرفة الملابس الآن، ويتحدث مع جميع اللاعبين كثيرًا. إنه
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انتظام-ومحمد-صلاح-للتدريبات (2)

كلاكيت تاني مرة.. رئيس الزمالك يفتح النار على صلاح

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، هاجم رئيس نادي الزمالك، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، في أثناء صلاة عيد الفطر، حيث انتقد رئيس الزمالك اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النادي، طريقة تعامل «مومو»، مع الأمر بعدما نشر عبر «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد ده مالوش علاقة بالحب ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا في أمم إفريقيا

تأكد غياب الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، عن افتتاح مباريات منتخب بلاده أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف أسود التيرانجا بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وكشف أليو سيسيه، المدير الفني لأسود التيرانجا، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن نجم ليفربول ساديو ماني لاعب مهم جدا بالنسبة للمنتخب.. "الآن يتعين عليَّ الاختيار من بين 23 لاعبًا.. مستعدون لأي غيابات".
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على رأسهم كلود لو روا.. مدربون صنعتهم كأس الأمم

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك فيها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثا كرويا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، كتب بعض المدربين أسماءهم بحروف من نور في سجلات كأس الأمم.
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تتويج-ليفربول‎ (3)

إنريكي يتغنى بنجم ليفربول ويصفه بالأفضل في العالم

بعد فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، تحدث الإسباني خوسيه إنريكي نجم ليفربول السابق، مع أندي روبرتسون الظهير الأيسر للريدز، وقال له إنه يعتبره الظهير الأيسر الأفضل في العالم، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه روبرتسون مع الريدز خلال هذا الموسم كان قد وضعه في قائمة أفضل 11 لاعبا في الدوري الإنجليزي وفريق العام في دوري أبطال أوروبا، وخلال الاحتفالات التي شهدتها شوارع ليفربول بعد التتويج باللقب القاري على حساب توتنهام، عبر الظهير الأيسر السابق للريدز عن إعجابه الشديد باللاعب الذي يشغل مكانه في تشكيلة ليفربول الآن.
اليسون-حارس-ليفربول

روبرتسون: أليسون لا يصدق هذا الموسم

لم يكن بمقدور الدولي الأسكتلندي أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، تصديق ما يقدمه زميله الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال، وساعد البرازيلي الدولي على خروج الريدز بشباك نظيفة في المباراة التي انتهت بالفوز بهدفين دون رد، والتتويج بلقب دوري الأبطال السادس، وعقب خروجه بشباك نظيفة في 21 مباراة خلال منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي، أعرب روبرتسون عن امتنانه الشديد لحارس المرمى المنضم من روما في يوليو الماضي.
محمد-صلاح.

محمد صلاح يرقص في غرفة ليفربول (فيديو)

نشر الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق لفريقبول الإنجليزي، احتفالات زملائه داخل غرفة ملابس الريدز بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
فان-ديك

فان دايك: فخور بارتداء قميص ليفربول كل يوم

يستعد الهولندي الدولي، فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة قوية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، وتحدث فان دايك، لموقع ليفربول في معسكر ماربيلا، عن المباراة قائلآ: "لقد عملنا بجد هذا الموسم، وسنقدم كل ما لدينا وسنرى ماذا سيحدث في النهاية، ويتواجد مع الفريق العديد من القادة الدوليين. عليهم أن يقودوا بعضهم البعض، وأعتقد أن هذا هو أهم شيء. أعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين مميزة. نأمل أن نبقى معاً لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى على الأقل وأن نحقق الكثير من الأشياء سويًا".
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