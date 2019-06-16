حيل بسيطة للتخلص من الطعم الحار الزائد في أطباقك

يجب عدم الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، لأنها تؤدي في بعض الحالات إلى زيادة نسبة اختزان الماء داخل الجسم وارتفاع ضغط الدم، وحدوث اضطراب في وظائف الكبد والكليتين

تحرير:آية أشرف ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الفلفل الحار

كثير من السيدات يقعن في خطأ عند تجهيز أصناف شهية لعائلاتهن، وهي وضع التوابل بكميات كبيرة، على سبيل المثال بعضهن تضع الملح بكمية في الطعام، حتى يتحول الطعام إلى مالح للغاية، وكذلك الشطة أو الفلفل الحار، الأمر الذي يزعجهن ويجعلهن يفكرن في التخلص من الطعام حتى لا يسبب لهن الإحراج أمام العائلة، وحتى لا يؤدي لمشاكل صحية أيضًا لهن، الأمر بسيط ويمكنك حله بحيل بسيطة دون الحاجة للتخلص من الطعام وإلقائه، في السطور التالية نتناول بعض الحيل والنصائح التي تمكنك من علاج طعم الفلفل الحار في أصنافك، ونتناول أيضًا فوائد تناول الأطعمة الحارة..

الأكل الحار من الأصناف المحببة للكثير منا، ولذلك تلجأ ربة المنزل لوضع الشطة أو الفلفل الحار أو الفلفل الأسود على الأصناف التي تقدمها لعائلتها، ولكن قد يحدث ويزداد الأمر مما يتسبب في مشكلة، تجعل عائلتك لا يستطيعون تناول الطبق لأنه حار بكمية زائدة، بعض الحيل تساعدك في حل الأمر ومنها.. الليمون إذا كنت