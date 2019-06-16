حيل بسيطة للتخلص من الطعم الحار الزائد في أطباقك

يجب عدم الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، لأنها تؤدي في بعض الحالات إلى زيادة نسبة اختزان الماء داخل الجسم وارتفاع ضغط الدم، وحدوث اضطراب في وظائف الكبد والكليتين
كثير من السيدات يقعن في خطأ عند تجهيز أصناف شهية لعائلاتهن، وهي وضع التوابل بكميات كبيرة، على سبيل المثال بعضهن تضع الملح بكمية في الطعام، حتى يتحول الطعام إلى مالح للغاية، وكذلك الشطة أو الفلفل الحار، الأمر الذي يزعجهن ويجعلهن يفكرن في التخلص من الطعام حتى لا يسبب لهن الإحراج أمام العائلة، وحتى لا يؤدي لمشاكل صحية أيضًا لهن، الأمر بسيط ويمكنك حله بحيل بسيطة دون الحاجة للتخلص من الطعام وإلقائه، في السطور التالية نتناول بعض الحيل والنصائح التي تمكنك من علاج طعم الفلفل الحار في أصنافك، ونتناول أيضًا فوائد تناول الأطعمة الحارة..
الأكل الحار من الأصناف المحببة للكثير منا، ولذلك تلجأ ربة المنزل لوضع الشطة أو الفلفل الحار أو الفلفل الأسود على الأصناف التي تقدمها لعائلتها، ولكن قد يحدث ويزداد الأمر مما يتسبب في مشكلة، تجعل عائلتك لا يستطيعون تناول الطبق لأنه حار بكمية زائدة، بعض الحيل تساعدك في حل الأمر ومنها..
الليمون
إذا كنت
الأكل الحار من الأصناف المحببة للكثير منا، ولذلك تلجأ ربة المنزل لوضع الشطة أو الفلفل الحار أو الفلفل الأسود على الأصناف التي تقدمها لعائلتها، ولكن قد يحدث ويزداد الأمر مما يتسبب في مشكلة، تجعل عائلتك لا يستطيعون تناول الطبق لأنه حار بكمية زائدة، بعض الحيل تساعدك في حل الأمر ومنها..
الليمون
إذا كنت تقومين بإعداد الطعام ووقع خطأ خلال تقديرك لكمية الفلفل الحار المطلوبة في الأكل، يمكنك حل الأمر بإضافة قليل من الليمون أو عصير الطماطم أو الخل على الطبق المراد تعديل مذاقه، قلبي المكونات مرة ثانية، وستجدين أن الأمر اختلف، تخلصي من الملح الزائد في الطعام بهذه الحيل.
البطاطس
البطاطس تساعدك في التخلص من الملح الزائد في الطعام، وكذلك الفلفل أو الشطة الزائدة في الأكل، كل ما عليك هو تقطيع البطاطس مكعبات ووضعها داخل الطبق، فهي تحتوي على ألياف وسكر، وتساعد على امتصاص الطعم الحار.
الجزر
الجزر كذلك يقوم بنفس دور البطاطس والطماطم، ويساعدك إذا كان الأكل الحار خضارا، ضعي الجزر بعد تقطيعه شرائح وتناوليه مع الطعام سيكون لذيذا.
السكر
السكر مفيد للتخلص من الطعام الحار في طبقك، كل ما عليك هو إضافة ملعقة صغيرة من السكر الأبيض أو ملعقة كبيرة من العسل، وستلاحظين تخفيف الطعام الحار في الطعام.
العسل الأبيض
يمكن للعسل الأبيض أيضًا مساعدتك عند وضع الشطة الزائدة في الأكل، كل ما عليك هو وضع العسل الأبيض على الطبق، وقلبي المكونات جيدًا حتى يختلط العسل مع كل مكونات الطبق.
الشوربة
الشوربة يمكنها مساعدتك، ولكن هذه الطريقة تصلح بشكل كبير إذا كان الصنف يحتوي على صلصة، على سبيل المثال المكرونة أو الكوسة أو أي نوع خضار مطبوخ، إذا كنت تقومين بإعداده وزادت الشطة أو الفلفل الحار، فلا تقلقي الأمر بسيط وكل ما عليك هو تخفيف الصلصة بمرقة الدجاج أو اللحمة، بذلك ستزيد كمية الصلصة في الأكل ويختفي الطعام الحار قليلًا.
الكريمة واللبن
الكريمة أيضًا أو اللبن أو الزبادي يساعدك في التخفيف من الطعام الحار في طبقك، جربي هذه الخطوة إذا كان الصنف مكرونة بالوايت صوص أو صينية بطاطس بالبشاميل أو كوسة.
فوائد الطعام الحار:
- يمكنك الأكل الحار من إنقاص الوزن إذا كنت ترغبين في التخلص من السمنة، وذلك لأنه يساعدك في حرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من جسمك.
- الأطعمة الحارة أو الشطة تساعد في تنشيط الدورة الدموية، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالتالي تساعدك في الشعور بالراحة.
- الفلفل الحار يحتوي على الكثير من الفيتامينات الحارة، منها فيتامين أ، وفيتامين ج.
- البعض يعتقد أن الشطة أو الفلفل الحار يعمل على الإصابة بقرحة المعدة، لكن هذا من الأمور الخاطئة، والشطة تساعد في تعزيز قدرة المعدة على مكافحة العدوى وتعزيز عملية الهضم.
أضرار الإفراط في تناول الفلفل الحار:
- الإكثار من تناول الأطعمة الحارة يمكن أن يؤدي لحرقان المعدة، أو إسهال.
من المشاكل المزعجة لتناول الفلفل الحار، عسر الهضم، والشعور بالغثيان وزيادة ضربات القلب وزيادة التعرق.