بورش تسيطر.. أفضل السيارات الفاخرة بالأسواق العالمية

تصنف السيارات الفاخرة وفقا لمدى تقبل الجمهور لإمكانياتها الكبيرة والتقنيات الفريدة التي تتمتع بها على مستوى الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يرجح كفة بعضها

تحرير:محمود نبيل ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

بورش ميشين E

تمتلك السيارات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون جاذبة للجمهور بشكل رئيسي، خاصة أن هناك فئات تفضل دومًا تلك الموديلات، نظرًا للقدرات الفنية والأدائية التي تتمتع بها، بما يخدم احتياجات تلك الشريحة الضخمة من الجماهير عالميا. وتتنافس العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج العشرات من الموديلات التي لها قدرات فنية وتقنية كبيرة، إلا أن بعض تلك السيارات تستطيع أن تبرز قدراتها على مستوى الأسواق بفضل ما تتمتع به من إمكانيات، الأمر الذي يميزها بشكل رئيسي عن الموديلات الأخرى.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصصة في متابعة شؤون السيارات أفضل الموديلات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي. Bmw i8 لا شك أن الشركة الألمانية العملاقة تمتلك إمكانيات كبيرة على المستوى الفني، الأمر الذي يجعلها خيارا رئيسيا للباحثين عن تلك النوعية من السيارات، كما أن سيارة