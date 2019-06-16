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بورش تسيطر.. أفضل السيارات الفاخرة بالأسواق العالمية

تصنف السيارات الفاخرة وفقا لمدى تقبل الجمهور لإمكانياتها الكبيرة والتقنيات الفريدة التي تتمتع بها على مستوى الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يرجح كفة بعضها
تحرير:محمود نبيل ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
بورش ميشين E
بورش ميشين E
تمتلك السيارات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون جاذبة للجمهور بشكل رئيسي، خاصة أن هناك فئات تفضل دومًا تلك الموديلات، نظرًا للقدرات الفنية والأدائية التي تتمتع بها، بما يخدم احتياجات تلك الشريحة الضخمة من الجماهير عالميا. وتتنافس العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج العشرات من الموديلات التي لها قدرات فنية وتقنية كبيرة، إلا أن بعض تلك السيارات تستطيع أن تبرز قدراتها على مستوى الأسواق بفضل ما تتمتع به من إمكانيات، الأمر الذي يميزها بشكل رئيسي عن الموديلات الأخرى.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصصة في متابعة شؤون السيارات أفضل الموديلات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي. Bmw i8 لا شك أن الشركة الألمانية العملاقة تمتلك إمكانيات كبيرة على المستوى الفني، الأمر الذي يجعلها خيارا رئيسيا للباحثين عن تلك النوعية من السيارات، كما أن سيارة
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لادا جرانتا 2019

جرانتا وفيرنا وBYD.. مقارنة بين أرخص 3 سيارات في مصر

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين 3 سيارات من فئة السيارات الشعبية أو الاقتصادية وهي «BYD F3، لادا جرانتا، وهيونداي فيرنا».
تويوتا-C-HR

منها شيفروليه كمارو.. السيارات الأقبح في 2019

تولى العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات اهتمامًا كبيرًا بالشكل الخارجي للسيارات، وهو الأمر الذي قد يكمل بشكل رئيسي الإمكانات الفنية الضخمة التي تراعيها تلك الشركات دومًا في العمل على إنتاج موديلات تحظى بقبول فئات جماهيرية مختلفة. وخلال العام الجاري راعت الشركات العالمية الشكل الخارجي كأحد أهم العوامل الجاذبة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن بعض هؤلاء المصنعين لم يقدموا جديدًا على مستوى الشكل الخارجي، الذي جعل تلك الموديلات تعاني خلال العام الجاري في الأسواق العالمية.
بيجو 5008

بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
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