بورش تسيطر.. أفضل السيارات الفاخرة بالأسواق العالمية

تصنف السيارات الفاخرة وفقا لمدى تقبل الجمهور لإمكانياتها الكبيرة والتقنيات الفريدة التي تتمتع بها على مستوى الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يرجح كفة بعضها
تمتلك السيارات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون جاذبة للجمهور بشكل رئيسي، خاصة أن هناك فئات تفضل دومًا تلك الموديلات، نظرًا للقدرات الفنية والأدائية التي تتمتع بها، بما يخدم احتياجات تلك الشريحة الضخمة من الجماهير عالميا.
وتتنافس العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج العشرات من الموديلات التي لها قدرات فنية وتقنية كبيرة، إلا أن بعض تلك السيارات تستطيع أن تبرز قدراتها على مستوى الأسواق بفضل ما تتمتع به من إمكانيات، الأمر الذي يميزها بشكل رئيسي عن الموديلات الأخرى.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصصة في متابعة شؤون السيارات أفضل الموديلات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
Bmw i8
لا شك أن الشركة الألمانية العملاقة تمتلك إمكانيات كبيرة على المستوى الفني، الأمر الذي يجعلها خيارا رئيسيا للباحثين عن تلك النوعية من السيارات، كما أن سيارة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصصة في متابعة شؤون السيارات أفضل الموديلات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
Bmw i8
لا شك أن الشركة الألمانية العملاقة تمتلك إمكانيات كبيرة على المستوى الفني، الأمر الذي يجعلها خيارا رئيسيا للباحثين عن تلك النوعية من السيارات، كما أن سيارة BMW i8 تتمتع بمظهر عصري رائع بأبواب تجعلها تشبه الفراشات.
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وتعد خطوط الجسم الخارجية ليست سوى لمحة عن التفاصيل الداخلية، إلا أن المظهر الفخم ليس هو كل ما تتمتع به السيارة الفاخرة بشكل رئيسي، خاصة أنها تمتلك قدرات كبيرة على المستوى الفني، سواء على مستوى المحرك أو القوة التي يستطيع ضخها.
بورش كايان
تعد من أهم السيارات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما أنها جمعت بين القدرات الفنية الكبيرة للسيارات التي تنتمي لهذا الطراز، والنمط الذي بات مرغوبًا فيه بشكل واضح من جانب الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، لا سيما أنها تنتمي لشركة تحظى بثقة كبيرة من جانب الجماهير على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص الشرائح التي تفضل السيارات الفاخرة.
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فولفو XC90
اختبرت فولفو مدى سلامة وأمان السيارة لسنوات طويلة، ولا شك أن تفاني الشركة السويدية في الحفاظ على أمان الأسَر وتوفير وسائل الراحة بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات الماضية، جعل السيارة ذات شعبية كبيرة في الأسواق العالمية.
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وفولفو XC90 ليست استثناءً، مع تركيز الشركة العالمية على القدرات الفاخرة بالأسواق العالمية، إلا أنها لم تهمل الإمكانيات الفنية للسيارة، حيث تستطيع ضخ قوة مقدارها 400 حصان، بالإضافة إلى ناقل حركة أتوماتيكي مكون من 8 سرعات.
بورش ميشن E
كانت بورش دائما في قمة قائمة الشركات المصنعة للسيارات الفاخرة، وظلت الشركة الألمانية العملاقة تقدم العديد من السيارات الفاخرة التي تتمتع بإمكانيات كبيرة، سواء على مستوى الرفاهية أو حتى القدرات الفنية للسيارة الشهيرة.
وراعت الشركة الألمانية في صناعة تلك السيارة العديد من الأمور، أبرزها القدرات الفنية للمحرك، وكيفية توصيل سبل السلامة والأمان إلى أعلى مستوى ممكن على مستوى القدرات الفنية خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعلها من بين أهم السيارات الفاخرة.
تيسلا موديل X
ربما تكون واحدة من أقوى الشركات المنتجة للسيارات في الوقت الحالي على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها تراهن دوما على الموديلات الكهربائية الفاخرة التي يمكن من خلالها استهداف الفئات الجماهيرية التي تراهن دومًا على القدرات الفنية المختلفة.
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وراعت السيارة بشكل رئيسي معايير السلامة والأمان أو القدرة الفنية الخاصة بالسيارة ومحركها ومستويات استهلاك الطاقة الكهربائية في هذا الموديل بشكل رئيسي.