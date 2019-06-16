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حيل بسيطة للتخلص من الطعم الحار الزائد في أطباقك

يجب عدم الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، لأنها تؤدي في بعض الحالات إلى زيادة نسبة اختزان الماء داخل الجسم وارتفاع ضغط الدم، وحدوث اضطراب في وظائف الكبد والكليتين
تحرير:آية أشرف ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
الفلفل الحار
الفلفل الحار
كثير من السيدات يقعن في خطأ عند تجهيز أصناف شهية لعائلاتهن، وهي وضع التوابل بكميات كبيرة، على سبيل المثال بعضهن تضع الملح بكمية في الطعام، حتى يتحول الطعام إلى مالح للغاية، وكذلك الشطة أو الفلفل الحار، الأمر الذي يزعجهن ويجعلهن يفكرن في التخلص من الطعام حتى لا يسبب لهن الإحراج أمام العائلة، وحتى لا يؤدي لمشاكل صحية أيضًا لهن، الأمر بسيط ويمكنك حله بحيل بسيطة دون الحاجة للتخلص من الطعام وإلقائه، في السطور التالية نتناول بعض الحيل والنصائح التي تمكنك من علاج طعم الفلفل الحار في أصنافك، ونتناول أيضًا فوائد تناول الأطعمة الحارة..
الأكل الحار من الأصناف المحببة للكثير منا، ولذلك تلجأ ربة المنزل لوضع الشطة أو الفلفل الحار أو الفلفل الأسود على الأصناف التي تقدمها لعائلتها، ولكن قد يحدث ويزداد الأمر مما يتسبب في مشكلة، تجعل عائلتك لا يستطيعون تناول الطبق لأنه حار بكمية زائدة، بعض الحيل تساعدك في حل الأمر ومنها.. الليمون إذا كنت
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كفتة-السبيط

سفرة الجمعة.. جربي كفتة السبيط مع صوابع الكابوريا

السمك من الأكلات المفيدة واللذيذة، يمكنك تقديمها لعائلتك بأكثر من طريقة، فبعض الأمهات تواجه مشكلة أن أطفالها لا يحبون الأسماك، لذلك عليك التفكير في طرق وأفكار جديدة تجعل طفلك يتناول السمك، فبدلًا من الأنواع التقليدية من السمك سواء كان مقلي أو مشويا أو صينية، جربي مكرونة وايت صوص بالسي فود، أو شوربة السي فود بالكريمة، وكذلك كفتة السمك ستكون لذيذة وسيحبها أطفالك بجانب البطاطس المحمرة والسلطة الخضراء والطحينة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل كفتة السبيط مع صوابع الكابوريا اللذيذة.
ايس-كريم

الآيس كريم لذيذ.. جربيه في الحلويات لأطفالك

الآيس كريم من أكثر الأشياء المحببة للأطفال، ويصلح كمكافأة لطفلك عند قيامه بشيء إيجابي أو تحقيق نجاح في المدرسة. يمكنك عمل الآيس كريم في البيت بأطعمة مختلفة وبمشاركة طفلك بدلًا من شرائه من المحلات بجودة غير مضمونة وألوان صناعية ضارة بالطفل. في السطور التالية نساعدك على إسعاد عائلتك وتقديم مجموعة من الحلويات اللذيذة لأطفالك بالآيس كريم، الأمر بسيط والوصفات سهلة ولا تحتاج منك إلى وقت أو تكاليف كبيرة وستسعد أطفالك وتوفر عليكِ شراء الحلويات من الخارج بأسعار مرتفعة.
كرات-البطاطس-بالدجاج

البطاطس لذيذة.. جربيها في هذه الأكلات

البطاطس من الأكلات اللذيذة التي يحبها معظمنا، خاصة أنها من النشويات الغنية التي تحتوي على فيتامين سي، لذلك يمكنك تقديمها لأطفالك بأكثر من طريقة مفيدة لصحتهم بدلا من المحمرة التي يحبها معظمهم، ومن هذه الطرق المسلوق والمقلي والصينية والمشوية والبانيه، جربي البطاطس المسلوقة في عدة وصفات من مطبخك، ستعجب أطفالك، وتجعلهم يحصلون على فائدة البطاطس بدلا من الزيوت والدهون في البطاطس المحمرة، في التقرير التالي نتناول طرقا بسيطة يمكنك تقديم البطاطس المهروسة خلالها لعائلتك.
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