كلاكيت تاني مرة.. رئيس الزمالك يفتح النار على صلاح

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

محمد صلاح

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، هاجم رئيس نادي الزمالك، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، في أثناء صلاة عيد الفطر، حيث انتقد رئيس الزمالك اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النادي، طريقة تعامل «مومو»، مع الأمر بعدما نشر عبر «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد ده مالوش علاقة بالحب ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».

ووجه رئيس الزمالك رسالة إلى صلاح: «أحب محمد صلاح ولكن أخشى عليه من الغرور، لقد تعامل بشكل غير لائق مع أهل بلده في أول أيام عيد الفطر المبارك». وقال إن صلاح صرح بأنه لا يوجد جو احترافي في أثناء وجوده في قرية نجريج، وتساءل رئيس الأبيض: هل أهل نجريج المحترمون يعرفون ما هو الجو الاحترافي؟..